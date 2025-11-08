Magazín

Ve smrtící žlutozelené pasti: pět dní, tisíce obětí a Londýn sražený na kolena

Dan Poláček Šárka Nádeníčková Dan Poláček, Šárka Nádeníčková
před 3 hodinami
Viditelnost klesla na metr, lidé umírali přímo na ulicích, pohřební služby vyprodaly rakve. Žlutozelená mlha, která v prosinci 1952 na pět dní zahalila Londýn smrtícím koktejlem sazí, síry a kyseliny, přepsala historii. Dnes má jméno Velký smog a nastartovala novou éru ochrany životního prostředí.
Křižovatka Ludgate Circus v Londýně pohlcená Velkým smogem, 6. 12. 1952. Autobus se vynořuje z husté toxické mlhy, která ochromila celé město. Kolorováno.
Křižovatka Ludgate Circus v Londýně pohlcená Velkým smogem, 6. 12. 1952. Autobus se vynořuje z husté toxické mlhy, která ochromila celé město. Kolorováno.

Zrození neviditelného vraha

V pátek 5. prosince 1952 zahalil Londýn hustý zlověstný žlutozelený smog. Běžná nepřízeň počasí se během několika hodin proměnila v nejhorší ekologickou katastrofu v dějinách Spojeného království. Dehtové částice a saze z milionů komínů společně s větrnou inverzí vytvořily toxickou clonu, která snížila viditelnost téměř na nulu. Doprava se zastavila, město se dusilo, nemocnice hlásily tisíce lidí s dýchacími potížemi a pohřební služby nestíhaly. Během několika dní zemřely tisíce obyvatel, zejména starších a nemocných. 

Infografika
