Ve smrtící žlutozelené pasti: pět dní, tisíce obětí a Londýn sražený na kolena

V pátek 5. prosince 1952 zahalil Londýn hustý zlověstný žlutozelený smog. Běžná nepřízeň počasí se během několika hodin proměnila v nejhorší ekologickou katastrofu v dějinách Spojeného království. Dehtové částice a saze z milionů komínů společně s větrnou inverzí vytvořily toxickou clonu, která snížila viditelnost téměř na nulu. Doprava se zastavila, město se dusilo, nemocnice hlásily tisíce lidí s dýchacími potížemi a pohřební služby nestíhaly. Během několika dní zemřely tisíce obyvatel, zejména starších a nemocných.