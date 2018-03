V Česku je netušená divočina. Sysel panáčkuje na sídlišti, vzácný chocholouš žije u supermarketu

před 3 hodinami

Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami či s dokumentem BBC Earth, zobrazuje českou přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka. Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více než 40 druhů zvířat. Film také nese důležité poselství: "Češi, vyrazte ven do přírody, divočina začíná za vašimi dveřmi!"

Režisér Marián Polák hledal dobrodružství v přírodě už od malička, kdy se jako kluk proháněl po lesích. Ale zaznamenat českou přírodu na ty nejmodernější přístroje a udělat z toho "celovečerák" ho napadlo až poté, co kvůli natáčení exotické přírody sjezdil půlku zeměkoule. Přemítal, proč podobně fascinující záběry, jaké známe z velkolepých dokumentů BBC a jaké jsou pořízené kdesi v africké divočině, nevznikly také u nás. "Říkal jsem si, že to bude patrně tím, že už tu žádnou divočinu nemáme. A nebo - co když ji jen nikoho nenapadlo pořádně nasnímat," přemítal. Do tohoto snímku, jež má být českou odpovědí na BBC Earth, se rozhodl jít zcela naplno - s nejlepší technikou, s velkým rozpočtem a s maximálním osobním nasazením. Spolu se zkušeným kameramanem přírodovědných filmů Jiřím Petrem pracovali s 15 různými kamerami a fotoaparáty, drony, jeřáby, časosběry. Použili rozlišení 4K, tedy čtyřikrát vyšší než u HD kvality. Orlovec řícní na lovu. | Foto: Aerofilms "Jsme na nejvyšší kamerové úrovni, mohli bychom tím natočit jakýkoliv hollywoodský film," popisuje kameraman Jiří Petr a dodává: "Ale natočit Planetu Česko bylo podstatně náročnější než hollywoodský film, protože zvířata na rozdíl od herců utíkají zcela nečekaně a kam chtějí ona, ne štáb, takže se velmi těžko ostří." Díky vyspělé technice během pár okamžiků vidíme, jak vyroste ze semínka smrk, jak užovky loví ryby či jak se sysel vyhrabává na mladoboleslavském panelovém sídlišti. Mimochodem, neskutečný zážitek je, když si se vzácnými sysly, vyhnanými z dřívějších venkovských políček, nyní hrají děti na loukách za paneláky… "Zároveň jsme to ale s technikou nechtěli přehánět, aby to nebylo jen o efektu, ale hlavně o příbězích, které se v přírodě odehrávají," doplňuje režisér Marián Polák. Také rozpočet byl na přírodovědný snímek celkem velkolepý - 10 milionů korun, přičemž část poskytlo Norsko či Lichtenštejnsko. Oba tvůrci se shodují, že ulovit unikátní záběry zvířat v Česku bylo kolikrát těžší než v jihoamerických džunglích či na afrických savanách, ačkoliv jejich zkušenosti jsou letité a z nejrůznějších koutů světa. 18 fotografií Foto: Houba k nezaplacení. Zachrání nás od sucha i od záplav, přesto se mokřadů zbavujeme "U nás se totiž zvířata z divoké přírody hrozně bojí, protože myslivci střílí na všechno, co se pohne. Člověk si pak musí postavit maskovací stan a den v lokalitě žít, aby na něj zvířata zapomněla a mohl je natočit," líčí režisér. Dlouhé dny číhal na tokající tetřevy, na budující bobry, za miniaturními tesaříky se táhl přes půl republiky. Přesto ho, jak říká, přepadaly pochyby, zda si někdo z českých zvířat "sedne na zadek". "V mých pochybách mě zachránil telefonát z japonské televize, která chtěla jet k nám přes půl zeměkoule natáčet vylézající skokany, kteří se v době rozmnožování na pár dnů, ale někdy taky jen na pár hodin, zabarví do modra. Tehdy mu začalo být jasné, že i česká příroda dokáže nabídnout unikátní podívanou, a znovu se plně ponořil do práce. Za ty roky natáčení v přírodě má již celou síť přátel a od nich mu chodily tipy: Rychle přijeď k nám na sídliště, usídlil se tu sýček, jeď na nádraží v Suchdole nad Odrou, vlaštovky se tu naučily ovládat dveře na fotobuňku. Film se zaměřuje především na rodiny s dětmi a na školy. Dětem servíruje spoustu atraktivních záběrů a příběhů - třeba jak se dá rozježděním terénu tankem nebo na motorce zachránit kriticky ohrožený listonoh letní, či jak blahodárné může být rozrytí louky pro rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. S tvůrci spolupracoval i ekologický spolek Beleco, jenž bral film jako vyvrcholení projektu Příběhy české krajiny a kampaně Příroda - koho to zajímá?. Nejstarší zemědělci planety i sebevražední atentátníci. Termiti jsou fascinující, líčí český vědec číst článek "Naším cílem je dostat lidi do přírody, aby se o ni začali zajímat a začala se jim líbit, pak už je snadné ji chránit," říká Jan Dušek z Beleca. "Dlouhodobě nám chyběl přenos našich poznatků o fascinující české přírodě k veřejnosti a to právě činí Marián Polák Planetou Česko, která přináší spoustu momentů překvapení a dobrodružných příběhů." "Lidé si pod přírodou nejčastěji představují park v Praze a pod ochranou přírody sbírání igelitových sáčků a PET lahví. Tenhle film to snad změní," dodává Markéta Dušková z Beleca. Planetu Česko natočil Marián Polák hlavně pro své dvě dcery, aby jim dokázal, že chodit do české přírody není nuda. Nakonec objevil spoustu věcí i sám pro sebe. Zatímco na začátku natáčení jezdil za českou divočinou na Šumavu, postupně zjišťoval, že divočinu má i "přímo za barákem" nedaleko Svitav. "Takovou svou divokou planetu má každý za svými humny, za prahu svých dveří, stačí se jen pozorně koukat a být trpělivý," říká režisér. Ostatně ve filmu to mnohokrát dokazuje, třeba když s kamerou pronásleduje vzácného chocholouše po parkovišti před supermarketem… Video: Podívejte se na trailer k celovečernímu dokumentu Planeta Česko Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat, vzkazuje režisér Marián Polák. | Video: Aerofilms | 01:46

