Ve znamení ženské síly a skrytých skvostů. Festival Den architektury zve na 450 akcí

před 3 hodinami
Po celém Česku i Slovensku se ve čtvrtek rozbíhá jubilejní 15. ročník festivalu Den architektury, který letos nese podtitul „Ta architektura“. Do 7. října nabídne více než 450 akcí ve 136 městech a obcích, mezi nimiž nechybí Praha i Brno, ale ani menší místa jako Fulnek nebo Slavonice. Pořadatelé se letos výrazně zaměřili na tvorbu mimořádných žen v oboru.
Festival zve širokou veřejnost na exkurze do běžně nepřístupných budov, komentované procházky, cyklovyjížďky, výstavy, přednášky i divadelní představení.

Hlavním tématem festivalu je tvorba mimořádných žen v architektuře - od první československé diplomované architektky Milady Petříkové-Pavlíkové, která se narodila právě před 130 lety, přes výrazné osobnosti 20. století jako třeba Věra Machoninová, Alena Šrámková či Růžena Žertová, až po současné tvůrkyně, které dnes spoluurčují podobu našich měst.

Program však připomene i další významné osobnosti české a slovenské architektury, například Bohumíra Kozáka, Josefa Gočára nebo Bohuslava Fuchse, jejichž dílu se festival věnuje v souvislosti s jejich letošními výročími.

Vily, továrny, školy i zapomenuté kouty

Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky nejmodernějších staveb, ikonických vil, industriálních objektů, historických památek, ale i opomíjených míst, která běžně zůstávají veřejnosti uzavřena. V programu figuruje například palác Langhans nebo oranžerie Evou Jiřičnou navržená na Pražském hradě, vila Alfreda Thoneta v Koryčanech či secesní vila Primavesi v Olomouci, bývalá továrna na lustry Eliáška v Kamenickém Šenově, vodní elektrárna v Jindřichově Hradci nebo vodárenská věž v Jaroměři.

Festival otevře také zcela nové stavby, jako je škola Duhovka v Praze 6, sportovní hala Josefa Kaluhy v Brandýse nad Labem nebo komunitní centrum Maják ve Slavičíně.

Architektura jako téma společenské, udržitelné i osobní

Mnoho akcí se zaměřuje na proměny veřejného prostoru, udržitelnost a kvalitu života ve městech. V rámci procházek a diskusí se bude mluvit o bezpečnosti, přístupnosti, ale i o tom, jak architektura ovlivňuje každodenní život.

Například v Ostravě se jedna z procházek zaměří na ženský pohled na městské prostředí a doprovodí ji i lektorka moderní sebeobrany. V Brně bude možné navštívit nově otevřenou náplavku řeky Svratky, v Českých Budějovicích Zátkovo nábřeží a ve Zlíně rekonstruované tržiště Pod Kaštany.

Divadlo, přednášky i program pro děti

Součástí festivalu je i kulturní doprovodný program. V Praze se odehraje například multižánrová inscenace Hostina architektek nebo neformální přednáška Půllitru architektury, věnovaná ženským a feministickým tématům v architektuře. Představí se také divadelní hra Cena péče, věnovaná Růženě Žertové - uvedena bude v Praze, Brně, Plzni i Ústí nad Labem.

A pořadatelé nezapomněli ani na nejmladší návštěvníky. V řadě měst se uskuteční dětské workshopy, kde si děti vyzkouší roli architektů a navrhnou třeba i celé město. Přehled akcí pro děti je dostupný na webu festivalu.

Sesterská přehlídka a otevřenost

Souběžně s festivalem probíhá i mezinárodní přehlídka Film a architektura (1.-6. října), která tematicky navazuje na hlavní linii Dne architektury. Letos představí osobnosti a příběhy stojící často mimo hlavní proud - ať už z důvodu genderu, historických okolností nebo opomíjené kolektivní paměti. Na programu je například dokument Miralles o španělském architektovi Enricu Mirallesovi či snímek Zbytky budoucnosti o kreativním využití přepravních kontejnerů.

Festival Den architektury propojuje architekturu s místem a lidmi i komunitami. Odborný výklad zajišťují architektky a architekti, historičky, teoretičky a další znalci konkrétních lokalit. Akce se konají ve spolupráci s místními spolky, školami a institucemi a mají za cíl přiblížit architekturu jako součást každodenního života. "Naším cílem je představovat architekturu i prostředí kolem nás v širších souvislostech. Nechceme jen otevírat běžně nepřístupné stavby, ale chceme návštěvníkům nabídnout hlubší porozumění jednotlivým místům," říká Marcela Steinbachová, ředitelka pořádajícího spolku Kruh, který už 25 let popularizuje architekturu u nás i ve světě.

Většina festivalových akcí je zdarma, některé však vyžadují předchozí registraci. Ať už vás zajímá funkcionalismus, moderní dřevostavby, brutalismus, historické vily nebo veřejný prostor jako místo pro život - Den architektury nabízí jedinečnou příležitost objevit známá i neznámá místa.

VIDEO: Spotlight - Eva Jiřičná (06. 02. 2024)

Spotlight - Eva Jiřičná. | Video: Jakub Zuzánek
 
