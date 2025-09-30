Staroměstská tržnice má novou roli, od října bude galerií. Známe její největší poklad

Když v roce 1896 architekt Jindřich Fialka dokončil novorenesanční budovu pražské Staroměstské tržnice, pravděpodobně netušil, že se jednou stane chrámem digitálního umění.
"Oživení dlouhodobě uzavřené Staroměstské tržnice novým kulturním prostorem je skvělá zpráva pro Pražany," říká pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský jehož nadšení sdílí třeba Petr Hlaváček - 1. náměstek primátora hl. města Prahy pro územní rozvoj a územní plán.
"Dočasné umístění galerie považuji za skvělý nápad - cenné prostory v samotném srdci města ožijí uměním a místo toho, aby po dobu přípravy projektu zůstávaly prázdné, budou sloužit," doplňuje.
Tržnice s bohatou minulostí a složitým osudem kdysi byla symbolem modernity - a to díky vlastní elektrárně, chladírnám a osvětlení od Františka Křižíka. Svůj lesk však začala ztrácet v 80. letech, potom její honosnou klenbu dokonce zakryly sádrokartonové podhledy a místo živého tržiště zde vznikl supermarket.
Její původní krása zůstávala ukrytá pod vrstvami sádrokartonu, skelné vaty a supermarketových regálů. Vchod z ulice 28. října dokonce nepatřil městu a v roce 2020 byla tržnice zcela uzavřena.
Poté se začalo mluvit o její rekonstrukci, která měla obnovit její historickou podobu. Jenže jak už to u takových projektů bývá, naděje střídaly neúspěchy. Vypsané soutěže končily zrušením, ceny narůstaly a tržnice zůstávala prázdná. Až do teď. Její příběh se konečně opět přepisuje - tentokrát pomocí světla, dat a umělé inteligence.
Ve znamení digitálního umění
Signal Festival v ní zřizuje svou první stálou galerii digitálního a imerzivního umění s názvem Signal Space. Na ploše 2 500 m² se dokončuje prostor, který kombinuje světlo, zvuk, pohyb a technologii v jedinečný kulturní zážitek.
Signal Space bude místem, kde se současné umění nejen vystavuje, ale divák s ním dokonce komunikuje. Osm sálů plných instalací od českých i zahraničních umělců nabídne například Immersive Space - projekci na stěny i podlahu, která vtáhne diváka doslova dovnitř díla. Infinity Room od Preciosa Lighting - zrcadlovou iluzi nekonečného prostoru vytvořenou z 180 křišťálových krychlí.
Dále pak Body Sketches od amerického umělce Zacha Liebermana - interaktivní dílo, které proměňuje pohyb návštěvníka v digitální kresbu v reálném čase. Nebo třeba Signes od barcelonského dua Playmodes - audiovizuální instalaci řízená generativním softwarem, která se nikdy neopakuje. Nutno uvést, že jedinci, kteří jsou citliví na světlo a větší množství vjemů najednou, by měli svou návštěvu galerie zvážit. Alespoň tedy těch částí, kde s efekty nešetří.
Česká stopa a rodiče s dětmi
Součástí galerie je také CzechBox - kurátorovaný prostor pro současné české digitální umění, přičemž prvním vystavujícím se stal umělec Petr Pufler alias Světlonoš. Jeho světelné objekty propojují sklo, světlo a přírodní prvky v elegantní a silně vizuální kompozici.
Děti si pak přijdou na své v Signal Playground, interaktivní zóně, která podporuje kreativitu i hravou edukaci. Nejde jen o odkladiště pro rodiče, ale o plnohodnotný prostor pro zvídavé malé návštěvníky. A zatímco děti si budou hrát, dospělí si mohou vychutnat kávu či něco dobrého v kavárně hned vedle hřiště.
Dočasné oživení s dlouhodobým přesahem
Ačkoliv jde o unikátní projekt, Signal Space je jen dočasným nájemcem - město s organizátory festivalu uzavřelo nájemní smlouvu na tři roky. Přesto je tato dočasnost naplněna vizí a smyslem. Galerie vrací život krásnému objektu s komplikovanou minulostí a zároveň se připravuje půda pro budoucí rekonstrukci celého areálu.
"Rekonstrukce interiéru v památkově chráněné tržnici pod taktovkou Signal Space je dočasná a vratná. Připravujeme soutěžní dialog, skrze nějž chceme najít dlouhodobého nájemce, který se pak bude podílet i na celkové opravě budovy," doplnil Zábranský.
Místo s minulostí, které má budoucnost
Staroměstská tržnice se tak po letech stagnace stává opět centrem dění. A symbolika tohoto kroku je jasná: historie Prahy tu není překážkou, ale inspirací. "Galerie není jen na koukání. Chceme, aby inspirovala, vtahovala, rozhýbávala emoce i myšlení," říká Martin Pošta, zakladatel Signal Festivalu a kurátor Signal Space.
Již od 1. října 2025 tak můžete navštívit místo, kde se potkává genius loci staré Prahy s digitálním uměním. A díky zachovalému průhledu je možné spatřit největší poklad tržnice v podobě litinové konstrukce ve tvaru pětilodní baziliky - duši celého místa.
"Signal Space přináší do Prahy nový rozměr současného umění a dává nový život historické Staroměstské tržnici. Jde o spojení tradice s inovací, které si Praha zaslouží. Věřím, že tento prostor obohatí kulturní nabídku města a osloví široké publikum napříč generacemi," uzavírá Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči.
Zdroj: Signal Space, Camp