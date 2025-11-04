Vapování jako ruská ruleta. Nikotin může být nejmenší problém e-cigaret, říkají vědci

Tým z Virginské státní univerzity (VCU) varoval před nečekanými riziky, která se skrývají v e-cigaretách a kanabisových produktech používaných mladistvými po celých Spojených státech. Laboratoř forenzní toxikologie vedená Michelle Peaceovou upozornila, že více než milion školáků ročně sahá po těchto výrobcích - často bez tušení, co vlastně obsahují.
Co vědci zjistili
Během školního roku 2024/2025 tým profesorky Peaceové shromáždil a analyzoval téměř 1300 vapovacích zařízení ze základních a středních škol ve Virginii. Výzkum měl jediný cíl - zjistit, co děti skutečně vdechují, a upozornit veřejnost na chybějící regulaci.
"Tato práce je důležitá, protože přímo ukazuje, k čemu mají děti přístup - a co si samy vybírají," vysvětlila Peaceová. "Vapování představuje vážné zdravotní i bezpečnostní riziko pro naše děti a tato data slouží jako nástroj prevence i vzdělávání," dodala.
Šokující výsledky testování
Z téměř 1300 analyzovaných produktů 83 procent obsahovalo nikotin, 14 procent kanabinoidy, 73 procent vapů s kanabinoidy čítalo směs přírodních i syntetických látek s koncentrací mezi 28 a 90 procenty. Vapy, které měly obsahovat "pět procent nikotinu", obsahovaly ve skutečnosti jen 1-4 procenta. Ve čtyřech procentech produktů s nikotinem byl nalezen etanol (alkohol).
Největší obavy však vyvolalo zjištění, že některé produkty obsahovaly mikrobiologické kontaminanty - bakterie, kvasinky a dokonce koliformní bakterie, které ukazují na fekální znečištění. V mnoha případech hladina těchto látek překračovala hranici bezpečné expozice, tedy množství, které může ohrozit zdraví uživatelů.
Mladí ve spárech nikotinu
V době, kdy miliony lidí celosvětově přestávají kouřit klasické cigarety, se tabákový průmysl brání alternativními nikotinovými výrobky jako e-cigarety nebo nikotinové sáčky. Tyto produkty cílí především na mladé, často ještě nezletilé uživatele.
"E-cigarety podněcují novou vlnu závislosti na nikotinu. Jsou propagovány jako méně škodlivá alternativa, ale ve skutečnosti přivádějí děti k nikotinu dříve," varuje ředitel odboru WHO pro propagaci a prevenci Etienne Krug. "Taktiky výrobců jsou často mířeny na děti, proto je důležité, aby si mladí lidé i jejich rodiče uvědomovali skutečná zdravotní rizika těchto produktů," dodává vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Anna Niklová.
Prevence začíná doma
Rodiče hrají v prevenci zásadní roli. Komunikace s dětmi může být občas oříšek, ale místo strašení nemocemi zkuste mluvit s dětmi otevřeně a bez kázání. Zeptejte se jich, co je na "vapování" vlastně baví. Jestli je to chuť, design, nebo prostě jen to, že "to mají všichni". A pak jim zkuste ukázat i jinou stránku: kolik peněz by za rok ušetřili, jak by se jim zlepšila pleť nebo dech, kdyby přestali. Problém registrují i školy a dnes už existují projekty, jako je například Škola bez nikotinu, které pomáhají žáky vzdělávat a mluvit s nimi otevřeně o závislostech. A právě otevřenost pomáhá, ne moralizování, ale upřímný zájem. Nakonec jde hlavně o to, aby děti věřily, že nemusí dělat všechno, co dělají ostatní. A že být "cool" může znamenat i umět říct ne.
V reklamách jsou e-cigarety a nikotinové sáčky často vyobrazené jako módní doplněk, nikoli jako něco, co může způsobit závislost. Úspěšnost tabákového marketingu potvrzuje stále rostoucí počet mladých uživatelů těchto výrobků. V Česku minulý rok užívala e-cigarety zhruba čtvrtina (25,3 procenta) mladých ve věku 15-24 let a u nikotinových sáčků šlo o 15,4 procenta.
Celkově přijímá nikotin v různé podobě téměř polovina této věkové skupiny. Globální report Světové zdravotnické organizace zase upozorňuje, že celosvětově užívá e-cigarety nejméně 15 milionů dětí ve věku 13-15 let. U dětí je navíc pravděpodobnost, že budou "vapovat", devětkrát vyšší než u dospělých.
Děti se stávají rychleji závislé
Mnozí mladí lidé se nechají zlákat vrstevníky a sahají po elektronických cigaretách nebo nikotinových sáčcích spíš ze zvědavosti nebo touhy zapadnout, aniž by si uvědomovali, jak rychle může vzniknout závislost na nikotinu.
"Průměrný věk první cigarety u českých dětí je 13 let," varuje vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK Adam Kulhánek a dodává, že děti se stávají rychleji závislé na nikotinu a popisují intenzivnější abstinenční příznaky. "Užívání nikotinu u nich také může vést k silné stimulaci organismu, poruchám spánku, špatnému soustředění nebo impulzivitě," vysvětluje Kulhánek.
K závislosti je třeba přistupovat zodpovědně. Nejde totiž o pouhý "zlozvyk", ale klinickou diagnózu. Přesto většina lidí volí tu nejméně účinnou cestu, a to odvykání svépomocí. Podle adiktologa Kulhánka je důležité se na odvykání dopředu připravit, stanovit si jasný plán a nebát se využít pomocnou ruku.
V Česku funguje řada Center pro závislé na tabáku nebo adiktologických ambulancí, které pacientům pomáhají projít celým procesem odvykání. S abstinenčními příznaky se pak lze vypořádat pomocí náhradní nikotinové terapie nebo léků na odvykání kouření s látkou cytisin, která pouze napodobuje účinky nikotinu.
"Látka se naváže na nikotinové receptory v mozku, díky čemuž kuřák neprožívá abstinenční příznaky a je schopen stabilně fungovat," popisuje Kulhánek a dodává, že cytisin byl v září 2025 přidán na Seznam základních léčiv WHO. Závislosti se tedy dá zbavit, ale nejlepší je jí předejít, aby vůbec nevznikla.