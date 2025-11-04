Magazín

Vapování jako ruská ruleta. Nikotin může být nejmenší problém e-cigaret, říkají vědci

Jana Harmáčková Jana Harmáčková
před 4 hodinami
Sladké příchutě jako žvýkačka či mango vábí teenagery, jejich e-cigarety ale skrývají šokující nález: fekální znečištění. Američtí vědci analyzovali stovky vapovacích zařízení zabavených ve školách a zjistili, že kromě neznámých chemikálií a často falešného obsahu nikotinu vdechují děti do plic i koliformní bakterie.
Foto: Shutterstock

Tým z Virginské státní univerzity (VCU) varoval před nečekanými riziky, která se skrývají v e-cigaretách a kanabisových produktech používaných mladistvými po celých Spojených státech. Laboratoř forenzní toxikologie vedená Michelle Peaceovou upozornila, že více než milion školáků ročně sahá po těchto výrobcích - často bez tušení, co vlastně obsahují.

Co vědci zjistili

Během školního roku 2024/2025 tým profesorky Peaceové shromáždil a analyzoval téměř 1300 vapovacích zařízení ze základních a středních škol ve Virginii. Výzkum měl jediný cíl - zjistit, co děti skutečně vdechují, a upozornit veřejnost na chybějící regulaci.

Související

Démon kratom: puberťáci ho klidně pijou, ale tenhle „čaj“ může vyvolat závislost

kratom prášek kapsle pilulka

"Tato práce je důležitá, protože přímo ukazuje, k čemu mají děti přístup - a co si samy vybírají," vysvětlila Peaceová. "Vapování představuje vážné zdravotní i bezpečnostní riziko pro naše děti a tato data slouží jako nástroj prevence i vzdělávání," dodala.

Šokující výsledky testování

Z téměř 1300 analyzovaných produktů 83 procent obsahovalo nikotin, 14 procent kanabinoidy, 73 procent vapů s kanabinoidy čítalo směs přírodních i syntetických látek s koncentrací mezi 28 a 90 procenty. Vapy, které měly obsahovat "pět procent nikotinu", obsahovaly ve skutečnosti jen 1-4 procenta. Ve čtyřech procentech produktů s nikotinem byl nalezen etanol (alkohol).

Největší obavy však vyvolalo zjištění, že některé produkty obsahovaly mikrobiologické kontaminanty - bakterie, kvasinky a dokonce koliformní bakterie, které ukazují na fekální znečištění. V mnoha případech hladina těchto látek překračovala hranici bezpečné expozice, tedy množství, které může ohrozit zdraví uživatelů.

Mladí ve spárech nikotinu

V době, kdy miliony lidí celosvětově přestávají kouřit klasické cigarety, se tabákový průmysl brání alternativními nikotinovými výrobky jako e-cigarety nebo nikotinové sáčky. Tyto produkty cílí především na mladé, často ještě nezletilé uživatele.

"E-cigarety podněcují novou vlnu závislosti na nikotinu. Jsou propagovány jako méně škodlivá alternativa, ale ve skutečnosti přivádějí děti k nikotinu dříve," varuje ředitel odboru WHO pro propagaci a prevenci Etienne Krug. "Taktiky výrobců jsou často mířeny na děti, proto je důležité, aby si mladí lidé i jejich rodiče uvědomovali skutečná zdravotní rizika těchto produktů," dodává vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Anna Niklová.

Prevence začíná doma

Rodiče hrají v prevenci zásadní roli. Komunikace s dětmi může být občas oříšek, ale místo strašení nemocemi zkuste mluvit s dětmi otevřeně a bez kázání. Zeptejte se jich, co je na "vapování" vlastně baví. Jestli je to chuť, design, nebo prostě jen to, že "to mají všichni". A pak jim zkuste ukázat i jinou stránku: kolik peněz by za rok ušetřili, jak by se jim zlepšila pleť nebo dech, kdyby přestali. Problém registrují i školy a dnes už existují projekty, jako je například Škola bez nikotinu, které pomáhají žáky vzdělávat a mluvit s nimi otevřeně o závislostech. A právě otevřenost pomáhá, ne moralizování, ale upřímný zájem. Nakonec jde hlavně o to, aby děti věřily, že nemusí dělat všechno, co dělají ostatní. A že být "cool" může znamenat i umět říct ne.

V reklamách jsou e-cigarety a nikotinové sáčky často vyobrazené jako módní doplněk, nikoli jako něco, co může způsobit závislost. Úspěšnost tabákového marketingu potvrzuje stále rostoucí počet mladých uživatelů těchto výrobků. V Česku minulý rok užívala e-cigarety zhruba čtvrtina (25,3 procenta) mladých ve věku 15-24 let a u nikotinových sáčků šlo o 15,4 procenta.

Celkově přijímá nikotin v různé podobě téměř polovina této věkové skupiny. Globální report Světové zdravotnické organizace zase upozorňuje, že celosvětově užívá e-cigarety nejméně 15 milionů dětí ve věku 13-15 let. U dětí je navíc pravděpodobnost, že budou "vapovat", devětkrát vyšší než u dospělých.

Děti se stávají rychleji závislé

Mnozí mladí lidé se nechají zlákat vrstevníky a sahají po elektronických cigaretách nebo nikotinových sáčcích spíš ze zvědavosti nebo touhy zapadnout, aniž by si uvědomovali, jak rychle může vzniknout závislost na nikotinu.

"Průměrný věk první cigarety u českých dětí je 13 let," varuje vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK Adam Kulhánek a dodává, že děti se stávají rychleji závislé na nikotinu a popisují intenzivnější abstinenční příznaky. "Užívání nikotinu u nich také může vést k silné stimulaci organismu, poruchám spánku, špatnému soustředění nebo impulzivitě," vysvětluje Kulhánek.

Související

Jaké drogy se v Česku užívají nejčastěji? Vědci to odhalili z analýzy odpadních vod

Drogy

K závislosti je třeba přistupovat zodpovědně. Nejde totiž o pouhý "zlozvyk", ale klinickou diagnózu. Přesto většina lidí volí tu nejméně účinnou cestu, a to odvykání svépomocí. Podle adiktologa Kulhánka je důležité se na odvykání dopředu připravit, stanovit si jasný plán a nebát se využít pomocnou ruku.

V Česku funguje řada Center pro závislé na tabáku nebo adiktologických ambulancí, které pacientům pomáhají projít celým procesem odvykání. S abstinenčními příznaky se pak lze vypořádat pomocí náhradní nikotinové terapie nebo léků na odvykání kouření s látkou cytisin, která pouze napodobuje účinky nikotinu.

"Látka se naváže na nikotinové receptory v mozku, díky čemuž kuřák neprožívá abstinenční příznaky a je schopen stabilně fungovat," popisuje Kulhánek a dodává, že cytisin byl v září 2025 přidán na Seznam základních léčiv WHO. Závislosti se tedy dá zbavit, ale nejlepší je jí předejít, aby vůbec nevznikla.

Mohlo by vás zajímat: Sádrou ani omítkou se kokain neředí, jde o městskou legendu, říká adiktolog

Sádrou ani omítkou se kokain neředí, jde o městskou legendu, říká adiktolog | Video: Michaela Lišková

Zdroj: VCU News, WHOSZÚ

 
Mohlo by vás zajímat

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Z Tokia do New Yorku za hodinu. Japonská cestovní kancelář plánuje lety přes vesmír

Z Tokia do New Yorku za hodinu. Japonská cestovní kancelář plánuje lety přes vesmír

Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného?

Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného?
Přehled

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky
Magazín.Aktuálně.cz Obsah kouření elektronická cigareta mládež děti lifestyle e-cigarety

Právě se děje

před 3 minutami
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

ŽIVĚ
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Arsenalem Londýn.
před 9 minutami
Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Ministři uvádějí, že navrhovaná opatření mají chránit demokratické instituce, odpůrci zákona ale varují, že by mohl omezit právo na protest.
před 12 minutami

Polský prezident Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu

Polský prezident Karol Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu. V české metropoli se sejde se svým protějškem Petrem Pavlem a s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Informuje o tom polská…
Přečíst zprávu
před 16 minutami
Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
Aktualizováno před 26 minutami
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

ŽIVĚ
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 29 minutami
Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Rozšíření Evropské unie v následujících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky.
před 32 minutami
Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Festival Prague Sounds, který v roce 1996 začal jako Struny podzimu, nabízí hned několik jmen, jež právě nyní hýbou globální hudební scénou.
Další zprávy