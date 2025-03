Jaké drogy se v Česku užívají nejčastěji? Vědci to odhalili z analýzy odpadních vod

Kokain v Praze a Plzni, pervitin v Ústí a Ostravě. Analýza odpadních vod odhalila, jaké drogy vedou ve velkých městech Česka. A potvrdila, že spotřeba drog roste.

Cigarety z pražských ulic pomalu mizí, jejich místo přebírá vůně marihuany. Kouření jointa už není skrytou aktivitou v temném zákoutí, ale běžnou součástí veřejného prostoru. A čich není jediný, kdo si toho všímá - potvrzují to i data Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (VÚV), podle kterých spotřeba drog v Česku stále roste.

Jak ale zjistit, kde a co se skutečně užívá? Vědci každoročně odebírají vzorky odpadní vody z velkých měst a analyzují v nich stopy po užívaných drogách. Tato metoda nabízí anonymní, ale velmi přesný pohled na to, co Češi nejčastěji berou. Výsledky pak putují do Agentury Evropské unie pro drogy (EUDA), která porovnává data napříč státy.

"Metoda poskytuje objektivní a anonymní pohled na spotřebu drog v populaci. Díky ní víme, které látky jsou nejoblíbenější a kde je jejich užívání nejrozšířenější," vysvětluje Věra Očenášková, vedoucí projektu z VÚV.

Jak výzkum funguje

Proč se vzorky odpadních vod nesbírají jen jednou, ale po celý týden? Důvod je jednoduchý - lidské návyky se v průběhu týdne výrazně mění. Pátek a sobota patří večírkům a společenskému životu, zatímco pondělí je spíš dnem klidu a regenerace. Aby měli odborníci co nejpřesnější obraz o spotřebě drog, je třeba pokrýt celý týdenní cyklus.

Nasbírané vzorky se pak analyzují pomocí kapalinového chromatografu - špičkového zařízení v hodnotě 15 milionů korun. Tento přístroj dokáže s mimořádnou přesností odhalit, jaké látky městskou kanalizací protekly. Jeden rozbor trvá zhruba dvě hodiny a poskytuje detailní přehled o přítomnosti různých drog.

Drogová mapa Česka: Co se šňupe, kouří a píchá ve vašem městě?

Analýza odpadních vod neodhaluje jen drogové trendy, ale i šokující objemy spotřeby. V hlavním městě se podle posledních dat každý týden spláchne několik kilogramů kokainu - což odpovídá stovkám tisíc jednotlivých dávek.

Podle adiktologa Michala Miovského mají tyto informace zásadní význam i pro bezpečnostní složky. "Na základě těchto informací mohou odhalit, kde se nejvíce obchoduje s drogami a kde se mají zaměřit na prevenci," vysvětluje. Ať už jde o kokain, marihuanu, ketamin, extázi nebo pervitin, každá droga má na mapě Česka svou "metropoli".

Kokain: Praha jako centrum "bílého prášku"

Kokain je stále vnímán jako droga elit - celebrit, vrcholových manažerů a podnikatelů, ve skutečnosti je mnohem rozšířenější. "Nejde jen o party drogu, někteří ji berou na zvýšení výkonu v práci," potvrzuje adiktolog Michal Miovský. Nejvíce se kokain objevuje právě v Praze, ale zamířil i do regionů - vysoké koncentrace byly zaznamenány i v Plzni, Brně a Českých Budějovicích. O tom, že kokain pronikl i do politiky, svědčí nález jeho zbytků na pánských toaletách v budově sněmovny v lednu 2023.

Marihuana: pořád populární a tolerovaná

Marihuana je nejrozšířenější a společensky nejvíce tolerovanou drogou v Česku. "Marihuana zůstává dlouho v těle, proto její hodnoty bývají vysoké," vysvětluje Kateřina Grohmannová z Národního monitorovacího střediska pro drogy. Největší výskyt zaznamenali odborníci v Českých Budějovicích, Plzni a Praze, ale vysoké hodnoty se objevily i v Brně, Karlových Varech, Ostravě a Ústí nad Labem. Podle odborníků její popularita zůstává stabilní napříč generacemi.

Ketamin: tichý nebezpečný trend

Ketamin, známý především jako anestetikum, se nově dostává na seznam zneužívaných látek. Původně využívaný jako lék proti depresi a bolesti stál například za smrtí herce Matthewa Perryho. V Česku se nejčastěji objevuje v Praze a Ústí nad Labem, následuje Brno a Plzeň. Karlovy Vary data neupřesnily, ale i zde je možná přítomnost. Jeho šíření mezi uživateli je tichým, ale velmi rizikovým trendem.

Pervitin: perníková republika

Pervitin je tradiční českou drogou a stále zůstává vážným problémem. Nejvíce se objevuje v Ústí nad Labem a Ostravě, tedy v regionech s vyšší mírou socioekonomických potíží. Oblíbený je kvůli nízké ceně a snadné dostupnosti. "Před třemi lety byl pervitin prokázán i v kanalizaci škol na Chomutovsku, což ukazuje, že s ním experimentují i děti mladší 15 let," varují odborníci. Výskyt je ale vysoký i v Plzni, Českých Budějovicích a Brně.

Extáze: víkendová party droga

Extáze, známá také jako MDMA, patří k oblíbeným drogám víkendových večírků. Nejvyšší koncentrace byla zaznamenána v Praze a Ostravě, následují Plzeň, Brno a České Budějovice. Užívání extáze je typicky sezonní a víkendové, což se projevuje i ve vyšších hodnotách během pátku a soboty.