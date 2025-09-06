Démon kratom: puberťáci ho klidně pijou, ale tenhle „čaj“ může vyvolat závislost

Kratom je psychoaktivní sušina, která se získává z tropického stromu pocházejícího z jihovýchodní Asie. Tradičně se užívá ve formě čaje nebo žvýkání listů. Nejčastěji se však můžete setkat s drcenými listy, které se prodávají v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se rozmíchá ve vodě nebo jiném nápoji a vypije. Není drahý, což z něj činí dostupnou látku.
Jenže - mezi přírodním kratomem, u kterého lze vypozorovat pozitivní vlastnosti, kdy potlačuje únavu a pomáhá soustředění, prášek z evropských obchodů už bývá něco úplně jiného.
Do školy s kratomem v batohu
V posledních letech se výrazně rozšířil i v Česku, obzvlášť mezi mladými lidmi. Běžně se objevuje na středních školách, výjimkou však mezi jeho uživateli nejsou ani například žáci devátých tříd základních škol.
"Mezi lidmi je to normalizované. Mladí lidé se ani nediví, že jejich kamarád bere kratom. Berou to jako něco běžného, neškodného. Vždycky mě překvapí, jak bezstarostně o tom mluví, že ho berou, že si ho dají. Berou to, jako by si dali džus," upozorňuje adiktoložka Denisa Vajdlová z Centra primární prevence Magdaléna v rozhovoru pro Spotlight.
Většina rodičů a pedagogů nemá o kratomu dostatečné povědomí a neznají rizika spojená s jeho užíváním. "Často kratom vnímají podobně jako matchu. Vizuálně to vypadá stejně, účinky jsou ale odlišné."
Proč je kratom nebezpečný?
Kratom obsahuje psychoaktivní alkaloidy - například mitragynin a 7-hydroxymitragynin - které působí na mozek podobně jako opiáty. V malých dávkách stimuluje, ve vyšších tlumí. Problém je, že hranice mezi malou a velkou dávkou není u každého stejná.
"Dávkování je velmi individuální. Záleží na tělesných proporcích, toleranci… Jednoduše se může stát, že si uživatel dá dávku větší a pak už přicházejí sedativní účinky. A pokud se dávka zkombinuje s něčím jiným, mohou být účinky natolik tlumivé, že se tlumí dechové centrum a může to vést až k bezvědomí, když je to v nejvyšší dávce."
S ohledem na dostupnost je velmi nebezpečná kombinace kratomu a alkoholu, protože alkohol má tlumivé účinky sám o sobě. Když se spojí kratom a alkohol dohromady, tlumivé účinky se zesílí.
Vysoké riziko závislosti
Kratom má velký závislostní potenciál. "Když se začnou projevovat symptomy závislosti, typicky je to zvýšení tolerance. Dávkování může být různé, v jednotkách gramů, ale uživatelé se po několika měsících dostanou na 40-60 gramů denně, aby přišly účinky, po kterých touží."
Podle Vajdlové jsou varovnými signály ztráta schopnosti ovládat potřebu kratomu, zanedbávání běžných činností jako je škola či práce, i další klasické příznaky: "Ztráta kontroly, kdy si například řeknou, že si dnes kratom nedají, ale nedodrží to. Zanedbávání ostatních věcí. Zásadní jsou abstinenční příznaky, což už je známkou nejen psychické, ale i fyzické závislosti."
Abstinenční příznaky jsou podobné jako u jiných opiátů, třeba heroinu. "Přichází stav chřipky, nevolnosti, podrážděnosti, poruchy spánku, bolest svalů a kloubů." To vše rozhodnutí přestat kratom brát a dosáhnout abstinence stěžuje.
Na rozdíl od jiných návykových látek přitom pro kratom momentálně není žádná substituční léčba. "Závislých na kratomu je v adiktologických ambulancích víc a víc. Pracuje se s nimi psychoterapeuticky." Medikace napomůže jen ve zmírnění abstinenčních příznaků, například při obtížích se spánkem.
Mýtus o "přírodním zázraku a alternativě"
Kratom bývá často prezentován jako neškodná náhrada opioidů nebo antidepresiv - a to i na sociálních sítích. Influenceři kratom běžně propagují, aniž by upozornili na možná rizika.
"Teď jsem si všimla, že například Karlos Vémola nově navázal spolupráci s jedním z největších výrobců kratomu u nás, podobně jako třeba Leo Brichta. Chápu, že z toho mohou benefinovat, ale nesdílí rizika, která kratom může přinášet."
Situace už se ale mění, a i v online prostoru jsou jedinci, kteří sdílejí svoji cestu a fakt, že odvykat kratomu není jednoduché.
A dá se tedy s kratomem vůbec fungovat bez problémů? "Nebudu říkat, že to není vůbec možné. Ale záleží, jestli to přejde do stavu závislosti. Je to podobné jako u alkoholu."
Konec volného prodeje
Jako v případě každé jiné prevence u mladistvých je základem otevřený dialog, vysvětlení možných rizik spojených s na první pohled lákavými benefity, ať už v podobě účinků kratomu nebo třeba začlenění se do kolektivu. Vhodné je nacvičit i odmítnutí dávky, kterou u sebe mohou mít třeba spolužáci. Dítě může použít klidně i formu výmluvy, že je například jeden z rodičů velmi přísný a vše kontroluje.
Mějte na paměti, že je vždy třeba přistupovat k situaci s empatií a v případě potřeby vyhledat odbornou pomoc nebo požádat o radu. Včasná intervence může hrát klíčovou roli v prevenci závažnějších problémů spojených s užíváním kratomu.
Od 1. září 2025 je kratom v Česku zařazen na seznam tak zvaných psychomodulačních látek. Jeho volný prodej a distribuce jsou nyní omezeny - nesmí se prodávat dětem a mladistvým, platí také přísnější pravidla pro označování a kontrolu kvality. Cílem je omezit dostupnost látky mezi zranitelnými skupinami a zabránit jejímu šíření ve školách a veřejném prostoru.