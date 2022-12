Nejvánočnější dům je u Hradce. Na rekordní množství světel jezdí lidé z celého Česka

Se zdobením vánočními světly začali před pěti lety, dnes jsou českými rekordmany a jezdí k nim lidé z celého Česka. Manželé Petra a Tomáš Hlouškovi od adventu do Tří králů zvou na dvůr svého domu v Libišanech u Hradce Králové fanoušky Vánoc a vánočních dekorací. Každý den zde po dobu čtyř hodin svítí na 176 tisíc LED žároviček. V tradici pokračují i letos, navzdory stoupajícím cenám energií.

Třicátnice Petra otevírá bránu chvíli před pátou večerní a před domem už postává několik zvědavců. Za pár minut se u kdysi velkého stavení se stodolou rozezní vánoční koledy a potemnělou ulici rozzáří tisíce světel.

Přestože přípravy zaberou manželům dva měsíce, na samotné rozsvícení pak stačí chytrý telefon, internet a speciální aplikace. Petra tisíce světýlek a další hýbající se atrakce zapne jedním kliknutím. Když bílé zářivé světlo protne prosincovou tmu, do vrat vcházejí první návštěvníci.

Pro Petru Hlouškovou je vánoční výzdoba srdcová záležitost. "Vánoce mám spojené se zdobením odjakživa. Když jsme se přestěhovali do domu, začali jsme s pár řetězy, aby to vypadalo hezky, a pak se nám to nějak vymklo z rukou," směje se.

Letošní výzdoba čítá 176 148 LED žárovek. Ty jsou napojeny na 567 metrů prodlužovacích kabelů ve 480 zásuvkách. Kromě toho některé z atrakcí pohání alkalické baterie, čeští rekordmani jich napočítali 832.

Nafukovací sněhuláci, vánoční domečky i betlém

Mezi atrakcemi lze kromě tradičních vánočních koulí či hvězd najít také například osvětlené nafukovací sněhuláky, jeleny nebo velkého hýbajícího se soba. Před vysokou, světýlky ověnčenou lípou se zase vyjímají lesní zvířata vytvořená ze dřeva. Na pozemku nechybí ani betlém s Ježíškem a třemi králi, které vyráběla sama Petra.

Právě větší betlém je letošní novinkou Hlouškových. "Poslední dva roky ráda sbírám svítící domečky a už je z toho taková malá vesnička. Dětem se to moc líbí," říká. Nejmenším návštěvníkům se podle Petry líbí také osvětlené nafukovací atrakce. "Ty jsme kupovali hlavně kvůli dětem," dodává.

Ačkoliv největší návaly návštěvníků mívají Hlouškovi o víkendech, v úterý večer se zde vystřídá několik desítek lidí všech věkových kategorií. "Dobrý večer, krásné!" komentuje výzdobu starší muž. "Děkujeme," usmívá se na něj Petra. "Dáte si svařák nebo čaj?" ptá se ostatních, kteří se přiblíží k improvizovanému pultu u vstupu do domu.

Manželé vstupné nevybírají, na dobrovolné příspěvky jsou zde dvě kasičky. Téměř všechny skupinky příchozích přihodí pár drobných, někteří přidají i papírovou bankovku. Návštěvníci každou chvíli vytahují mobilní telefon a pořizují záběry betléma, sádrových zvířat nebo svítících domečků a dalších zákoutí v zahradě. Nechybí ani skupinové fotky a selfie.

Návštěvy na etapy

Výzdobu před Vánoci i úklid po Třech králích manželé dělají sami. "Jen když hodně nestíháme a sousedi se staví na kafe, tak je zaměstnáme," tvrdí Petra. Problémy se sousedy kvůli osvětlení tak podle svých slov nemají.

Vedení Libišan navíc manželům pomáhá s parkováním návštěvníků, po dobu adventu a Vánoc jim dává k dispozici prostranství u fotbalového hřiště, které se nachází kousek od domu. Přímo v ulici se parkovat nedá, návštěvníci tak musí auto nechat ve vyhrazeném prostoru.

Kolik lidí přijelo předchozí léta, nemají manželé spočítáno, uplynulý víkend ale museli pouštět lidi do dvora na etapy. Zájem byl obrovský a poprvé za celou dobu u nich taky došlo k chvilkovému výpadku elektřiny.

"Měli jsme toho puštěného víc najednou, nejen světýlka, ale i spotřebiče doma. Manžel mi šel do domu uvařit víc horké vody a najednou všechno zhaslo," popisuje Petra. "Manžel ale pojistky hned zase nahodil, nic se nestalo," říká.

Účet za elektřinu nebude tak hrozný, věří

Návštěvníci zatím do domu Hlouškovým nelezou a drží se spořádaně vyhrazeného prostoru na zahradě. "Musím říct, že se nám zatím nic takového nestalo, lidi se chovají slušně a nenarušují nám soukromí. Takže nás to zatím neobtěžuje," říká Petra. "Já si navíc ráda povídám s lidmi," dodává profesí prodavačka.

Otevřeno mají i na Štědrý den či Nový rok. "Večeři odkládáme, míváme ji později. Chodí sem hodně děti, to bychom jim nemohli udělat," tvrdí Hlouškovi.

Manželé se neobávají ani zvýšených cen elektřiny, na jejich provozu vánočně osvětlené zahrady to nic nezmění. Vloni za 40 dní svícení zaplatili necelé dva tisíce korun, Tomáš Hloušek věří, že se letos vejdou do pětitisícovky. Na vánoční osvětlení mají i speciální měřič spotřeby.

Čeští rekordmani

Se zdobením začali před pěti lety s několika světelnými řetězy. "Každým rokem se nám sbírka začala rozrůstat, a když nám lidi začali zastavovat před bránou a zvedali děti nad hlavu, aby viděly, rozhodli jsme se zpřístupnit jim náš dvůr. Velký skok v počtu světýlek se stal před dvěma lety. Manžel tehdy za mnou v létě přišel s tím, že by ten rok chtěl mít 100 tisíc světýlek. Divila jsem, co blázní, když světýlka jsou spíš moje doména. Při rozsvěcování mě tehdy požádal o ruku, a to můj muž není žádný romantik. Vůbec jsem netušila, že něco takového chystá, bylo to krásné," vzpomíná Petra.

Od roku 2020 jsou manželé zapsáni v České knize rekordů agentury Dobrý den Pelhřimov pod kategorií Největší vánoční výzdoba na domě.

"Do žádné knihy rekordů jsme se neplánovali dostat, upřímně jsme o tom ani netušili. Až naši známí nám řekli, že něco takového existuje a jestli se nechceme přihlásit," tvrdí. Pro zápis museli poslat důkazy o počtu světýlek, fotky a vyplnit pár dokumentů. "Každý rok si píšeme, co kam pověsíme. Takže jsme i tohle agentuře museli nafotit a poslat," dodává.

Zatímco čeští manželé se zatím drží pod hranicí 200 tisíc světýlek, světovými rekordmany je americká rodina Gayových v Hudson Valley ve státě New York. Ta vloni vyzdobila dům a jeho okolí více než 686 tisíci světly.

Petra Hloušková je na svoje libišanské dílo náležitě pyšná, inspiraci ale podle svých slov nikde konkrétně nehledá. Drží se české vánoční tradice, na domě a v zahradě nechtějí mít nic amerického ani přehnaně barevného. "Snažíme se udržet bílou barvu," dodává.