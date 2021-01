Do dražby jde klíč k místnosti, v níž zemřel Napoleon. Prodat se může za 145 tisíc

Britská aukční síň Sotheby's nabízí ke koupi klíč k místnosti, ve které zemřel francouzský státník a vojevůdce Napoleon Bonaparte. Prodat by se mohl podle odhadu za 3000 až 5000 liber (87 000 až 145 000 korun).

Třinácticentimetrový klíč zamykal dveře v domě na ostrově Svatá Helena v jižní části Atlantiku, na kterém byl od roku 1815 do své smrti internován někdejší císař Napoleon Bonaparte. Podle Davida MacDonalda z aukční síně Sotheby's se klíč našel před časem "v obálce uložené v kufru v jednom skotském domě".

Do Skotska klíč přivezl voják Charles Richard Fox, který pobýval na ostrově Svatá Helena v roce 1821, kdy Napoleon zemřel. Předmět následně daroval své matce, která byla velkou obdivovatelkou bývalého francouzského císaře a to tak velkou, že mu do vyhnanství posílala sladkosti a knihy. Klíč k prodeji nabídli právě potomci Foxovy matky, kteří o jeho existenci dlouho věděli, až nedávno se jim ho ale podařilo objevit.

Ke klíči je připevněná cedulka, na které Charles Richard Fox píše, že sám klíč vzal z paláce Longwood House na Svaté Heleně po Napoleonově smrti. Datována je rokem 1822.

"Často vidíme předměty spojené s Napoleonem, důležité obrazy a nábytek z některého z jeho neuvěřitelných sídel," uvedl MacDonald. "Ale tento klíč je čímsi silným, zvlášť když je ode dveří v domě, v němž byl vězněn, a k místnosti, kde zemřel," dodal zástupce aukční síně.

Napoleon byl na ostrově Svatá Helena internován po prohrané bitvě u Waterloo v roce 1815. Příčinou jeho smrti byla pravděpodobně rakovina žaludku. V minulosti se objevily i teorie o otravě arzenem, ten se však podle posledních analýz do jeho těla dostával po dlouhou dobu, takže by císař musel zemřít mnohem dříve. Podle některých zdrojů mu byl arzen podáván jako lék proti syfilis.