Už se toho ví víc. Vesmírný poutník je starší než Slunce a přilétá z "tlustého disku"

Na začátku se toho moc nevědělo, ale tenhle příběh pomalu dostává jasnější obrysy. Záhadný mezihvězdný objekt, který začátkem měsíce objevili astronomové, by mohl být nejstarší kometou, jaká k nám nakoukla. Vědci se domnívají, že přilétá z "tlustého disku" Mléčné dráhy. Což je skupina starověkých hvězd, které obíhají nad a pod oblastí, kde se nachází Slunce a většina hvězd.

Fascinující návštěvník z hlubin vesmíru, pojmenovaný 3I/Atlas, s sebou nese miliardy let staré tajemství o vzniku naší galaxie. Ilustrační foto | Foto: Aktuálně.cz / NASA / Public domain

"Myslíme si, že existuje dvoutřetinová šance, že tato kometa je starší než Sluneční soustava a že od té doby driftuje mezihvězdným prostorem," vysvětluje profesor Chris Lintott z Oxfordské univerzity. Spolu s kolegy teď zveřejnili čerstvou studii o záhadném návštěvníkovi.

"Přilétá z té části galaxie, kterou jsme nikdy předtím tak zblízka neviděli," dodává Lintott. Na základě rychlosti objektu 60 kilometrů za vteřinu s kolegou Matthewem Hopkinsem pro BBC odhadují, že objekt pojmenovaný 3I/Atlas by mohl být starý více než sedm miliard let. Což je zhruba o tři miliardy víc než stáří Slunce (odhaduje se 4,6 miliardy let).

Posel z tlustého disku

Astronomové po celém světě se nyní předhánějí v identifikaci jeho dráhy a objevování dalších podrobností. Hopkins se domnívá, že vznikl v "tlustém disku" Mléčné dráhy, což je skupina starověkých hvězd, které obíhají nad a pod oblastí, kde se nachází Slunce a většina hvězd.

Objekt 3I/Atlas byl poprvé spatřen 1. července 2025 průzkumným dalekohledem Atlas v Chile, když se nacházel asi 670 milionů km od Slunce. V současné době je viditelný pouze velmi velkými dalekohledy a jeho vzdálenost od Země je zhruba srovnatelná s Jupiterem.

Nejblíže ke Slunci se objekt dostane 30. října letošního roku, kdy se přiblíží až k oběžné dráze Marsu. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) potvrdil, že již od září by měl být 3I/Atlas pozorovatelný i pomocí amatérských dalekohledů.

Jak se kometa bude blížit ke Slunci, jeho energie zahřeje její povrch, což povede k výbuchům páry a prachu. To by mohlo vytvořit výrazný, svítící ocas, typický pro komety. Astronomové z NASA zároveň ubezpečili, že cizí těleso nebude pro Zemi představovat riziko, neboť se přiblíží nanejvýš na 240 milionů kilometrů.