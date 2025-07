Něco se děje, Země záhadně zrychluje. Může to poplést GPS a komunikační sítě

Naše planeta se začala záhadně otáčet rychleji než dřív. V důsledku toho se tak v nadcházejících týdnech dočkáme neobvykle krátkých dní. Toho prvního už ve středu, další přijdou 22. července a 5. srpna, kdy poloha Měsíce ovlivní rotaci Země natolik, že den bude o 1,3 až 1,51 milisekundy kratší než obvykle.

Ačkoli to vypadá jako zanedbatelný rozdíl, zvlášť když uvážíme, že jedna milisekunda představuje tisícinu sekundy, může mít dalekosáhlé důsledky. Problémy by to mohlo přinést technologiím, které se spoléhají na ultrapřesné měření času, ať už jde o systémy GPS (z anglického Global Positioning System), komunikační sítě či datová centra.

Vědci proto přemýšlí nad zavedením tzv. záporné přestupné sekundy, kdy by hodiny jednu sekundu prostě "přeskočily". Dosud se k udržení přesného času přidávaly pouze přestupné sekundy, a to právě kvůli zpomalování rotace. Ty záporné však představují historickou novinku.

Po miliardy let se přitom rotace Země kolem své osy postupně zpomalovala. V posledních letech se však tento trend obrátil. Od roku 2020 se otáčí rychleji a my jsme tak svědky nejkratších dnů, jaké kdy byly zaznamenány. Dnem, který byl zatím tím nejkratším, se stal loňský 5. červenec, Země se tehdy kolem své osy zvládla otočit o 1,66 milisekundy rychleji než obvykle. Rekordy však mohou padat i v nadcházejících týdnech.

Podle dat z modelů Mezinárodní služby pro rotaci Země a Americké námořní observatoře by už dnešní den měl být o 1,3 milisekundy kratší, další by pak měly následovat, a to 22. červenec, který může být kratší o 1,38 milisekundy, a 5. srpen dokonce o 1,51 milisekundy. Právě v tyto dny bude Měsíc nejdál od rovníku, může tak rotaci naší planety urychlit, protože bude působit na Zemi menším brzdným momentem.

Zrychlení rotace Země představuje pro vědce velkou záhadu, kterou zatím nedokážou rozluštit. Vliv na otáčení má řada faktorů, kromě našeho věrného souputníka mohou hrát roli i extrémní zemětřesení. Vidět to bylo na tom březnovém v roce 2011, které zasáhlo východní pobřeží Japonska a mělo sílu devět stupňů Richterovy škály. Vychýlilo zemskou osu o 17 centimetrů a zkrátilo den o 1,8 mikrosekundy. Co však může za rychlejší rotaci teď, nikdo neví. "Většina vědců se domnívá, že změnu způsobuje něco uvnitř Země. Modely oceánů a atmosféry toto obrovské zrychlení nevysvětlují," řekl pro Time and Date odborník na rotaci Země Leonid Zotov.