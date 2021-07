Kozub a Langmajer už nejsou sKORO NA mizině. Skončil seriál, jenž na YouTube zlidověl

Herci z ostravského Divadla Mír se loni na jaře rozhodli natočit internetový seriál sKORO NA mizině. Sérii, kterou na YouTube viděly miliony lidí, v týdnu zakončili posledním dílem. Pokud od lidí vyberou dost peněz, nevyloučili nový projekt se stejnými herci.

sKORO NA mizině | Foto: The Well Stuffed Beaver / YouTube

"My to teď necháme, tak jak už mnohokrát, na vás," oznámil divákům režisér Vladimír Skórka v závěru posledního, osmého dílu satirického internetového seriálu sKORO NA mizině.

Kdykoliv tvůrčí skupina vydala nový díl, okamžitě se umístil na prvních příčkách trendů na YouTube, momentálně se celkový počet zhlédnutí série blíží k 10 milionům. Pilotní epizodu však herci natočili bez nároků na honoráře. Ty jim pak zajistili diváci, kteří po celou dobu seriál finančně podporovali, aby tvůrci mohli natočit další díly a zároveň se uživili v době, kdy divadla byla zavřená kvůli koronaviru.

K hereckému obsazení, kterému už od prvního dílu dominuje uskupení Tři tygři z ostravského Divadla Mír, se postupem epizod přidávaly další známé herecké tváře jako Jiří Langmajer, Marek Vašut, Michal Suchánek nebo Petr Rychlý.

"Dlouho jsme se své nápady snažili dostat do televizních stanic nebo internetových televizí, ale vždycky jsme narazili na hradbu lidí, před kterými jsme se museli obhajovat, kteří nám do toho začali kecat, a všechna jednání nakonec ztroskotala. YouTube nám v tomhle poskytl nezávislost, protože až divák rozhoduje, co je dobré a co ne," vyzdvihl v minulém roce ředitel Divadla Mír Albert Čuba v rozhovoru pro Aktuálně.cz přednosti tvorby na YouTube.

A co bude dál? To zůstane jako obvykle na divácích, které tvůrci zároveň berou jako své producenty. Pokud se vybere dost peněz, není vyloučené, že se herecká parta sejde v jiném, byť podobně zaměřeném projektu.

Tvůrci se zároveň rozhodli podpořit i neznámé, ale zato ambiciózní umělecké tváře. "Nová platforma, kterou jsme nazvali Film for Music, má pomáhat zviditelnit se neznámým, ale skvělým umělcům, kteří se z nějakého důvodu nedokázali proslavit," vysvětlil Skórka a představil zpěváka Pavla Kučeru, přezdívaného "Kuča" či "ostravský Jagger".