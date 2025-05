Jestli půjde všechno dobře, za osm let se tudy podle nejnovějších prodloužených termínů budou po kolejích prohánět soupravy automatizovaného metra D. Teď se to ale v podzemí mezi budoucími stanicemi Pankrác a Olbrachtova hemží dělníky a stroji. A od uplynulé soboty do pondělka i zástupy návštěvníků. V naší galerii si můžete útroby budoucí podzemky projít i vy.