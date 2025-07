Pankáč z křižovatky. V BBQ Boudě vás odzbrojí vymazleným masem za skvělou cenu

Na první pohled nenápadná bouda u křižovatky v Unhošti. Uvnitř však vznikají poctivé dobroty vonící po dřevě a kouři. Kuchař Miroslav Höschl mezi silnicemi a poli rozjel něco, co byste nečekali: česko-americké barbecue, kde prim hrají masa od farmáře, orazítkované housky i domácí omáčky. Láska ke kuchařině z Mirka přímo čiší, a tak i v boudě dokáže tvořit jídlo, ze kterého vám potečou sliny.

Osmatřicetiletý Miroslav Höschl začínal jako spousta kuchařů - po škole šel vařit, i když ho to zpočátku nebavilo. "Nejdřív jsem nechápal, proč bych měl dělat kuchařinu," přiznává. Změna přišla až s partou, která mu ukázala, že gastronomie může být radostným řemeslem. Klíčovým momentem pak bylo angažmá ve známé restauraci KOBE.

"Tam mi dali brutální školu, ale ukázali mi, jak se to má dělat. Díky tomu jsem našel svůj směr," říká Höschl. Maso ho tehdy začalo fascinovat - a tato fascinace trvá dodnes.

Sen o barbecue a realita české křižovatky

Myšlenka na vlastní podnik zrála dlouho. "Věděl jsem, že americké barbecue je něco, co tady chybí. Jenže než jsem se rozhoupal, foodtrucky a BBQ podniky to rozjely naplno. Tak jsem si řekl - udělám to jinak. Po česku, ale s americkým šmrncem. Vždycky mě bavila práce s masem, takže jsem pak už jenom hledal cestu, co přesně s ním udělat," vypráví majitel bistra.

Unhošť nebyla náhoda. "Tou křižovatkou jsem projížděl na chatu mnoho let. Věděl jsem, že tu stánek stojí. Původně jsem v něm chtěl rozjet americké barbecue společně s jedním kamarádem. Právě on našel inzerát, že je k mání. Pak jsme si ale uvědomili, že oba nás to neuživí. Tak jsem mu řekl, ať si stánek převezme sám. Jemu se do toho ale nakonec nechtělo, tak jsem tu gastro nakonec rozjel já," popisuje Höschl start podnikání.

Během půl roku prošel objekt kompletní proměnou a na jaře 2024 se BBQ Bouda poprvé otevřela. Zima je pro provoz komplikovaná, takže funguje pouze sezónně. Ale i to má své kouzlo.

Udírna, lokální suroviny a punk

"Je to malá bouda, kde se všechno tvoří srdcem," říká Miroslav. Základní filozofie? Poctivost a lokální suroviny. Hovězí maso bere od pana Procházky ze sousední vesnice, pečivo od pekárny Mareš. "A hlívu beru od kamaráda, co má houbovou farmu. Takže jsme vytvořili pěknou spolupráci," dodává.

Speciálním prvkem jeho byznysu je udírna - kouzlo chuti jeho dobrot. Bez té by to nebylo ono. "Dělám si vlastní uzené maso - třeba bůček, slaninu i gyros. Všechno si upravuji podle sebe. Chci, aby to chutnalo po česku, ale mělo to ten americký nádech. To, co mě baví, vyudím, a pak to dám na talíř," přibližuje.

Sám svůj podnik popisuje jako punkový street food ve jménu poctivosti. Nic se tu nelakuje na růžovo - naopak, každý burger nebo sendvič má chuť dřeva a kouře. A je znát, že za jeho pokrmy stojí pořádná dřina, která se naštěstí vyplácí.

A co zákazníci? "Jsou skvělí. Jezdí i několikrát týdně. Hlavně pro smashburger - dvojité hovězí, cibule, čedar a pálivá majonéza. Nic víc. To je to, co funguje," prozrazuje. "Občas dělám i hovězí škvarky, které tři dny udím. Nikdo to nedělá a lidi to nadchlo. Od té doby se často ptají: Kdy budou další? A to mě nabíjí," směje se.

Vedle bestsellerů, jako je smashburger, nabízí třeba škvarkový burger a vegetariánské lahůdky - steaky z korálovce ježatého nebo hlívu v několika variacích. "I vegetariáni si tak přijdou na své. A i to mě baví," dodává Höschl.

Zlomená noha a návrat i plány do budoucna

Po úspěšném rozjedu bistra ale přišla velká rána. Těsně před odstartováním nové sezóny totiž Höschla zbrzdil vážný úraz - zlomenina nohy, kterou mu lékaři malovali na půl roku rekonvalescence. On ale otevřel už po třech měsících. "Bylo to náročné, ale zvládl jsem to. A lidi se vrátili, i když jsem letos otevřel později. A za to jim moc děkuju," říká.

Höschl se nevzdává a gastro miluje, a tak se nabízí otázka: Co plány do budoucna? BBQ Bouda je živý projekt, proto Miroslav plánuje, že časem odstartuje novou éru - foodtruck, popupy, spolupráci s kamarády z pražských restaurací.

A jaký je jeho největší sen? "Kamenná pobočka, kde bych mohl fungovat celoročně. Bez nutnosti přejíždět, se vším pod jednou střechou. Tam bych měl také prostor dělat složitější věci. Například dobroty z vepřové kůže - zbytková věc, ze které se dá udělat tak dobré jídlo," přiznává.

Zatím ale zůstává věrný Boudě, kde časem plánuje prodávat i pokrmy z hovězího brisketu. "Bouda má své kouzlo. Je to punk. Poctivý punk. Lidé se sem vracejí a to mě dělá šťastným," říká a na závěr vzkazuje: "Kdo chce, ať přijďte ochutnat výborné maso, burgery, sendviče a nebo třeba vyladěné hranolky. Dělám samé dobroty. Kdo neochutná, nepochopí."