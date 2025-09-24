Třikrát "V": Veni Vidi Vinoř si pohrává se slovní hříčkou a výjimečným bydlením

Výstavbu zahájila developerská společnost Neocity letos v září, a pokud vše půjde podle plánu, první obyvatelé se nastěhují na podzim 2027. Přípravy ale trvaly déle - i kvůli snaze projekt co nejcitlivěji začlenit do prostředí, které má své hluboké kořeny.
Rodinné bydlení bez aut
Na ploše 30 tisíc metrů čtverečních má vyrůst 134 bytových jednotek, z toho osm řadových domů. Dispozice jsou především větší - od 3+kk po 6+kk -, důraz byl totiž kladen na rodinné bydlení. Každý byt bude mít balkon, terasu nebo předzahrádku, což v dnešní době znamená nejen prostor na relax, ale i na práci - když není zbytí.
Zajímavostí je, že celý povrch areálu bude zcela bez aut. Parkování bude řešeno v podzemí, kde je připraveno 216 parkovacích míst. Nejde přitom jen o designové rozhodnutí. Menší hustota zástavby a důraz na klid byly jedním z hlavních cílů projektu. "Nechtěli jsme narušit poklidnou atmosféru lokality. Projekt stavíme s ohledem na rodiny, které tu chtějí žít dlouhodobě, ne jen přechodně," vysvětluje Oded Ber, ředitel společnosti Neocity.
Ctění minulosti a 3x "V"
Součástí areálu je i barokní špýchar z 18. století a bývalý areál kovárny, který se promění v novou radnici městské části Praha-Vinoř. Lidé tak budou mít služby úřadu doslova pár kroků od domova.
O architektonické řešení se postaralo studio Qarta Architektura a podle architekta Davida Wittasska nejde jen o estetiku: "Architektura je nástroj, který ovlivňuje dynamiku měst a zlepšuje kvalitu života." To, že nový projekt nebude stát někde v izolaci, ale přímo vedle živé historické části Vinoře, kladlo na architekty i developera vyšší nároky. Výsledkem má být místo, které není v kontrastu s okolím - naopak ho má doplňovat.
Projekt si pohrává se slovní hříčkou, která v sobě nese tři "V" - výjimečnost, vybavenost a velkorysost - i Veni Vidi Vinoř. Ať už si pod tím každý představí cokoliv, jedno je jisté: tohle místo cílí na lidi, kteří hledají milovaný domov.