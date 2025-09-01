Magazín

Když novostavba vypadá jako stoletá chalupa. Jak vytvořit místo s atmosférou a duší

Chalupa, ležící na pomezí luk a lesů, na první pohled působí jako zrekonstruovaný poklad, ale nenechte se zmást - jedná se o novostavbu. Díky citlivému výběru detailů a promyšlené práci s materiály však perfektně zapadá do místní krajiny i architektury.
Celý dům má dvě podlaží, přičemž každé z nich má jinou atmosféru. Spodní patro slouží paní majitelce a nese v sobě klasický venkovský ráz. Hlavní roli zde hrají teplé tóny, dřevo, kazetové dveře a lněné textilie.
Horní patro je naopak koncipováno jako dva apartmány pro dospělé syny s rodinami. Zde pak vládne minimalističtější styl. Kombinace obou přístupů funguje překvapivě harmonicky a chalupa neztrácí jednotný výraz.
Designérka si potrpí na propracované detaily. V interiéru najdete například schodiště ze zrezlého plechu - inspirované její cestou po Sicílii, nebo keramické vypínače, které evokují staré časy. Kuchyně je laděná do zelenkavých tónů, které má majitelka velmi ráda. Zobrazit 11 fotografií
Foto: Jana Pařízková / Cammino
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 6 hodinami
Chalupy jsou v Česku srdeční záležitostí. Představují návrat k přírodě a místo, kde lze zpomalit. Jednu takovou, v malebné České Kanadě, navrhla interiérová designérka Jana Pařízková. A právě její realizace může být krásnou inspirací pro každého, kdo přemýšlí, jak svou chalupu zařídit s důrazem na tradice a dnešní životní styl.

Chalupa, ležící na pomezí luk a lesů, na první pohled působí jako zrekonstruovaný poklad, ale nenechte se zmást - jedná se o novostavbu. Díky citlivému výběru detailů a promyšlené práci s materiály perfektně zapadá do místní krajiny i architektury.

Exteriéru dominují tradiční prvky jako střecha z bobrovek v odstínu památkové červeně, šambrány kolem oken, kamenné zídky a vínově natřená špaletová okna. "Bylo pro mě důležité, aby chalupa nerušila své okolí. Když k ní přijdete, máte pocit, že tam stojí už léta," popisuje Pařízková.

Venkovský styl v přízemí, minimalismus v podkroví

Celý dům má dvě podlaží, přičemž každé z nich má jinou atmosféru. Spodní patro slouží paní majitelce a nese v sobě venkovského ducha. Hlavní roli tam hrají teplé tóny, dřevo, kazetové dveře a lněné textilie.

Horní patro je naopak koncipováno jako dva apartmány pro dospělé syny s rodinami. Tam pak vládne minimalističtější styl. Kombinace obou přístupů funguje překvapivě harmonicky a chalupa neztrácí jednotný výraz.

Detaily tvořící celek 

Designérka si potrpí na propracované detaily. V interiéru najdete například schodiště ze zrezlého plechu - inspirované její cestou po Sicílii - nebo keramické vypínače, které evokují staré časy. Kuchyně je laděná do zelenkavých tónů, které má majitelka velmi ráda.

"Na detailech opravdu záleží. Když vybíráte třeba vypínače, je to jako když ladíte šperk k šatům - malá věc, ale může změnit celkový dojem," říká Pařízková. Klíčové jsou podle ní také tapety, které podle ní dokážou "obléct" místnost, a to jak jemným květinovým vzorem, tak i výraznější strukturou.

Místo s duší

A jak podle designérky z chalupy vytvořit útulné místo s duší? Přírodní materiály jsou základ - vsaďte na dřevo, kov, keramiku a dlažbu. U textilií dejte přednost lnu nebo bavlně.

Nezapomeňte však ani na krb nebo kamna. Oheň má nejen funkční roli, ale i silně ovlivńuje atmosféru. Pokud nechcete klasická kachlová kamna, existují krásná retro krbová kamna, která se k chalupám skvěle hodí. Dále vybírejte nábytek s charakterem - hledejte kousky s kazetami, frézováním nebo patinou. Kuchyňská dvířka by měla mít detail, který přitáhne pozornost. Vintage kousky oživí prostor - zapátrejte v bazarech nebo na bleších trzích. 

A v neposlední řadě se nebojte vzorů. Jemné květinové motivy na tapetách, kostkované ubrusy nebo pruhy na povlečení přinášejí hravost a nostalgii. "Vzor je jako melodie - když je dobře zvolený, podtrhne rytmus celého interiéru," dodává tvůrkyně realizace.

Zařídit chalupu však není jen o estetice, ale i o pocitu. "Chalupa by měla být prostor, kam se těšíte. Kde vám je dobře, i když venku prší. Kde zpomalíte a možná i na chvíli zapomenete na mobil," uzavírá Pařízková. I novostavba tak může mít duši. 

Prohlédnout si 11 fotografií
 
