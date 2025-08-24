Magazín

"Trapné už v době vzniku." Urážky Romů v pořadu o vaření i po letech rozvířily emoce

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 5 hodinami
"Romská kuchyně? Napadá mě pes." Třeba i tohle zaznělo v pořadu ostravského studia České televize ze začátku milénia - Pod pokličkou. Tehdejší počin o jídle a vaření, obzvlášť jeden díl - ten o romské kuchyni - vzbudil pozornost lidí na sociálních sítích. Podívejte se na další díl pořadu Zpátečka.
Zpátečka - pořad České televize Pod pokličkou | Video: Michaela Lišková

Pořad Pod pokličkou vysílalo ostravské studio České televize od roku 1999 po dobu 13 let. Mnozí si ho zapamatovali hlavně díky specifickým animovaným scénkám manželské dvojice Karla a Maruš, pralidí a redaktorky "Zorky Horké". 

Animované postavičky často téma každého dílu doplňovaly někdy více, někdy méně vtipnými hláškami. "Tati? Co tě hryže? Slipy, máma koupila o číslo menší, ale o to teď nejde," hlásal třeba pomyslný syn Karla a Maruš v díle "Potraviny, které léči zvenčí".

Z dnešního úhlu pohledu byly ale některé "vtipy" vysloveně za hranou. Třeba ty v dílu zaměřeném na romskou kuchyni. "Koupil jsem v kantýně cikánku. Ale to jsou takový plátky. Nevadí, lisovaný lidi, to mám rád," zaznělo třeba v jedné scénce.

"Jsem si říkal, proč už dnes ČT nedává reprízy epizody o romské kuchyni pořadu o vaření Pod pokličkou, tak jsem si ji pustil z archivu a velmi rychle zjistil, proč," napsal například jeden z uživatelů sociální sítě X (dříve Twitter) k záběrům z tohoto dílu, které sdílel. "Tak televizní studio Ostrava, kraj rázovity. Tam měli v roce 2005 ještě rok 1995," glosoval další komentující.

V pořadu tehdy ale neměly nevhodné stereotypní poznámky o Romech jen kreslené postavičky, ale i osobnosti z uměleckého světa. "Romská kuchyně? Napadá mě pes, ale to se nechci nikoho dotknout," uvedl například herec a moderátor Jan Čenský.

V devadesátkovém pořadu se děly až šílené věci. Scény dnes vyvolávají smích i lítost (celý článek s videem zde)

Populární devadesátkové Rande se před pár lety obnovilo. Nahradil ho internetový propadák | Video: Aktuálně.cz
 
