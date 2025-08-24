"Trapné už v době vzniku." Urážky Romů v pořadu o vaření i po letech rozvířily emoce

Pořad Pod pokličkou vysílalo ostravské studio České televize od roku 1999 po dobu 13 let. Mnozí si ho zapamatovali hlavně díky specifickým animovaným scénkám manželské dvojice Karla a Maruš, pralidí a redaktorky "Zorky Horké".
Všechny díly pořadu sledujte tady >>> Zpátečka
Animované postavičky často téma každého dílu doplňovaly někdy více, někdy méně vtipnými hláškami. "Tati? Co tě hryže? Slipy, máma koupila o číslo menší, ale o to teď nejde," hlásal třeba pomyslný syn Karla a Maruš v díle "Potraviny, které léči zvenčí".
Z dnešního úhlu pohledu byly ale některé "vtipy" vysloveně za hranou. Třeba ty v dílu zaměřeném na romskou kuchyni. "Koupil jsem v kantýně cikánku. Ale to jsou takový plátky. Nevadí, lisovaný lidi, to mám rád," zaznělo třeba v jedné scénce.
"Jsem si říkal, proč už dnes ČT nedává reprízy epizody o romské kuchyni pořadu o vaření Pod pokličkou, tak jsem si ji pustil z archivu a velmi rychle zjistil, proč," napsal například jeden z uživatelů sociální sítě X (dříve Twitter) k záběrům z tohoto dílu, které sdílel. "Tak televizní studio Ostrava, kraj rázovity. Tam měli v roce 2005 ještě rok 1995," glosoval další komentující.
V pořadu tehdy ale neměly nevhodné stereotypní poznámky o Romech jen kreslené postavičky, ale i osobnosti z uměleckého světa. "Romská kuchyně? Napadá mě pes, ale to se nechci nikoho dotknout," uvedl například herec a moderátor Jan Čenský.