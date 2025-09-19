Magazín

Zářila na internetu, pak se po ní slehla zem. Jaký život vede Tereza Hodanová dnes?

Ze slavné youtuberky Teri Blitzen se stala Tereza Hodanová – žena, která opustila svět influencerství, aby našla sebe samu. Její cesta nebyla přímá: ovlivnily ji úzkosti, vyhoření, touha zapadnout i experimenty s drogami. Dnes však tvoří srdcem a v tichosti – třeba skrze nový projekt Sacred Roots, který přináší inspiraci pro pomalejší a vědomější život. Jak se dopracovala k holistickému přístupu?
Tereza Hodanová a Nikola Rotbauerová přicházejí s projektem Sacred Roots, v rámci kterého už nyní spustily předprodej jejich knihy, která vás provede celým rokem. Najdete v ní přehled sezónních potravin a bylin, jejich jednoduché i netradiční zpracování, rituály i inspiraci pro každodenní bytí. Je průvodcem, zdrojem inspirace i estetickým objektem — pro všechny, kdo chtějí žít v souladu s rytmem roku. Každá série kapitol se věnuje jednomu ročnímu období — jeho chutím, vůním a přirozenému rytmu. V každé najdete: ✷ Přehled sezónních potravin a bylin, jejich jednoduché i netradiční zpracování. ✷ Recepty a originální kombinace, praktické a snadno zařaditelné do života.✷ Jednotlivá roční období, jejich esenci a rituály, které vás naladí na danou sezónu.✷ Inspirativní tipy, texty a diy's, které propojí sezónnost s estetikou a wellbeingem.
Dívka s kamerou a nesmělým úsměvem, která ovládla YouTube scénu. To byla Tereza Hodanová alias Teri Blitzen, která už před lety přiznala, že za zdánlivě zářným světem influencerství se skrývaly trhliny - problémy v rodině i ve škole či hledání bezpečného místa. I proto dlouho toužila po změně. "Jinak to ani nešlo, zbláznila bych se. Musela jsem něco změnit," přiznává.
Dnes je naštěstí jinde - a přesto pořád u sebe. Ve své síle, křehkosti i autenticitě. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozmluvila o změně přístupu k životu i novém projektu Sacred Roots, který vytváří společně s kuchařkou a architektkou Nikolou Rotbauerovou. Zobrazit 22 fotografií
Dnes je naštěstí jinde - a přesto pořád u sebe. Ve své síle, křehkosti i autenticitě. V rozhovoru pro Aktuálně.cz se rozmluvila o změně přístupu k životu i novém projektu Sacred Roots, který vytváří společně s kuchařkou a architektkou Nikolou Rotbauerovou.

Ze záře reflektorů do vlastního světa

"YouTube pro mě byl únik. Bezpečný prostor, který mi pomohl přežít dětství, které nebylo vždy snadné," vzpomíná Tereza. Už tehdy četla knihy o psychologii, ráda byla sama - v tichu. Místo pro sebe však dlouhé roky hledala v hlasitém světě, který ji odměňoval za výkon, vzhled a neustálou přítomnost online.

Její kariéra nabrala raketové tempo, ale stejně rychle přišlo vyhoření. "Byla jsem Hannah Montana, která si myslela, že chce být slavná. Ale ve skutečnosti jsem byla introvert, co se schovával za obrazovkou," přiznává. Ve svých sedmnácti letech tak udělala zásadní rozhodnutí - vystoupit. Odejít z YouTube scény, opustit značku Teri Blitzen a začít znovu. Sama za sebe, bez přezdívek a filtrů. A velkým faktorem a důvodem k odchodu se staly i drogy, kterými řešila nelehké životní fáze.

V hlavní roli tělo, mysl, smysl

Zlomové období přineslo nejen návrat domů, ale hlavně návrat k sobě. S tím přišly i otázky po smyslu, zdraví, vztahu k tělu a duši. Uvědomila si, že její cesta nebude o obsahu pro miliony, ale o sdílení se smyslem. A hlavně - v pravdě.

S projektem Aura se znovu výrazně objevila ve veřejném prostoru, tentokrát už jako Tereza Hodanová. Nešlo o návrat k influencerství, ale o pokus vytvořit skutečný prostor pro hlubší rozhovory, sdílení a seberozvoj. Aura začala jako podcast a později se proměnila v online a offline komunitu s eventy, meditacemi a ženskými retreaty. "Aura byla taková moje vlastní terapie. Původně jsem studovala psychologii, zajímala se o biohacking, jógu i výživu - všechno to do sebe začalo zapadat," popisuje. Projekt ale postupně ztrácel komerční směr. Tereza věděla, že jej nechce dělat jako byznys. Z Aury se tak po čase stal spíš srdcový prostor - živoucí organismus, který roste s ní.

Obyčejnost jako posvátnost

Holistické vnímání těla, mysli a prostředí nevzniklo jako trend, ale jako nutnost. Od poruch příjmu potravy přes zpracovávání rodových traumat až po hlubší porozumění sobě samé. Všechny cesty směřovaly k tomu, že nic - ani jídlo, ani emoce - neexistuje odděleně. A zdraví pro ni není jen absence nemoci. "Je to schopnost žít v souladu - se sebou, s cykly přírody, s prostředím, ve kterém žijeme. Není to ezoterika, ale návrat k přirozenosti. Obyčejnosti, která je vlastně posvátná. Všechno souvisí se vším," říká Tereza.

S jejím přesvědčením souzní i Nikola Rotbauerová, která s Terezou už několik měsíců intenzivně spolupracuje. "Už nějaký čas řeším zdravotní problémy. A delší dobu jsem cítila, že jenom západní medicínou ty svoje zdravotní trable řešit nechci. Proto jsem čím dál více tíhla k holistickému přístupu, který mi dává smysl," říká Nikola.

Návrat ke kořenům

Terezu s kuchařkou a bývalou architektkou Nikolou svedla dohromady série náhod, které dnes obě vnímají jako osud. Z instagramového propojení vznikla hluboká spolupráce, která vyústila v projekt Sacred Roots - sezonní lifestylový průvodce i komunitní platformu v jednom.

Sacred Roots nebude jen kniha, která zanedlouho vyjde. Je to manifest návratu k přirozenosti, k posvátnosti každodennosti, ke kořenům - doslova i obrazně. Je to propojení jídla, rituálů, bylin, cyklů, ale i obyčejného bytí. "Je to projekt, který tvoříme z nuly, rukama, srdcem i hlavou. Každá stránka knihy, každý nápad, recept, bylina - všechno vzniká mezi námi, autenticky a pomalu," popisuje Nikola. 

Jejich spolupráce je také důkazem, že dvě ženy s podobným přístupem k tělu, ale odlišnou energií se mohou nádherně doplňovat. Zatímco Nikola je systematická a praktická, Tereza přináší intuici a jemnost. 

Upřímnost a nepopírání reality

Vše do sebe krásně zapadlo a tak obě v rámci Sacred Roots plánují i mnohé aktivity, které chtějí mít pod bedlivou kontrolou - od eventů, brunchů a workshopů, až po privátní zážitky a retreaty. Vše se bude točit okolo jejich hlavních témat: sezonnosti, propojení s přírodou, intuitivního stravování, pohybu, rituálů a sdílení.

Nejde o uzavřený svět pro vyvolené, ale o otevřenou výzvu k návratu k sobě. K tomu, co jsme kdysi dělali přirozeně, bez návodu. O pomalost, která není lenost. O určité spiritualitě, která však nepopírá realitu. "Člověk se musí dopracovat k nějakému pochopení, upřímnosti a otevřenosti. Když to tak někdo cítí, tak k tomu holistickému přístupu je otevřený a nevidí v tom ezoteriku či něco podobného, ale návrat k tomu, co dříve bylo běžné," říká Nikola.

Každý se může najít

Tereza Hodanová dnes už nepotřebuje být vidět za každou cenu. Mnohem důležitější je pro ni cítit, naslouchat. A být věrná sobě - i když to někdy znamená jít proti proudu.

Z Teri Blitzen se nestala jiná osoba. Jen si konečně dovolila být tou, kterou byla vždy. Dívkou s knihou v ruce, hlubokými otázkami a láskou k obyčejnému životu. A také ženou, která si prošla tmou, aby mohla znovu rozsvítit světlo. Pro sebe i pro ostatní. Třeba skrze Sacred Roots. "I ten nejztracenější člověk se může najít, když se bude pořádně poslouchat," uzavírá Tereza.

