Slepý fotograf. Gary v osmnácti přišel o zrak, jeho fotky teď mění pohled na svět

Gary Williamson pochází ze severozápadní Anglie. Lásku k obrazům a vyprávění příběhů prostřednictvím fotografie v sobě objevil už během studia na umělecké škole v roce 1990. Jenže o pouhý rok později, ve svých osmnácti letech, přišel o zrak kvůli vzácnému onemocnění zrakového nervu. Jeho život se dramaticky změnil - ale vášeň tvořit zůstala.
Díky rozvoji digitální techniky se k fotografii mohl znovu vrátit. S pomocí fotoaparátů se zvětšeným displejem, hlasovým ovládáním a automatickým ostřením začal znovu tvořit.
Vidět jinak
Gary dnes patří mezi nejvýznamnější nevidomé nebo slabozraké fotografy v Británii i Evropě. Tvoří převážně pomocí mentálního mapování a spoléhá na kontrast - třeba mezi chodníkem a žlutou čárou. Právě silný kontrast je důvodem, proč pracuje výhradně s černobílými snímky. "Kontrast mi umožňuje lépe vidět snímek a spojuje mě s pocitem, který jsem měl v okamžiku, kdy jsem ho pořídil."
Gary si fotografie ponechává pouze tehdy, pokud podle něj vytvářejí příběh. Nejde mu o krásu jako takovou. "Nejde o to vytvořit něco hezkého, ale spíše vyvolat v někom otázku nebo emoci."
Jiný druh schopnosti
Nedávno vytvořil sérii deseti snímků s názvem Through Their Lens - Jejich objektivem. Fotografie přibližují, jak může člověk s těžkým zrakovým postižením přistupovat k focení zcela jinak - tak, že se jeho omezení promění v jiný druh schopnosti.
Kolekce vznikla ve spolupráci se společností Sony Europe, která s Garym sdílí cíl: ukázat, že technologie mohou rozšiřovat možnosti, bourat bariéry a otevírat kreativitu i tam, kde bychom ji nečekali. Nejde však o technologickou demonstraci - hlavní roli hraje vnitřní prožitek, cit a schopnost vyprávět příběh beze slov.
Moderní technologie Garymu umožňují scénu zvětšit, procházet menu pomocí hlasu nebo ostřit díky dotykovému sledování objektů. Přesto je to především jeho vnímání prostoru, detailu a emocí, co dává fotografiím jedinečnou sílu. "Doufám, že svými fotografiemi podnítím diskusi o stereotypech a přispěji k hlubšímu ocenění všech forem zraku."
Garyho tvorba je výzvou - k zamyšlení i ke změně pohledu na to, co vlastně znamená "vidět". Jeho fotografie nepřinášejí jen obraz, ale také emoci, příběh, myšlenku. A připomínají, že pohled na svět není jen otázkou očí, ale i srdce.
Kdo je Gary Williamson
Britský fotograf pocházející ze severozápadní Anglie. Ve věku 18 let náhle přišel o zrak kvůli vzácnému onemocnění Leberova hereditární optická neuropatie (LHON). S fotografií začínal už na umělecké škole, ale až s nástupem digitálních technologií se k ní mohl znovu vrátit - nejprve formou dovolenkových snímků, později jako svébytný autor s jasným rukopisem. Jeho práce staví na silném kontrastu, emocích a výtvarné jednoduchosti. Williamson svou tvorbou zpochybňuje stereotypní představy o zdravotním postižení a ukazuje, že ztráta zraku může otevřít jiný způsob vnímání světa.