Krokodýl, kuchař i slavný polibek z Times Square. Nejlepší street fotky světa
Odpočinek. Asistent kuchaře si odskočil na odpolední cigaretu.
Dáma s lahví.
Hanojská kola. Zobrazit 18 fotografií
Foto: © Julia Dean, Courtesy All About Photo
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 2 hodinami
Humor, emoce, všední chvíle i nečekané momenty. Každá fotografie je zastavený okamžik lidského života. Od momentky dívky s cigaretou na londýnské ulici přes nafukovacího krokodýla až po novou inscenaci slavného „polibku na Times Square“ od Julie Deanové nebo odpočívajícího kuchaře v Hongkongu na snímku Jamese Tyea. Takto vidí svět nejlepší street fotografové.
Britský. | Foto: © Giedo van der Zwan, Courtesy All About Photo

Street fotografie má jedinečnou schopnost zachytit svět takový, jaký skutečně je - syrový, krásný, absurdní i poetický zároveň. Dokumentuje autentické okamžiky každodenního života ve veřejném prostoru. Nejde o inscenované snímky, ale o přirozené momenty - spontánní situace, které odrážejí realitu, emoce, výrazy obličejů kolemjdoucích, kontrasty i humor či absurditu, jež se odehrávají přímo na ulici.

Život v ulicích celého světa

Mezinárodní soutěž All About Photo už několik let oceňuje a zveřejňuje výběr nejzajímavějších snímků street fotografie z celého světa - a to jak od profesionálů, tak od amatérů.

Život na pláži.
Život na pláži. | Foto: © Paul Carruthers, Courtesy All About Photo

V galerii najdete fotografie autorů z Evropy, Asie i Ameriky. Například nový pohled na slavný "polibek na Times Square" od Julie Deanové, melancholický portrét dívky kouřící cigaretu nebo nečekanou momentku kuchaře odpočívajícího v boční uličce jinak rušného Hongkongu. Unikátní snímky zachycují příběhy ulic celého světa skrze objektivy talentovaných fotografů.

Video:  Jak fotit street fotky? 

Video: youtube.com/@JanBorsFoto

