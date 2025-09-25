Krokodýl, kuchař i slavný polibek z Times Square. Nejlepší street fotky světa

Street fotografie má jedinečnou schopnost zachytit svět takový, jaký skutečně je - syrový, krásný, absurdní i poetický zároveň. Dokumentuje autentické okamžiky každodenního života ve veřejném prostoru. Nejde o inscenované snímky, ale o přirozené momenty - spontánní situace, které odrážejí realitu, emoce, výrazy obličejů kolemjdoucích, kontrasty i humor či absurditu, jež se odehrávají přímo na ulici.
Život v ulicích celého světa
Mezinárodní soutěž All About Photo už několik let oceňuje a zveřejňuje výběr nejzajímavějších snímků street fotografie z celého světa - a to jak od profesionálů, tak od amatérů.
V galerii najdete fotografie autorů z Evropy, Asie i Ameriky. Například nový pohled na slavný "polibek na Times Square" od Julie Deanové, melancholický portrét dívky kouřící cigaretu nebo nečekanou momentku kuchaře odpočívajícího v boční uličce jinak rušného Hongkongu. Unikátní snímky zachycují příběhy ulic celého světa skrze objektivy talentovaných fotografů.
Video: Jak fotit street fotky?