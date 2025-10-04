Magazín

Sklad obilí přestavěli na sídlo a showroom. Proč hlavní roli hrají okna a dveře?

I takto může vypadat showroom.
Na úpatí Bílých Karpat, kde lesy pozvolna přecházejí v louky, vyrostlo stavení, které místu přineslo nový život. A rodinná firma Janošík tu otevřela své nové sídlo a showroom.
Dům, kterému říkají Spoj, vzešel z rekonstrukce bývalé obilné haly z 50. let – a stal se ukázkou toho, jak lze průmyslovou stavbu přetvořit s respektem k místu i době.
Architektura domu vznikla z úvah o oknech - nejen jako stavebním prvku, ale jako nástroji, který propojuje prostor s okolním světem.
Dům se fyzicky i symbolicky otevřel, aby nechal krajinu vstoupit dovnitř a dal vyniknout právě oknům, jejich formě, funkci i atmosféře, kterou tvoří. Zobrazit 29 fotografií
Foto: Filip Beránek
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 8 minutami
Na úpatí Bílých Karpat, kde lesy pozvolna přecházejí v louky, vyrostlo stavení, které místu přineslo nový život. A rodinná firma Janošík tu otevřela své nové sídlo a showroom. Dům, kterému říkají Spoj, vzešel z rekonstrukce bývalé obilné haly z 50. let – a stal se ukázkou toho, jak lze průmyslovou stavbu přetvořit s respektem k místu i době.

Architektura domu vznikla z úvah o oknech - nejen jako stavebním prvku, ale jako nástroji, který propojuje prostor s okolním světem. Dům se fyzicky i symbolicky otevřel, aby nechal krajinu vstoupit dovnitř a dal vyniknout právě oknům, jejich formě, funkci i atmosféře, kterou tvoří.

Jak říká architekt a zároveň autor návrhu Jakub Janošík, který ve firmě zastřešuje design: "Chtěli jsme vytvořit příjemné místo pro práci a zároveň prostor, kde ukážeme, co děláme. Kde naše produkty nejen uvidíte, ale zažijete. Každodenní kontakt s okolní přírodou se promítl i do našeho vnímání architektury - jako něčeho, co má být s krajinou v dialogu."

Související

Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život

chalupa, les, bydlení, příběh, interiér, exteriér, příroda, chata
29 fotografií

Showroom, laboratoř a spojení

Dům je plný různých typů oken a dveří - od subtilních až po experimentální řešení. Objevují se zde velkoformátové posuvné stěny, pivotové dveře, okna vznášející se v prostoru nebo třeba sedací okno, ze kterého lze přímo vstoupit do zahrady. Okna a dveře jsou obložena mosazí a dalšími netradičními materiály - a vše tu slouží nejen jako ukázka sortimentu, ale i jako hravé zkoumání hranic mezi interiérem a exteriérem.

Původní hala byla uzavřená, oddělená cestou a plotem. Dnes jako by se louka vlévala do domu. Betonová náruč - nový přístavek - se otevírá do krajiny a umožňuje, aby zaměstnanci vycházeli z kanceláří přímo do trávy, byť jsou v patře ve výšce pěti metrů. Hmota domu kombinuje dva objemy: starou sedlovou halu a novou horizontální strukturu, která přibližuje dům k zemi a zjemňuje jeho siluetu vůči okolí.

Z exteriéru působí tři strany domu jako strohý monument - tmavý, zdrženlivý, aby nerušil krajinu. Interiér je naopak bílý, čistý, plný světla a výhledů. Jako galerie pro krajinu.

Silná výpověď a respekt

Fasádu pokrývá černě natřený modřín s viditelnou kresbou dřeva, beton je probarvený do pískovcových tónů a litý po vrstvách. Interiér pak v sobě skrývá kombinaci běleného smrku, přírodního dubu, tmavě šedého betonu a lnu - tím tvůrci místa odkazují na valašskou stavební tradici.

Namísto bourání byl dům rekonstruován, čímž se výrazně snížila ekologická zátěž. Zateplení a nová okna přinesla nižší energetickou náročnost. V zimě interiér vyhřívá nízké slunce, v létě jej chrání hluboké stínění. Dům nevyžaduje klimatizaci, a pokud přece jen přijde horko, využívá se podlahové chlazení. Na střeše jsou pak solární panely, zapuštěné tak, že neruší siluetu stavby a splývají s tmavým obkladem.

Prázdný i plný zároveň

Interiér tvoří otevřený střed - jakési vnitřní náměstí, které propojuje kanceláře a zasedací místnosti po obvodu. Vše je navrženo s ohledem na klid, soustředění i inspiraci. Vybavení bylo vyrobeno na míru - od stolů po kuchyň - vyjma typových kusů.

Hlavním prvkem je světlo, prostor, rytmus a výhled - a vše, co přichází zvenčí, třeba jako světlo, tma a překvapení.

Umění, zahrada bez okras a síla

Tři umělecko-designérské vstupy přenášejí přírodu do kultury: Maxim Velčovský vytvořil dřevěné schodiště ve tvaru okolních kopců. Objekt je současně sochou i amfiteátrem, který zve k usednutí a výhledu skrze devítimetrové okno. Lukáš Musil (Musa) naplnil klidnější části domu sérií 15 obrazů, které technikou i výrazy zachycují dialog člověka a krajiny. Pigment prosakuje skrz plátno jako tlukot srdce Bílých Karpat. A Studio DECHEM navrhlo skleněné objekty - svítidla, vázy i výplně dveří - s živou strukturou. Každý kus je jiný, jako krajina sama. 

A co okolní zahrada? Ta není stylizovaná, jde o  přirozené pokračování krajiny. Rostou tu druhy běžné pro okolí a na přístavbě z betonu rostou nízké borovice a lesní jahody.

Spoj je manifestem o přístupu k architektuře, krajině, výrobě i práci. Ukazuje, že i staré průmyslové stavby mohou být přetvořeny s úctou, krásou a funkčností. A že okno není jen stavební otvor, ale způsob, jak pohlížet na svět.

VIDEO: Dům jako šiška. Je ze dřeva a roste přímo na stromě (14. 02. 2018)

Dům jako šiška. Je ze dřeva a roste přímo na stromě | Video: Lavit Atelier, www.atelier-lavit.com
Prohlédnout si 29 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?

KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?
Infografika

Seana "Diddyho" Combse poslal soud na čtyři roky do vězení za organizování prostituce

Seana "Diddyho" Combse poslal soud na čtyři roky do vězení za organizování prostituce

Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

Smrt v přímém přenosu: mladý lezec se zřítil ze stěny, kterou zdolal i Adam Ondra

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album

S utrápenou melancholií je konec. Popová hvězda Taylor Swiftová vydává nové album
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle architektura dům sklad obilí rekonstrukce rekonstrukce domu přestavba stavba bydlení Bydlení & reality ukázka byznys

Právě se děje

před 8 minutami

Sklad obilí přestavěli na sídlo a showroom. Proč hlavní roli hrají okna a dveře?

Sklad obilí přestavěli na sídlo a showroom. Proč hlavní roli hrají okna a dveře?
Prohlédnout si 29 fotografií
Na úpatí Bílých Karpat, kde lesy pozvolna přecházejí v louky, vyrostlo stavení, které místu přineslo nový život. A rodinná firma Janošík tu otevřela své nové sídlo a showroom.
Dům, kterému říkají Spoj, vzešel z rekonstrukce bývalé obilné haly z 50. let – a stal se ukázkou toho, jak lze průmyslovou stavbu přetvořit s respektem k místu i době.
před 20 minutami
Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

Vznikl "průlomový" hokejový turnaj. Slováci si ho zahrají, Češi ne

Vybrané evropské země budou od aktuální sezony zápolit v Evropském poháru národů.
před 26 minutami
Autobusy, které zaručeně neznáte. Několik dvojčat slavného RTO i maďarská Avie
Přehled

Autobusy, které zaručeně neznáte. Několik dvojčat slavného RTO i maďarská Avie

Vybrali jsme některé zajímavé autobusy východního bloku, které jezdily v Československu i mimo něj.
před 58 minutami
KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?
Infografika

KVÍZ: Pelíšky, Masaryk, Ucho i Lincoln. Vybavíte si filmy, v nichž jde o politiku?

Nejen v týdnu, kdy probíhají parlamentní volby, může být zábavné připomenout si snímky, které se vážně i s humorem dotýkají politických témat.
před 58 minutami
Morozov: Je to nevyhnutelné. Kreml se chystá na mnohem větší válku, Ukrajina je test
0:59

Morozov: Je to nevyhnutelné. Kreml se chystá na mnohem větší válku, Ukrajina je test

„Zdá se, že mnoho Rusů následuje svého prezidenta ze setrvačnosti, kterou živí zášť,“ tvrdí ruský politolog a komentátor Alexandr Morozov.
před 1 hodinou
Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář
24:16

Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí "premiér" Mlynář

Podcastová série Wargame: Česko přináší simulaci, v níž Česká republika čelí eskalujícímu napětí mezi Ruskem a NATO.
před 1 hodinou
Někde ani pět procent na mandát nestačí. Mohou za to Klaus se Zemanem

Někde ani pět procent na mandát nestačí. Mohou za to Klaus se Zemanem

Podle ústavy je volební právo v Česku všobecné a rovné. Tato rovnost má ale několik vad na kráse. Doplácí na ně hlavně malé strany v malých krajích.
Další zprávy