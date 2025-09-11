Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život

"Já se tomu dodnes směju. Ani vlastně pořádně nevím, jak se to všechno odehrálo. Chtěli jsme auto, které jsme nakonec nekoupili. Místo něj máme tuhle naši chalupu - nejlepší rozhodnutí našeho života," říká Iveta na začátek se smíchem.
O chaloupkách s partnerem Jaroslavem mluvili roky, obdivovali je, ale nikdy si nemysleli, že by jednu mohli vlastnit. Pak ale jednou Iveta přišla z procházky ze slovenské osady, sedla si k počítači a při prvním prohlížení inzerátů našla snovou malou chaloupku - jejich nový domov. "Byla to láska na první pohled," přiznává.
A tak se stalo, že nový domov našli na horních Kysucích, kousek od slovenské Žiliny.
Práce a jeleni pod okny
Chaloupka se nachází v přírodě - v obklopení zvěře a ticha, daleko od velkoměsta. Uprostřed lesa. Proto takto Iveta pojmenovala i svůj úspěšný instagramový profil. "Jen málokdy tady někoho potkáme, ale i tak žijeme úplně normální život jako lidé "tam dole". Ničím se nelišíme, i když bydlíme uprostřed lesa. V zimě je to občas výzva, ale na rozdíl od minulosti už máme upravenou přístupovou cestu a na sníh se dnes téměř těšíme," říká.
Iveta se živí jako obchodní zástupkyně, Jaroslav jako klempíř a pokrývač. Každý den dojíždějí do práce, jen večer se vracejí do úplně jiného světa. Světa plného klidu a zeleně. A nejsou tu sami. Jejich anglický buldok Hugo se stal plnohodnotným obyvatelem lesa. "Absolutně nic ho nerozhodí. Ani třeba to, když se nám večer pod okny pasou laně a jeleni," vypráví se smíchem. "Život mezi zvířaty bereme jako dar a velký závazek. Oni tu jsou doma, my na návštěvě," dodává.
Domov z víkendové chalupy a legrace s latrínou
Menší chaloupka byla v původním stavu, což nynější majitelé považují za velké štěstí, a její příběh jim rozkryli místní obyvatelé. Iveta s partnerem nejprve vyměnili venkovní latrínu za koupelnu. Další práce pak probíhaly postupně, pomalu - nic je netlačilo, protože původně ji plánovali využívat jen o víkendech. Nakonec se ale z víkendového útočiště stal plnohodnotný domov. "Chalupa neměla vlastní WC a latrína byla zhruba deset metrů od vchodu, takže to vám byla v noci v zimě zábava," popisuje Iveta se smíchem.
Rekonstrukci zvládli z velké části sami. Exteriér zůstal zachovaný, v interiéru kraluje dřevo, kámen a bílé omítky. "Myslím si, že rekonstrukce staré chalupy je mnohem náročnější než stavba nové. Při rekonstrukci se musíte - chtě, nechtě - všemu přizpůsobit. A občas zavřít obě oči," tvrdí.
Partneři si přáli, aby chalupa neztratila svou autenticitu. Co nešlo udělat rovně - zůstalo křivé. A právě to dává celku jedinečný charakter. Původní pec se jim však zachovat nepodařilo, proto postavili novou - a ta se stala srdcem domu. "Atmosféra, kterou tu ta pec vytváří, je úžasná. Není jen nádherným doplňkem, ale plně funkčním prvkem. Vytápí celý prostor a vaření na ní je radost," doplňuje.
Milovník dřeva a kuchyň jako hlavní prostor
Chaloupka nemá obývací pokoj. Všechno se odehrává v kuchyni - jako to bývalo kdysi, za starých časů. V kuchyni vaří, hostí návštěvu, povídají si, odpočívají - prostě žijí. "Mým nejoblíbenějším místem je právě kuchyně. Nejen kvůli tomu, že miluji pečení kváskového chleba, ale i kvůli té atmosféře, kterou tu vytváří kamna," doplňuje majitelka domu.
Dům má jen dvě části - denní a noční. A i když není velký, pro tři obyvatele je prý naprosto ideální. "Asi vždycky by se dalo najít něco, co by se dalo změnit, dostavit nebo vylepšit, ale my jsme takhle spokojení," tvrdí. Tím, že je prostor menší, všechno působí útulněji a přirozeněji. A jak už bylo nastíněno, klíčovou roli hraje dřevo. Jaroslav práci se dřevem miluje, proto volné chvíle tráví u soustruhu. Vyrábí vázy, dózy, dekorace a dokonce i nábytek, který dnes zdobí jejich interiér.
"Má výbornou představivost, a i když tvrdí, že neumí kreslit, to, co mu vzniká pod rukama, je často jako z galerie. A hlavně - skvěle se to hodí do naší chalupy. Už si ji bez toho neumíme představit," říká Iveta.
Inspirace, plány a vysněný život
Inspiraci při rekonstrukci čerpala hlavně na internetu - na Instagramu, Pinterestu a v časopisech. Právě proto vznikl i její vlastní profil "Chalupka uprostřed lesa". Nejen jako kronika života v horách, ale i jako inspirace pro ostatní, kteří sní o podobném životě. A reakce? Přicházejí zprávy od lidí, kteří konečně vidí, jak by mohlo vypadat to, o čem dosud jen snili.
"Jestli vás podobný život láká, jděte do toho. Nebojte se výzev, rekonstrukce, nejistoty. Výsledek za to stojí. Náš příběh vznikl z jedné náhodné procházky a jednoho prohlížení inzerátů. A dnes? Dnes žijeme uprostřed lesa a milujeme to. I když tady moc nejezdí autobus a nejbližší obchod máme dva kilometry od chaloupky," uzavírá Iveta, která ze čtyřnohého Huga udělala hvězdu Instagramu.
Na seznamu úprav má dvojice stále pár položek - třeba podkroví. Proto Iveta nezahazuje své uložené inspirativní příspěvky. I tak však chaloupku už nyní považuje za svůj vysněný a vyladěný domov. Chaloupka uprostřed lesa není luxusním srubem s plnou výbavou, ale rozhodně se stala místem, kde jeho obyvatelé našli klid, prostor a útulné území. Což je vlastně mnohem víc.