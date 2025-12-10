Magazín

Santův vánoční pozdrav. Vrtulník nad Portorikem "nakreslil" na nebe pokřik Ho Ho Ho

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 4 hodinami
Nad severozápadním pobřežím Portorika se v neděli ráno odehrála nevšední vánoční podívaná. Americká pobřežní stráž totiž svým vrtulníkem MH-60T Jayhawk „nakreslila“ na obloze obrovský nápis Ho Ho Ho. Celou trasu letu zachytila stránka Flightradar24, která ji sdílela na svých sociálních sítích. Obrázek se rychle stal virálním.
Vrtulníkem MH-60T Jayhawk americké pobřežní stráže „nakreslil“ na obloze typická pokřik Santa Clause. | Foto: Shutterstock

Vrtulník, který vzlétl z Areciba a mířil k letecké základně Borinquen poblíž Aguadilly na severozápadní straně ostrova, přinesl ze shora trochu vánoční atmosféry. Aby posádka mohla ve vzduchu zanechat ikonický Santův pokřik, musela provést několik precizních ostrých zatáček a manévrů a prokázat vysoce přesné navigační dovednosti.

Nebyl to však jen technický výkon - let měl i svůj sváteční příběh. Na palubě vojenského vrtulníku se totiž nacházeli vzácní pasažéři, a to samotný Santa Claus se svými pomocníky, nebo tedy lidi za ně převlečení, kteří vyráželi na vánoční akci v Aguadille. Nejednalo se tak o žádnou nahodilost, ale o promyšlené sváteční gesto.

"Posádka letadla MH-60 Jayhawk z letecké základny pobřežní stráže Borinquen podpořila vánoční akci komunity pobřežní stráže a CBP v Aguadille," potvrdila pobřežní stráž. "Každý rok během vánočního období si naše posádky udělají chvíli, aby se podělily o své poslání a úspěchy tím, že oslaví radost ze svátků se svými dětmi, rodinami a komunitou."

Vánoční vzkaz pro celý svět

Vrtulníky MH-60T Jayhawk slouží v Portoriku primárně k pátracím a záchranným operacím ve vodách kolem ostrova. Přesto tentokrát posádka ukázala, že kromě náročných misí dokáže občas i trošku vánočně rozveselit oblohu nad Karibikem.

Podobné "kresby" ve vzduchu, tzv. sky art, mají v letectví dlouhou tradici. Piloti na předem naplánovaných letových trasách tvoří obrazce či slova, která jsou často viditelná jen prostřednictvím záznamů letových tras. V průběhu let už takto vznikly nejrůznější pocty, prohlášení, symboly, obrysy letadel, zvířat nebo loga výrobců. Let nad Portorikem patří mezi ty nejmilejší a nejveselejší. A díky webu Flightradar24, který "kresbu" sdílel, se tento univerzální pokřik, dobře známý po celém světě, stal jakýmsi mezinárodním "vánočním přáním".

 
