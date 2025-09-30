Putinův vězeň. Francouzský cyklista měl cíl na dosah, ale Rusové ho zatkli

Okresní soud v Přímořském kraji na ruském Dálném východě prodloužil do 3. listopadu vazbu francouzskému cyklistovi Sofianovi Sehilimu.
Tolik stručná agenturní zpráva.
Skrývají se za ní tři měsíce náročného putování napříč Evropou a Asií. Čtyřiačtyřicetiletý Sehili, trojnásobný vítěz dálkového podniku Silk Road Mountain Race a šampion Tour Divide, byl zatčen ruskými úřady počátkem září v Přímořském kraji, pouhých 200 kilometrů od zamýšleného cíle ve Vladivostoku.
Ruská specifika
Sehili měl smělý plán, překonat světový rekord v nejrychlejším přejetí Eurasie na kole, který v roce 2017 stanovil Němec Jonas Deichmann (64 dní, dvě hodiny a 26 minut). Vyrazil z portugalského Cabo da Roca 1. července 2025, jel 61 dnů v rekordním tempu, průměrně téměř 300 kilometrů denně, přes 17 zemí.
Jenže - a jsme u toho zase - čtyřiačtyřicetiletého vytrvalostního cyklistu zatkli začátkem září na rusko-čínské hranici a ruské úřady ho obvinily z nelegálního překročení hranice. Hrozí mu až dva roky vězení.
Sehili měl podle agentury AFP pro vstup do Ruska elektronické vízum, ale údajně se pokusil překročit hranici na přechodu určeném pouze pro ruské a čínské občany a poté na jiném místě, kde je přecházení hranic pěšími zakázáno.
Podle zdroje telegramového kanálu Govorit NeMoskva elektronické vízum umožňuje vstup do Ruska pouze přes pasovou kontrolu na letištích. V Číně dorazil k hraničnímu přechodu v obci Suej-fen-che, ukázal své elektronické vízum, ale odmítli ho s vysvětlením, že vstup s tímto vízem tam není možný, řekl nejmenovaný zdroj telegramovému kanálu s tím, že cyklista poté odjel, uviděl malý les a rozhodl se hranici přejet tam. "Tam ho zadrželi," dodal zdroj.
Zahraniční agent
Sehiliho advokátka Alla Kušnirová už dříve požádala, aby byl z vazby propuštěn a vyšetřován na svobodě. Sehili je nyní ve vazební věznici v Přímořském kraji. Je v dobrém zdravotním stavu, ale kvůli jazykové bariéře má potíže s komunikací s úředníky, řekl dříve AFP pracovník vládní organizace zaměřené na monitorování věznic.
Sehili zahájil svou cestu 1. července 2025. Jeho příspěvky na Instagramu ukazují, že ruské hranice překročil poprvé na konci července, kdy přes Gruzii vstoupil do Čečenska, poté Rusko opustil a pokračoval v cestě přes Kazachstán, Tádžikistán, Mongolsko a Čínu, napsal dříve server Meduza.
"Pravděpodobně bude odsouzen a uvězněn. A bude přidán na seznam politických vězňů, kteří mohou být vyměněni," citovala Govorit NeMoskva svůj zdroj.
Vztahy Moskvy a Paříže se od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 prudce zhoršily, poznamenala agentura Reuters. Připomněla případ francouzského výzkumníka Laurenta Vinatiera, který je v Rusku za mřížemi od loňska a odpykává si tříletý trest za to, že se podle ruských úřadů neregistroval jako takzvaný zahraniční agent. To je hanlivá nálepka, kterou ruské úřady používají k potlačování svých kritiků. V současné době Vinatier čelí novému obvinění ze špionáže.
V posledních letech úřady v Rusku zadržely několik západních občanů, především Američanů. Washington za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena Moskvu kritizoval, že zajímá rukojmí ve snaze dosáhnout osvobození ruských agentů dopadených na Západě. Zatím největší výměna vězňů od konce studené války mezi Ruskem a Západem se uskutečnila loni v srpnu.