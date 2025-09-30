Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Cestovatel a fotograf Vadim Machorov narazil na malém odlehlém ostrově Koljučin v Čukotském moři při natáčení krajiny na neobvyklý úkaz. V prázdných místnostech a za okny kdysi rušné výzkumné stanice se dnes ukrývají lední medvědi.
Záběry se podařilo Machorovi pořídit dronem z lodi při výletu na Wrangel Island a video s nebezpečnými, ale roztomilými predátory rychle začalo bavit celý internet. Na záběrech je vidět, jak několik medvědů hravě nakukuje z oken nebo se loudá kolem ruin. Jeden z nich dokonce na dron reagoval hrdelním řevem. Po nějaké době ale tichého vetřelce začali ignorovat a Machorov tak mohl pořídit jedinečné fotografie.
Přestože jsou lední medvědi zvyklí na život v otevřené tundře a na mořském ledu, dokázali využít nečekanou příležitost. "Myslím, že tyto domy vnímají jako úkryt před větrem, deštěm a dalšími vlivy," řekl Makhorov. "Medvědům není cizí pocit pohodlnosti a útulnosti," dodal.
Polární stanice Koljučin vznikla v roce 1934, kdy Sovětský svaz systematicky budoval síť výzkumných základen v Arktidě. Po desítky let tady vědci měřili počasí, zkoumali mořské proudy i ledový příkrov. Po rozpadu Sovětského svazu však stanice ztratila význam, proto se v roce 1992 definitivně uzavřela. Více než tři desítky let zůstala opuštěná - až doteď, kdy se do ní nastěhovali noví nájemníci.