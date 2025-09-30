Magazín

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 1 hodinou
Výzkumná polární stanice Koljučin, která je od rozpadu Sovětského svazu na začátku 90. let prázdná, má nové obyvatele. V jejích prostorách se zabydlela skupinka ledních medvědů. Video, které dronem natočil cestovatelský bloger Vadim Machorov, baví celý internet a stalo se virálním.
Polární medvědi si našli originální úkryt před krutou zimou. Ilustrační obrázek.
Polární medvědi si našli originální úkryt před krutou zimou. Ilustrační obrázek. | Foto: Shutterstock

Cestovatel a fotograf Vadim Machorov narazil na malém odlehlém ostrově Koljučin v Čukotském moři při natáčení krajiny na neobvyklý úkaz. V prázdných místnostech a za okny kdysi rušné výzkumné stanice se dnes ukrývají lední medvědi.

Záběry se podařilo Machorovi pořídit dronem z lodi při výletu na Wrangel Island a video s nebezpečnými, ale roztomilými predátory rychle začalo bavit celý internet. Na záběrech je vidět, jak několik medvědů hravě nakukuje z oken nebo se loudá kolem ruin. Jeden z nich dokonce na dron reagoval hrdelním řevem. Po nějaké době ale tichého vetřelce začali ignorovat a Machorov tak mohl pořídit jedinečné fotografie.

Přestože jsou lední medvědi zvyklí na život v otevřené tundře a na mořském ledu, dokázali využít nečekanou příležitost. "Myslím, že tyto domy vnímají jako úkryt před větrem, deštěm a dalšími vlivy," řekl Makhorov. "Medvědům není cizí pocit pohodlnosti a útulnosti," dodal.

Polární stanice Koljučin vznikla v roce 1934, kdy Sovětský svaz systematicky budoval síť výzkumných základen v Arktidě. Po desítky let tady vědci měřili počasí, zkoumali mořské proudy i ledový příkrov. Po rozpadu Sovětského svazu však stanice ztratila význam, proto se v roce 1992 definitivně uzavřela. Více než tři desítky let zůstala opuštěná - až doteď, kdy se do ní nastěhovali noví nájemníci.

Video: The Independent
 
Mohlo by vás zajímat

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Případ zmizelé Maddie. Hlavní podezřelý žije v novém domě v Německu

Případ zmizelé Maddie. Hlavní podezřelý žije v novém domě v Německu
Přehled

Archeologové objevili další pravěký rondel. Dle nich jde v Čechách o unikát

Archeologové objevili další pravěký rondel. Dle nich jde v Čechách o unikát

Kapela Twenty One Pilots se po čtyřech letech vrátí na Colours of Ostrava

Kapela Twenty One Pilots se po čtyřech letech vrátí na Colours of Ostrava
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lední medvěd Rusko lifestyle Čukotské moře

Právě se děje

před 8 minutami
Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry
3:26

Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry

Rakety, o které Zelenskyj požádal Trumpa při jejich schůzce minulý týden, by Kyjevu umožnily podnikat útoky hluboko do ruského území.
před 20 minutami
Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Rodina z Oklahomy si vyrazila do přírody. Stačilo levné nářadí z "dollar store" a trocha štěstí při hledání. Jejich výlet přinesl třpytivý objev.
před 43 minutami

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 51 minutami

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky
52:23
před 1 hodinou
Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 
před 1 hodinou
Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek po kritice svého chování ze strany bývalých a současných zaměstnanců z posledních dnů ke konci října rezignuje.
před 1 hodinou

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
Další zprávy