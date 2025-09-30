Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Raynae Madison se svou rodinou přijela na víkend do Arkansasu, aby oslavila narozeniny svého synovce Williama. Rozhodli se, že si udělají zastávku v parku Crater of Diamonds - veřejně přístupné lokalitě v USA, kde si každý může zkusit najít vlastní diamant.
Vybavení na hledání pořídili až cestou - v typickém "dollar store", tedy americkém obchodě s levným zbožím, kde se dá pořídit vše za pár dolarů. Obdoba českého "vše za třicet" se nakonec ukázala jako klíč k nečekanému objevu.
Zlatý (tedy diamantový) hřeb výletu
Madisonina rodina si pro hledání vybrala místo poblíž začátku stezky Prospector Trailhead. Hledání diamantů, které zprvu působilo jako nevinná zábava pro děti, se brzy proměnilo v opravdové dobrodružství. Po několika kýblech hlíny a prvním prosévání si Raynae všimla zvláštního, lesklého a podlouhlého kamene.
"Upřímně jsem si myslela, že je příliš velký, aby to mohl být diamant," přiznala později.
Třpytivý nález a oficiální potvrzení
Zaměstnanci parku však neměli pochybnosti - Madison skutečně našla diamant o váze 2,79 karátu.
Podle Emmy O’Nealové z Crater of Diamonds jde o hnědý diamant, jehož barvu způsobuje proces zvaný plastická deformace. Ten vytváří defekty ve struktuře krystalu během jeho formování nebo pohybu v magmatu, což následně ovlivňuje způsob, jakým kámen odráží světlo.
Jak je v parku tradicí, nálezce má právo svůj diamant pojmenovat. Madison zvolila jméno William Diamond - na počest synovce, jehož narozeniny rodina slavila.
Williamův diamant je zatím třetím největším, který se letos v parku našel. Překonal i červencový nález 2,30karátového kamene. Rok 2025 je z pohledu hledání nadprůměrně bohatý - dosud bylo objeveno už 403 diamantů, přičemž čtyři z nich vážily přes dva karáty.
Jakou hodnotu Williamův diamant má, ale zůstává tajemstvím. Park zásadně neprovádí odborné oceňování nálezů. "Naši odborníci diamanty nehodnotí ani nenaceňují," stojí na webu parku.
Ať už má nalezený kámen cenu jakoukoli, pro Madison a její rodinu bude mít vždy hodnotu jednoho výjimečného dne, na který se nezapomíná.
Zdroj: ArkansasStateParks.com.
VIDEO: Pastevec pobláznil celou zemi. Lidé kopou na poli a myslí si, že našli diamanty (15. 6. 2021)