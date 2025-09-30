Magazín

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 21 minutami
Cesta na oslavu narozenin a výlet do přírody se během chvilky změnily v neuvěřitelný zážitek - díky obyčejné sadě na kopání z obchodu s laciným zbožím. To, co rodina z Oklahomy našla v hlíně, vyvolalo senzaci u odborníků i na internetu. Přitom k tomu stačila jen trocha štěstí a… pár kousků levného nářadí.
Madisonina rodina si pro hledání vybrala místo poblíž začátku stezky Prospector Trailhead.
Madisonina rodina si pro hledání vybrala místo poblíž začátku stezky Prospector Trailhead. | Foto: Profimedia.cz

Raynae Madison se svou rodinou přijela na víkend do Arkansasu, aby oslavila narozeniny svého synovce Williama. Rozhodli se, že si udělají zastávku v parku Crater of Diamonds - veřejně přístupné lokalitě v USA, kde si každý může zkusit najít vlastní diamant.

Vybavení na hledání pořídili až cestou - v typickém "dollar store", tedy americkém obchodě s levným zbožím, kde se dá pořídit vše za pár dolarů. Obdoba českého "vše za třicet" se nakonec ukázala jako klíč k nečekanému objevu.

Zlatý (tedy diamantový) hřeb výletu

Madisonina rodina si pro hledání vybrala místo poblíž začátku stezky Prospector Trailhead. Hledání diamantů, které zprvu působilo jako nevinná zábava pro děti, se brzy proměnilo v opravdové dobrodružství. Po několika kýblech hlíny a prvním prosévání si Raynae všimla zvláštního, lesklého a podlouhlého kamene.

"Upřímně jsem si myslela, že je příliš velký, aby to mohl být diamant," přiznala později.

Madison našla diamant o váze 2,79 karátu. Pojmenovala ho William Diamond – na počest svého synovce.
Madison našla diamant o váze 2,79 karátu. Pojmenovala ho William Diamond – na počest svého synovce. | Foto: Arkansas State Parks

Třpytivý nález a oficiální potvrzení

Zaměstnanci parku však neměli pochybnosti - Madison skutečně našla diamant o váze 2,79 karátu.

Podle Emmy O’Nealové z Crater of Diamonds jde o hnědý diamant, jehož barvu způsobuje proces zvaný plastická deformace. Ten vytváří defekty ve struktuře krystalu během jeho formování nebo pohybu v magmatu, což následně ovlivňuje způsob, jakým kámen odráží světlo.

Jak je v parku tradicí, nálezce má právo svůj diamant pojmenovat. Madison zvolila jméno William Diamond - na počest synovce, jehož narozeniny rodina slavila.

Hnědou barvu způsobuje proces zvaný plastická deformace - během tvorby diamantu se v jeho struktuře vytvářejí defekty, což ovlivňuje způsob, jakým kámen odráží světlo.
Hnědou barvu způsobuje proces zvaný plastická deformace - během tvorby diamantu se v jeho struktuře vytvářejí defekty, což ovlivňuje způsob, jakým kámen odráží světlo. | Foto: Arkansas State Parks

Williamův diamant je zatím třetím největším, který se letos v parku našel. Překonal i červencový nález 2,30karátového kamene. Rok 2025 je z pohledu hledání nadprůměrně bohatý - dosud bylo objeveno už 403 diamantů, přičemž čtyři z nich vážily přes dva karáty.

Jakou hodnotu Williamův diamant má, ale zůstává tajemstvím. Park zásadně neprovádí odborné oceňování nálezů. "Naši odborníci diamanty nehodnotí ani nenaceňují," stojí na webu parku.

Ať už má nalezený kámen cenu jakoukoli, pro Madison a její rodinu bude mít vždy hodnotu jednoho výjimečného dne, na který se nezapomíná.

Zdroj: ArkansasStateParks.com.

VIDEO: Pastevec pobláznil celou zemi. Lidé kopou na poli a myslí si, že našli diamanty (15. 6. 2021)

Přes tisíc lidí z celé země se sjelo do jihoafrické vesnice KwaHlathi, aby hledali něco, co považují za diamanty. Analýza kamenů zatím chybí. | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Případ zmizelé Maddie. Hlavní podezřelý žije v novém domě v Německu

Případ zmizelé Maddie. Hlavní podezřelý žije v novém domě v Německu
Přehled

Archeologové objevili další pravěký rondel. Dle nich jde v Čechách o unikát

Archeologové objevili další pravěký rondel. Dle nich jde v Čechách o unikát

Kapela Twenty One Pilots se po čtyřech letech vrátí na Colours of Ostrava

Kapela Twenty One Pilots se po čtyřech letech vrátí na Colours of Ostrava
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Arkansas USA park diamanty nález lifestyle objev nářadí hledání nákup oslava narozeniny rodina zemina váha hodnota kámen drahé kameny barva světlo deformace stezka naučná stezka zboží

Právě se děje

před 8 minutami
Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry
3:26

Kreml na dostřel. Ukrajina sahá po zbrani, která umí změnit pravidla hry

Rakety, o které Zelenskyj požádal Trumpa při jejich schůzce minulý týden, by Kyjevu umožnily podnikat útoky hluboko do ruského území.
před 21 minutami
Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Nákup za pár dolarů a pak šok. Netušili, že obyčejný výlet skončí senzačním objevem

Rodina z Oklahomy si vyrazila do přírody. Stačilo levné nářadí z "dollar store" a trocha štěstí při hledání. Jejich výlet přinesl třpytivý objev.
před 43 minutami

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 51 minutami

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky
52:23
před 1 hodinou
Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 
před 1 hodinou
Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek po kritice svého chování ze strany bývalých a současných zaměstnanců z posledních dnů ke konci října rezignuje.
před 1 hodinou

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
Další zprávy