Psychoterapie

Bojí se, že jim nikdo neuvěří. Je potřeba promluvit, radí advokát obětem znásilnění

Lucie Šaléová Lucie Šaléová
před 4 hodinami
Oběti sexuálního násilí se dost často bojí promluvit. Stydí se, mají strach, nechtějí být odsouzeny okolím. Ale nemusí na to být samy. Advokát Pavel Zuska v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ vysvětluje, že i oběti, které dokážou promluvit až po letech, mají právo dosáhnout spravedlnosti.
Advokát Pavel Zuska z Artes Legal byl hostem v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ. | Foto: Aktuálně.cz

Pavle, bere se v dnešní době i jako forma znásilnění osahávání? Myslím třeba v práci či ve škole.

Od 1. 1. 2025 máme novou definici znásilnění a také nový trestný čin sexuální útok. To, co se dříve označovalo jako znásilnění, se nyní podle nové právní úpravy rozděluje buď na znásilnění, nebo na sexuální útok. To, co popisujete - pokud nejde přímo o soulož nebo srovnatelný způsob (například orální sex) -, spadá do kategorie sexuálního útoku. U znásilnění došlo k redefinici: pachatelem je ten, kdo zneužije bezbrannosti oběti nebo si vynutí styk navzdory zjevně projevené vůli oběti.

Jak vypadala původní úprava?

V původní úpravě muselo jít o násilí, pohrůžku násilím nebo zneužití bezbrannosti, nyní stačí, že pachatel jedná navzdory jasně projevenému nesouhlasu oběti. Oběť tedy musí dát najevo, že styk nechce - slovně nebo jinak -, a to už je pro pachatele stopka.

Prošli jste si peklem? Sdílejte svůj příběh a dejte naději dalším rodičům

Když mluvíte o bezbrannosti - znamená to například situaci, kdy je oběť opilá nebo pod vlivem drog a třeba si to ani nepamatuje?

Ano, přesně tak. Jde o případy, kdy je oběť pod vlivem návykových látek nebo má zdravotní indispozici a nemůže se bránit či vyjádřit svou vůli. To se považuje za bezbrannost.

Co má oběť udělat jako první, pokud dojde ke znásilnění nebo sexuálnímu napadení, aby bylo možné pachatele postavit před soud?

Zásadní je, aby oběť byla schopná o činu mluvit. Mnoho obětí o tom nedokáže mluvit kvůli studu, pocitu viny nebo strachu, že jim nikdo neuvěří. Ale základ je svěřit se - ať už advokátovi, policii nebo organizacím typu Bílý kruh bezpečí, které mají vyškolené pracovníky a mohou oběti provést celým procesem. Pokud k něčemu takovému dojde, platí: čím dříve, tím lépe - je možné zajistit stopy, důkazy a vyhledat lékařskou pomoc. Lékaři v takových případech vědí, co zaznamenat do zdravotní dokumentace. Proto je nejlepší začít řešit situaci okamžitě.

Příběh týrané ženy: manžel ji znásilnil před zraky synů, musela utéct bez dětí

A co oběti, které o tom začnou mluvit až po mnoha letech, třeba po dvaceti? Mají šanci dosáhnout spravedlnosti?

Tam je problém, že v trestním právu platí promlčecí doby. Pokud od spáchání činu uplyne určitá doba, pachatele už nelze odsoudit, protože trestnost činu zanikla. 

Chcete se dozvědět víc o tom, jak právo a soudy přistupují k obětem sexuálního napadení? Pusťte si celý podcast (ne!)ZÁVISLÁ

Kdybyste se na vše cítili sami, zkuste zavolat na Bílý kruh bezpečí: 116 006.

 
advokát advokátní kancelář domácí násilí znásilnění soud psychika

