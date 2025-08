Příběh týrané ženy: manžel ji znásilnil před zraky synů, musela utéct bez dětí

Psychický teror, znásilňování a výhrůžky. Servírka z Prahy zažívala doma s manželem peklo, ze kterého musela utéct. Zachránit se. Poslední kapka byla, když jí sexuálně zneužil před očima jejich dětí. O tom, jaké s otcem bylo doma peklo, promluvil už v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ její starší syn Viktor. Teď chtěla odvyprávět svůj příběh i jeho maminka.

Maminka studenta Viktora Krejči poznala jeho tátu, když jí bylo 16 a jemu 17. Svatbu měli o sedm let později a chvíli po ni se narodil syn. Už v té době zažívala první varovné signály, že jejich vztah není úplně v pořádku. Neustálá kontrola, kam jde, s kým jde, telefonáty. Začala na něm být i finančně závislá, protože pracovala pro něj. Pomalu si svou choť omotával kolem prstu.

Ale jelikož to byl první vážný dlouhodobý vztah, nepřikládala tomu velkou váhu. Než nastal jeden moment, který jí utkvěl v paměti a vyčítá si, že po něm hned nepožádala o rozvod.

"V sexuálním životě to z jeho strany bylo tvrdší. Chtěl po mně věci, které já jsem nechtěla praktikovat. Vždy mě k tomu přinutil. Vzpomínám si, že jsme spolu jeli na motorkářský sraz, spali jsme tam v penzionu a chtěl po mě nějaké ty praktiky. Řekla jsem ne, dostala jsem facku a vyhodil mě nahou na chodbu," rozpovídala se žena pro Aktuálně.cz, která si přála zůstat v anonymitě, ale její identitu redakce zná.

Terorizoval ženu i děti

Během jejich soužití měl být na denním pořádku psychický teror. Otec rodiny si nevyléval zlost jen na své ženě, ale když mu nebyla po vůli, tak i na dětech. Především na Viktorovi, kterého neustále shazoval a ponižoval, mladšího Dana upřednostňoval.

"Víťa byl citlivý, neprůbojný. Nad vším dlouho přemýšlel a na vše potřeboval čas. Za to Dan šel do všeho po hlavě," vyprávěla dál.

Napětí se neustále stupňovalo. Věděla, že musí utéct. Poslední kapka byla, když ji před zraky malých synů měl znásilnit. Ona se z toho psychicky sesypala, udělalo se jí zle a ještě ten den se sbalila.

"Přišli jsme s bráchou domů z nákupu a já jsem viděl, jak táta mámu znásilnil. Mamka se z toho pozvracela a v tu dobu jsem si uvědomil, jaký otec je a jak se ke mně a k mámě chová. Předtím jsem si myslel, že je to normální. Ale když jsem to viděl na mamce, řekl jsem si, že to už fakt normální není. Začalo mi to docházet," promluvil před časem bývalý hokejista o největším traumatu v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Na odchod se připravovala delší dobu, ale v ten okamžik si uvědomila, že už nastal se čas zachránit se. Měla tajně pronajatý byt, kam chtěla odejít i s dětmi. Sám desetiletý Viktor jí řekl, že má tátu opustit. Už nemohla snášet to věčně ponižování, sexuální napadení a výhrůžky.

Připravil ji o děti

Otec kluků nechtěl dopustit, aby děti vzala s sebou. Začaly tahanice. Maminka chtěla střídavou péči, ale její expartner byl proti. "Chtěla jsem, aby byli ve střídavé péči. Chtěla jsem, aby tátu měli, i když to byl tyran. Ale pořád to byl jejich táta. Říkala jsem si, že když budeme od sebe, že se třeba zlepší. Ale zavolala mi paní ze sociálky, že kluci se mnou být nechtějí a vidět mě chtějí jen jednou za dva týdny. Strašně mě to bolelo," rozbrečela se při bolestivé vzpomínce, která se stala před pěti lety.

Manžel ji několik let vyhrožoval, že když odejde, přijde o děti. Proto s ním i takovou dobu zůstávala. Snažila se to vše vydržet, bála se jít na policii. Styděla se nahlas vyslovit, že je týranou ženou, protože na sobě neměla žádné modřiny. Ale jizvy na duši se začaly víc a víc prohlubovat. Jenže to policisté vidět nemohou. Bylo by to slovo proti slovu.

Nakonec skončila sama v pronajatém bytě a snažila se za chlapci aspoň docházet. Nemohla bez nich být. Mladší syn se od mámy začal úplně odvracet a Viktor ze strachu z táty se bál s mámou jen promluvit. Až jednou přišel okamžik, který servírce zlomil srdce. Na pár let ztratila s dětmi kontakt.

"Jezdila jsem tam, protože mi nic nezbylo. Ale naposledy, kdy jsem tam jela, seděl naproti schodům mladší Dan a ukázal mi prostředníček. Ještě se mi vysmál. Neměla jsem sílu, nevěděla jsem co dělat. Sedla jsem do auta a ujela pryč," zalily se jí opět slzy.

Vyčítá si, že nebojovala

Teď vnímá jako velkou chybu, že se nesnažila dostat syny z rukou manipulátora. Nechtěla jim ještě víc ubližovat taháním se po soudech. Pět let Viktora neviděla. Maximálně si tajně napsali, aby to jeho otec nevěděl.

"Jednou jsme se náhodou potkali v obchoďáku. Já ho málem nepoznala, jak vyrostl. A on se bál mě i jen pozdravit, aby to táta náhodou neviděl," přiznala smutně.

Nakonec ale starší z kluků mámu vyhledal. Utekl od otce krátce před plnoletostí. Doma bylo tak dusno, že to nevydržel. Šel do školy a už se nevrátil. Zatímco ho policisté a nejbližší lidé hledali, táta měl odjet s mladším synem do Rakouska na dovolenou. Viktor se v tu dobu objevil u své mámy v práci. Ta o něj měla strach, protože věděla, že trpí těžkými depresemi.

Proto šla na policii nahlásit pravý důvod, proč mladý student utekl z domu. Že nešlo o žádnou pubertální rozmařilost, ale o cílenou šikanu ze strany rodiče. Bála se o něj. Věděla, jak moc je citlivý a že prožívá depresivní stavy. Strachovala se, aby si nevzal život.

"Věděla jsem o jeho depresích, protože jsme pár měsíců před tím byli spolu v kontaktu. Přijel úplně totálně rozebraný, klepající se a brečící, že to s tátou nedává. Byl vyřízený. Bylo to pro nás hrozné. Říkala jsem mu, ať se přestěhuje ke mně, ale on to chtěl vydržet do osmnáctých narozenin, aby to bylo po formální stránce jednodušší," dodala číšnice

I když mu vyhledala terapeuta, jeho stav se moc nelepšil. Deprese propukly naplno a Viktor nemohl třeba deset dní ani vstát bez pomoci z postele. Byl jako loutka bez života. Jen se neustále klepal.

"Nikomu bych nepřála vidět vlastní dítě v takovém stavu. Naštěstí na tom pracuje, bere antidepresiva a vidím u něj pokroky, že se chvílemi umí radovat ze života. Vrací se mu úsměv, chodí na brigády, mezi lidi a sportuje. Doufám, že už to bude jen lepší," říká jeho maminka.

Samotná si nese z toxického vztahu plno šrámů, které se ukázaly v novém vztahu. Bála se na sebe nechat sáhnout. Při intimních chvílích měla strach a radši ucukla. Měla podvědomý strach, aby zase nepřišlo násilí. Dlouho jí trvalo, než se přes traumata dokázala díky terapiím dostat. Nový partner má být naštěstí pravým opak exmanžela. Je trpělivý, klidný, rád naslouchá, takže na partnerku v ničem nespěchal a chápal její obavy.

Druhého syna nevídá

Viktor žije se svou maminkou a jejím partnerem skoro rok. Spoustu věcí si vyříkali, nějaké ještě zůstaly nevyřčené. Ale nechávají tomu čas. Chtějí si hlavně vynahradit ty roky, které byly od sebe. Občas je otec zkontaktuje, ale nejradši by ho vymazali ze života. Viktor je s ním v kontaktu jen přes mediační a probační službu kvůli alimentům, které po zveřejnění našeho podcastu otec přestal platit. A po mediaci, ale ještě před zveřejněním, mu i s bratrem přivezli kolo, které měl u nich doma.

"Jednou mě pozval do ZOO na žirafy, pak na výlet. Oboje jsem odmítla. Cítila jsem, že by mě chtěl zase manipulovat," dodala týraná žena. Od té doby o expartnerovi neslyšela.

Achillovou patou stále zůstává druhý syn. Pro mámu je těžké vědět, že má ještě jednoho kluka, ale nevídá se s ním. On nechce. Žije prý v bublině svého táty, který má na něj absolutní vliv. Snaží se ho kontaktovat aspoň na narozeniny nebo na svátky, ale bez odezvy. Věří, že jednou třeba dospěje do bodu, kdy bude chtít mámu vidět, ale zatím se tak bohužel nestalo.

Rada od terapeutky

Až pětina Češek a Čechů na vlastní kůži zažilo či zažívá domácí násilí. To má mnoho podob, nemusí jít "jen" o facky a kopance.

"Zkusila bych najít terapeuta. Ráda bych řekla, ať se prostě sebere a odejde, ale člověk sám v sobě musí cítit tu pomyslnou poslední kapku. Psycholog dokáže pojmenovat to, co ona ještě ne," řekla mediátorka z programu První krok od nadace Women for Women Věra Stejskalová.

Kdybyste se na vše cítili sami, zkuste zavolat na Bílý kruh bezpečí: 116 006.