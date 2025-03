Rekonstrukce za tři miliardy. Prohlédněte si, jak nyní vypadá Průmyslový palác

Tři roky trvající rekonstrukce Průmyslového paláce v Praze vstupuje do další fáze. Nynějším největším počinem jsou nové střechy či téměř dokončená hodinová věž. Pokud vše půjde podle plánu, palác by měl být slavnostně otevřen 26. června 2026. Náklady se vyšplhají na zhruba tři miliardy. Přestavba byla odstartována v roce 2022, a to především kvůli rozsáhlému požáru z roku 2008.

Stavební práce na přestavbě jedinečného Průmyslového paláce na pražském Výstavišti jsou stále v plném proudu. "Dokončili jsme střechy u levého křídla a střední hale, zasklili jsme světlíky, pracujeme na fasádě a v pravém křídle jsme se intenzivně pustili do obnovy a zesílení ocelové konstrukce, která spočívá v unikátní operaci, kdy přemisťujeme stávající dřevěnou konstrukci na provizorní konstrukci. Tu ve finální fázi nahrazujeme konstrukcí ocelovou," řekl David Čech, zástupce konsorcia Metrostav DIZ. Praha podle radního pro majetek Prahy Adama Zábranského (Piráti) zatím za faktury spojené s dostavbou a rekonstrukcí objektu zaplatila 1,4 miliardy korun. Náklady by se však celkem měly vyšplhat na zhruba tři miliardy. "Věříme, že v červnu roku 2026 stavbu dokončíme, i když bude zapotřebí dofinancování," dodal. Související Největší pražské požáry sežehly Výstaviště i Sapu. Víte, kde poprvé hasil vrtulník? 40 fotografií Téměř hotová je i instalace hodinové věže, která je dominantou nejen přední části Paláce. Pod lešením se blyští navrácená koruna, která věž zdobila v době vzniku, avšak v 50. letech ji nahradila pěticípá hvězda. V hodinách je momentálně nainstalován hodinový stroj. Po dokončení ostatních stavebních prací přidělají ciferníky a ručičky. U všech věží se začne řešit štuková část, aby následně mohly být vymalovány do správných odstínu. "Nástupem jara nám už nebrání počasí v tom, abychom mohli intenzivně pracovat na všemožných nátěrech a mokrých procesech," říká Čech. Důraz na energetické úspory i originální podobu Rozsáhlá přestavba přímo na stavbě zaměstnává zhruba 250 osob, přičemž mimo ni další stovky pracovníků. Rekonstrukce byla nutná především kvůli požáru levého křídla paláce z roku 2008. Levá část je koncipována jako energeticky úsporná a vizuálně ji obnovují do originální podoby. Nebude tedy chybět například průhled do nebe. Fasáda paláce bude samozřejmě sjednocená. Konečná barevná kombinace se nyní nachází na bočních věžičkách. Prim bude hrát tmavě a světle okrová barva v kombinaci se zinkem. Tyto odstíny zde pravděpodobně byly v době vzniku této architektonické perly. Ve všech částí naleznete zrestaurované štukové prvky, kvůli kterým vytvořili odlitky. Nové křídlo budou krášlit nejen umělecké prvky a barvy, ale také dřevěná okna s izolačními dvojskly, která kopírují okna z pravé části budovy. "V tomto členění to byl celkem oříšek. Dlouho jsme řešili výrobní dokumentaci a způsob, jak vůbec realizovat to zadání, aby okno bylo energeticky úsporné a zároveň se tvářilo vizuálně stejně jako to v pravém křídle," popisuje Čech. Štítová fasáda se zanedlouho dočká svého zasklení, které už mají za sebou třeba světlíky. Klíčové protipožární prvky Velkým postupem bylo dokončení střech, přičemž ta v levé části čeká na doplnění dřevěnými palubkami. Pod ty se budou instalovat například kabeláže a požární zařízení. Právě protipožární zařízení jsou v Průmyslovém paláci velkým tématem kvůli neslavné historii s vyhořením. "Je tady kombinace snad úplně všeho, například vodní mlha, která bude v případě požárů zkrápět sloupy tak, aby ocelová konstrukce vydržela, hlavice, které budou rozprašovat vodu v prostoru levého křídla, odvětrávání přes světlíky a další protipožární clony, " sdělil zástupce konsorcia Metrostavu s tím, že v neposlední řadě vytvořili protipožární podhledy tak, aby dřevěné konstrukce byly skryty. Po dokončení podkladů budou omítat železobetonové stěny a dokončovat podlahové desky, přičemž podlaha bude vytápěná, odolná a poslouží jako skrýš pro nejrůznější kabely. Podlahové topení je teplovodní a bude dotované z tepelných čerpadel z vrtů, které se nacházejí pod levým křídlem. Časem budou plochy paláce krášlit podlahové parkety. Malovaný strop a složitý proces Ve střední hale byla v pondělí 24. března dokončena část hrubých prací, přičemž v zadní části jsou již nyní téměř hotové a zrestaurované vitráže, u kterých se dokončují hrubé části. Zároveň je zrestaurován malovaný strop, který po částech museli kompletně demontovat, aby mohli zesílit a opravit kovovou konstrukci. "Abychom tu ocelovou konstrukci mohli zesílit, tak musíme odpojit strop, aby nezatěžoval střešní konstrukci. My ho tedy podepřeme hromadou trubek, odřízneme dřevěné nosníky a jakmile bude strop podepřen, přistoupíme k zesílení ocelové konstrukce. Tu dokonce vybavuje přístupovými látkami. Následně prodloužíme ocelové příhrady a ty původní dřevěné příhrady nahradíme novými ocelovými příhradami. Tím ocelovou konstrukci jako celek zúžíme a bude pevnější. V okamžiku, kdy tohle bude hotové, zpátky zavěsíme dřevěný podhled a odpojíme provizorní podpěru," popisuje složitý proces stavař. Až tento proces dokončí, zahájí práce na další části krovu. Plastické prvky na stropě odpovídají originálu a barevně ladí například s vitrážemi. Lešení slouží k práci dělníků i restaurátorů, ale také jako opěra celé stavby. Všechny pomocné konstrukce by do léta měly být odklizeny, aby se mohla odstartovat práce na podlahových vytápěných deskách a ochozech. Pravé křídlo a suterén V pravém křídle budou postupně navráceny tři historické lustry s tím, že jeden z nich je nyní již dokončen a dva další budou instalovány těsně před dokončením samotné rekonstrukce. V první části pravého křídla se nyní rovněž zatepluje střecha a souběžně se instalují sádrokartonové záklopy. Suterén poslouží jako zázemí pro návštěvníky, technické zázemí a garáže. Cíle jsou jasné "Již tři roky probíhají práce na obnově hlavní dominanty Výstaviště - Průmyslového paláce, a nyní nastává čas připravit i obchodní aktivity, aby po svém otevření znovu ožil významnými akcemi, které přispějí k rozvoji nejen Výstaviště, ale i Prahy jako klíčové destinace pro MICE sektor. V tomto ohledu bude mít Průmyslový palác určitě co nabídnout, a to jak organizátorům kulturních akcí, tak konferencí nebo korporátních akcí. Plánování takových eventů je však dlouhodobá záležitost, a proto již nyní prezentujeme nový Průmyslový palác na významných mezinárodních veletrzích a prodejních akcí," doplňuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s. Cílem projektu je šetrně obnovit historickou stavbu z roku 1891 včetně stavby jeho levého křídla, které vyhořelo v roce 2008. Zároveň však budou vnitřní prostory uzpůsobeny tak, aby odpovídaly současným požadavkům na pořádání veletrhů i dalších významných kulturních a společenských akcí, a to s ohledem na environmentální potřeby dnešní doby.