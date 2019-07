Madonna natočila klip plný násilí. Příšerné, kritizuje zpěvačku přeživší střelby

Devatenáctiletá aktivistka Emma Gonzálezová, která je jednou z přeživších loňské střelby na střední škole v Parklandu, kritizuje hudební videoklip zpěvačky Madonny ke skladbě God Control. Při střelbě v roce 2018 zahynulo 17 lidí a popová hvězda ve svém klipu na podobné útoky umožněné svobodným držením střelných zbraní odkazuje násilnými scénami.

Videoklip k Madonnině novému singlu začíná scénou, ve které ozbrojený muž vytáhne na tanečním parketu automatickou pušku. Záběry odkazují na střelbu v gay klubu Pulse ve floridském Orlandu, která si v červnu 2016 vyžádala 49 smrtelných obětí a 53 zraněných.

V textu písně z aktuální desky Madame X Madonna zpívá mimo jiné o krvi nevinných všude kolem. V titulcích na konci klipu si zase diváci mohou přečíst o tom, že při ozbrojeném násilí každý rok zahyne více než 36 tisíc Američanů a kolem 100 tisíc jich ročně bývá postřelených. Video končí textem: "Nikdo není v bezpečí. Kontrolu zbraní ihned."

Mladá aktivistka Gonzálezová ale Madonnin pokus upozornit na problém svobodného držení zbraní považuje za nešťastný. Video je podle ní "příšerné a pěkně podělané". "Madonna měla předem upozornit, co v jejím klipu lidé uvidí. Bylo by to fér zvláště k těm, kteří v klubu Pulse při útocích byli. Navíc video vydala přesně 12. června na výročí střelby," odsoudila Gonzálezová zpěvačku na Twitteru.

Podle britského listu The Guardian dívka současně vyzvala všechny, kteří by chtěli přispět k prevenci podobných útoků, aby raději darovali peníze nadaci One Pulse Foundation a poslechli si svědectví přeživších. Úvodní text Madonnina videoklipu přitom předem informuje, že budou následovat znepokojivé scény plné ozbrojeného násilí.

V jiné skladbě z desky Madame X s názvem I Rise zpěvačka použila úryvek projevu, který Gonzálezová v únoru 2018 pronesla na demonstraci ve městě Fort Lauderdale za větší kontrolu střelných zbraní. "Často slýcháme, že jako děti nevíme, o čem mluvíme, že jsme příliš mladí, abychom chápali, jak funguje politika vlády. To je kravina," říká aktivistka na nahrávce.

"Když si uvědomíte, kolik lidí bylo zavražděných a zraněných, kolik životů bylo nenávratně zmařených jenom kvůli nedostatečnému omezení držení zbraní, musíte uznat, že jde o velký problém," souhlasila Madonna s aktivistkou v nedávném rozhovoru pro The Guardian.

Ve stejném interview se rovněž postavila za práva LGBT komunity a odsoudila omezení potratů, které americká vláda prosadila. "Za tyhle svobody jsme tvrdě bojovali a teď se zdá, že nám je opět chtějí sebrat. Necítím se beznadějně, spíš se mi chce jim to vrátit," dodala zpěvačka.

Podívejte se na kontroverzní klip Madonny: