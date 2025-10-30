"Milá mami, máme se dobře." Rodina objevila na pláži dopisy z první světové války

Rodina Brownových - manželé Deb a Peter a jejich dcera Felicity - pravidelně pořádá výpravy na čtyřkolkách na Wharton Beach, krásnou a oblíbenou pláž v Západní Austrálii, a pomáhá ji čistit od odpadků.
"Nikdy bychom nenechali odpadky jen tak ležet, hodně tu uklízíme. Tahle malá lahev čekala, až ji někdo sebere," řekla Deb Brown.
Nečekaný nález během úklidu
Na první pohled vypadala jako obyčejný kus skla vyplavený mořem. Jenže když se rodina podívala blíž, uviděla uvnitř stočené listy papíru. Po opatrném otevření zjistili, že drží v rukou dva dopisy psané tužkou - s datem 15. srpna 1916.
Autory byli dva australští vojáci, Malcolm Alexander Neville (27) a William Kirk Harley (37). Jejich loď opustila 12. srpna téhož roku Adelaide a vydala se na dlouhou plavbu - na druhý konec světa do Francie, kam vezla vojáky k posílení 48. australského pěšího praporu na západní frontě.
Milá mami, máme se dobře
Neville ve svém dopise požádal nálezce, aby dopis doručil jeho matce. Vzkázal, že jídlo je zatím opravdu dobré a že se dobře baví. Harley napsal, že by byl rád, kdyby si nálezce jeho vzkaz ponechal, a připojil přání, aby se nálezci dařilo stejně dobře jako jim.
Jednoduché řádky z doby, kdy svět stál uprostřed války - a přesto je psali s lehkou nadsázkou a dobrou náladou.
Deb Brownová o nálezu informovala příbuzné obou vojáků.
Vnučka vojína Williama Harleyho Ann Turnerová byla z nálezu překvapená. "Nemůžeme tomu uvěřit. Je to opravdu jako zázrak, máme pocit, jako by nám dědeček z hrobu zamával," uvedla pro veřejnoprávní rozhlas Australian Broadcasting Corp.
Herbie Neville, prasynovec vojína Malcolma Nevilla, okomentoval neuvěřitelný nález se smutkem i hrdostí: "Zní to, jako by byl docela šťastný, že narukoval. Je to tak smutné, co se stalo a že přišel o život." S hrdostí dodal, že "to byl ale chlap!"
Cesty osudu
Osudy obou vojáků se brzy rozešly. Neville padl v boji o rok později. Harley byl dvakrát zraněn, válku sice přežil, ale v roce 1934 zemřel na rakovinu - podle jeho rodiny u něj rakovina propukla kvůli otravě bojovým plynem v zákopech.