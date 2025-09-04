Magazín

Monstrum z hlubin. Podívejte se, co za tvora vyplavilo moře na velšské pláži

před 43 minutami
Při ranní procházce podél písečných dun na pláži Cefn Sidan v jihozápadním Walesu objevila místní žena něco neobvyklého a znepokojivého. Leželo to napůl ve vlnách, napůl v písku a zpočátku to vypadalo jako kus rozbitého vraku nebo nějaký zvláštní kus odpadu z moře. Čím více se však k věci přibližovala, tím více bylo jasné, že jde o něco živého – nebo spíše o něco, co kdysi živé bylo.
Na velšské pláži leží záhadné monstrum. | Foto: Screen_video_The_Sun_Clayton_Boswell_Wales Media

Oblast pláže Cefn Sidan je známá jako jedno z nejoblíbenějších míst ve Walesu, kam lidé rádi chodí na procházky, užívají si přírodu a mořský vzduch. Přestože je moře krásné, nezřídka připomene, že skrývá svá tajemství, a někdy dokonce záhady, které umí vzbudit údiv i respekt.

Záhadný nález

Na první pohled obrovské tělo, jehož velikost odpovídá přibližně čtyřem osobním autům, vzbudilo šok a zvědavost. Nikdo přesně nevěděl, co to je, a otázky začaly houstnout. Místní i turisté začali spekulovat. Někteří se domnívali, že jde o zbytky velryby, jiní si mysleli, že moře vyplavilo nějaké méně známé mořské zvíře, či dokonce dosud neobjeveného záhadného tvora.

Velikost nalezeného tvora odpovídá přibližně čtyřem osobním automobilům. | Foto: Screen_video_The_Sun_Clayton_Boswell_Wales_Media

Na místo byl přivolán tým odborníků, aby záhadný nález prozkoumali a určili, o jaký druh mořského tvora se jedná a co bylo příčinou jeho smrti. Podle prvních odhadů by mohlo jít o velrybu, avšak bez přesné identifikace zatím nelze nic s jistotou potvrdit.

Co ukrývá moře

13 fotografií
