Magazín

Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného?

Dan Poláček Dagmar Tichá Dan Poláček, Dagmar Tichá
před 2 hodinami
Většina Čechů zná Golema z historické komedie Císařův pekař – Pekařův císař, kde Jan Werich geniálně ztvárnil císaře Rudolfa II. i pekaře Matěje Kotrbu. Postava hliněného obra se stala symbolem Prahy plné alchymistů a tajemství, i samotného rabiho Löwa. Jenže skutečnost je jiná - v 16. století legenda o Golemovi neexistovala. Podle historiků je produktem literárních fantazií z dob romantismu.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence.
Umělecká fikce. Ilustrační obrázek vytvořený pomocí umělé inteligence. | Foto: Aktuálně.cz / Umělá inteligence / A. I. / Dall E3 a Midjourney / Prompt engineering a koláž: Dan Poláček

Od legendy k mýtu

Legenda o pražském Golemovi, hliněném obrovi oživeném mystickou silou rabiho Löwa, patří k nejznámějším příběhům spojeným s Prahou.

Pro většinu z nás má jeho podoba tvář filmového hrdiny z historické komedie Císařův pekař -  Pekařův císař. Skutečnost je ale mnohem prozaičtější - neexistuje jediný historický důkaz, že by v době císaře Rudolfa II. nějaký Golem skutečně existoval. Naopak - moderní výzkum odhaluje překvapivou skutečnost: příběh o Golemovi je literární fikcí z dob romantismu - tedy až z 19. století. 

Zatímco filmová legenda baví generace diváků, skutečný původ Golema odhaluje fascinující cestu od hebrejského slova přes literární podvody až k archetypu umělého člověka - myšlence, která zůstává aktuální i v době umělé inteligence.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Z Tokia do New Yorku za hodinu. Japonská cestovní kancelář plánuje lety přes vesmír

Z Tokia do New Yorku za hodinu. Japonská cestovní kancelář plánuje lety přes vesmír

Vapování jako ruská ruleta. Nikotin může být nejmenší problém e-cigaret, říkají vědci

Vapování jako ruská ruleta. Nikotin může být nejmenší problém e-cigaret, říkají vědci

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky
Magazín.Aktuálně.cz Obsah golem Infografika Rabi Löw záhada legenda pravda fakta historie Jan Werich Císařův pekař a pekařův císař žid židovská obec židovský hřbitov Praha lifestyle

Právě se děje

před 3 minutami
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

ŽIVĚ
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Arsenalem Londýn.
před 10 minutami
Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Ministři uvádějí, že navrhovaná opatření mají chránit demokratické instituce, odpůrci zákona ale varují, že by mohl omezit právo na protest.
před 13 minutami

Polský prezident Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu

Polský prezident Karol Nawrocki 24. listopadu navštíví Prahu. V české metropoli se sejde se svým protějškem Petrem Pavlem a s pravděpodobným příštím premiérem Andrejem Babišem. Informuje o tom polská…
Přečíst zprávu
před 16 minutami
Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
Aktualizováno před 27 minutami
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

ŽIVĚ
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 29 minutami
Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Rozšíření Evropské unie v následujících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky.
před 33 minutami
Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Festival Prague Sounds, který v roce 1996 začal jako Struny podzimu, nabízí hned několik jmen, jež právě nyní hýbou globální hudební scénou.
Další zprávy