Příběh Golema. Kdo je jeho skutečný otec a proč s ním rabi Löw neměl nic společného?

Legenda o pražském Golemovi, hliněném obrovi oživeném mystickou silou rabiho Löwa, patří k nejznámějším příběhům spojeným s Prahou.
Pro většinu z nás má jeho podoba tvář filmového hrdiny z historické komedie Císařův pekař - Pekařův císař. Skutečnost je ale mnohem prozaičtější - neexistuje jediný historický důkaz, že by v době císaře Rudolfa II. nějaký Golem skutečně existoval. Naopak - moderní výzkum odhaluje překvapivou skutečnost: příběh o Golemovi je literární fikcí z dob romantismu - tedy až z 19. století.
Zatímco filmová legenda baví generace diváků, skutečný původ Golema odhaluje fascinující cestu od hebrejského slova přes literární podvody až k archetypu umělého člověka - myšlence, která zůstává aktuální i v době umělé inteligence.