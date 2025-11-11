Magazín

Praha připomene silné přátelství dalajlámy a Havla. Překvapení připravil herec Gere

před 4 hodinami
Již dnes, v úterý 11. listopadu 2025, se ve Vinohradském divadle uskuteční jedinečný galavečer "Dalai Lama 90, Havel 89", který připomene přátelství dvou mimořádných osobností, jež formovalo moderní dějiny.
Richard Gere
Richard Gere | Foto: Lukáš Bíba

Akce, konaná pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové a primátora Prahy Bohuslava Svobody, propojí duchovní tradici, silný příběh Tibetu i českou solidaritu.

Účast potvrdil také premiér tibetské exilové vlády Penpa Tsering.

Večer nabídne výjimečný kulturní program - vystoupí tibetští umělci i přední české hudební osobnosti - třeba Aneta Langerová, Rudy Linka, Ben Cristovao či Jan Budař. A moderování večera se zhostí Světlana Witowská a Jakub Železný.

Zdravice hollywodské hvězdy

Do Prahy se sice osobně nedostaví hollywoodská hvězda Richard Gere, dlouholetý podporovatel Tibetu, ale poslal exkluzivní zdravici. "Speciální pozdravy posílám prezidentu Pavlovi, českým politikům a zástupcům, kteří se zúčastnili tohoto velmi výjimečného shromáždění, aby uctili Jeho Svatost a jeho 90. narozeniny," uvedl Gere.

"A doufám, že vás tam všechny brzy budu moci navštívit. Je to jedno z mála míst, kde jsem nebyl. Děkuji vám a užijte si narozeninovou oslavu," dodal.

Galavečer "Dalai Lama 90, Havel 89" pořádají spolek Češi Tibet podporují, Knihovna Václava Havla a United Islands. Akce začíná v 19 hodin a nabídne nejen kulturní, ale i duchovní zážitek, který se v Praze objevuje jen výjimečně. Devadesáté narozeniny Jeho Svatosti dalajlámy a nedožité 89. narozeniny exprezidenta Václava Havla si tak může veřejnost připomenout osobně. Poslední lístky jsou stále v prodeji.

VIDEO: Richard Gere a jeho zdravice

Video: Tschechien News
 
