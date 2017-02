Pokémon Go dostal novou krev. Láká na osmdesát příšerek, chytat se dají i na Černém Mostě

před 2 hodinami

Největší mobilní hit loňského roku ztratil spoustu hráčů, nyní je chce zpátky. První velká aktualizace přidává druhou generaci pokémonů, 80 nových kousků. Ovládnou i Černý Most, majitel obchodního centra za pokémony platí.

Díky pokémonům mnoho lidí zhublo, Nintendu stoupla hodnota akcií a Niantic, který hru vydal, od hráčů získal už asi miliardu dolarů. Původní masové šílenství se po půl roce uklidnilo i kvůli chladnému počasí v Evropě, ale Pokémon Go přesto patří mezi nejvýnosnější mobilní hry. A nyní chce Niantic přilákat hráče zpátky.

Firma tento týden uvolnila novou verzi aplikace pro Android a iOS, která je spojená s vypuštěním 80 nových divokých pokémonů do světa. Jde o pokémony z videohry Pokémon Gold and Silver, která vyšla na GameBoy v roce 1999. Hráči budou moci chytnout například Totodila, Chikoritu nebo Tyranitara.

Tento týden Niantic oznámil také rozšíření komerční spolupráce s jinými firmami i do Evropy. V USA a v Japonsku například platí McDonald’s a Starbucks za to, aby se jejich restaurace staly "pokéstopy" nebo "pokégymy", tedy lokacemi, u kterých se hráči shromažďují. V Evropě s Nianticem spolupracuje společnost Unibail-Rodamco, která v Česku provozuje Centrum Černý Most. Stejnou spolupráci firma uzavřela s předchozí hrou stejného vydavatele Ingress.

Uvedení nové generace pokémonů a zvýšení hustoty výskytu pokémonů mimo velká města se soustředí také na zvýšení příjmů ze hry, která je v základu bezplatná. Větší počet pokémonů, které lze chytit, znamená, že hráči častěji platí za pokébally, do kterých lze virtuální příšerky chytat.

Nová verze aplikace pak nabízí možnost změnit vzhled postavy, která ve hře hráče reprezentuje. Hezčí mikiny nebo čepice je ale nutné zaplatit reálnými penězi.

Stejně tak firma do hry přidává další předměty, které usnadňují hraní a které lze kromě obcházení pokéstopů získat nákupem za reálné peníze. Novinkou je například ovoce, po jehož konzumaci z pokémonů vypadne více "bonbónů", které slouží k posilování pokémonů nebo jejich evoluci na nový vývojový stupeň.

autor: Otakar Schön