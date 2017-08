Dva obří papoušci ulétli z exhibice. Samičku našli zemdlenou u Kauflandu v Šumperku

před 4 hodinami

Samička ary zelenokřídlého Kryšpína utekla o víkendu z exhibice u vodní nádrže Krásné na Šumpersku. Na volný let se dala společně se svým partnerem Kubou. Zatímco on byl chycen po dvou dnech, Kryšpína si svobody užívala téměř týden. Poté, co její majitelé požádali o pomoc veřejnost, byla nalezena u Kauflandu v Šumperku.

Pět dní byla na útěku samička téměř metrového papouška ara Kryšpína, která majitelům uletěla při Papouščím dni u vodní nádrže Krásné na Šumpersku. Opice terorizují Jávu, porazit je má ozbrojená armáda. V lesích chybí potrava, upozorňují ochránci číst článek Ptáka se zelenými křídly hledali majitelé marně od soboty. Ve středu ráno se obrátili s pomocí i na veřejnost. Samička tak byla nalezena před polednem u obchodního domu v Šumperku. Je zesláblá, ale v pořádku, sdělil majitel papouška Jiří Smékal. Utekla se svým partnerem Kubou Kryšpína mu uletěla při hromadném letu papoušků spolu se svým partnerem Kubou, toho chovatelé našli po dvou dnech. "Samička byla nalezena u šumperského Kauflandu. Byla zesláblá, na zemi. Lidé jí donesli piškoty a vodu a kontaktovali nás. Musí teď odpočívat, povezeme ji domů," řekl majitel. Podle šéfredaktora internetového deníku Ararauna.cz Jana Potůčka se papoušek na stejném místě zdržoval i v pondělí a poté na dva dny zmizel. Před svým nalezením si ještě "střihl" letové kolečko s papouškem, kterého jeho chovatel vypouštěl z jednoho šumperského bytu pro volný let, vypověděl Potůček. Papoušci ara vycvičení pro volné létání ulétli majitelům poprvé. Papouščího dne s hromadným letem se přitom účastnili i loni. "Problém je v tom, že kousek od místa je letiště a v sobotu zde létalo hodně letadel. Je možné, že se vylekali nízko letícího letadla," uvedl Smékal. Samička byla na volný let zvyklá Krkavci jsou chytřejší, než se předpokládalo. Dokážou i plánovat budoucnost, tvrdí vědci číst článek Samečka Kubu majitelé nalezli po dvou dnech intenzivního hledání zhruba deset kilometrů od místa, odkud uletěl. Kryšpínu spatřili chovatelé o den později za šumperským Kauflandem, kde seděla na stromě a louskala šišky. Po jejich příjezdu však odletěla pryč. Papouščí samička byla zvyklá být venku každý den, s ročním Kubou létala na volno zhruba půl roku. Ara zelenokřídlý je druhým největším druhem papouška na světě, dorůstá téměř metrové délky a má rozpětí křídel přes metr. Je červeně zbarvený, křídla jsou modrá se zeleným pruhem. Charakteristický je jeho dlouhý ocas, který tvoří zhruba polovinu délky těla. Mohutný zobák je okrové barvy, dolní čelist je zcela černá a horní částečně černá. Papoušek se ozývá silným křikem, který může být slyšet na kilometry daleko. Při Papouščím dni u Šumperka bylo o víkendu k vidění 92 exotických ptáků, od drobných korel po metrového papouška ara hyacintového. Z toho 54 papoušků létalo u vodní nádrže Krásné volně.

