Temná kapitola se uzavřela. Ale na čtyři roky trvající útěk se jen tak nezapomene

Strávit prakticky čtyři roky v divočině Nového Zélandu není jen tak, Tom Phillips si evidentně dokázal poradit. Ačkoliv z náznaků a kusých zpráv lze dovodit, že na to nebyl sám. Také se neštítil krádeží a loupeží. V tmavém, špinavém příbytku uprostřed divočiny žily tři děti Phillipsových se svým otcem. Je těžké odhadnout, jak moc dobrovolně. Svět, který pro ně vytvořil, ale nejspíš úplně láskyplný nebyl.
Příběh pochopitelně pořád na Novém Zélandu vyvolává řadu otázek a středem toho příběhu je vesnice Marokopa. Místo, kde sídlí rodinná farma Phillipsových, je ohraničeno desítkami tisíc hektarů husté původní křoviny.
Jak to začalo
První nečekaný incident se odehrál v září 2021. Philips se svými třemi dětmi - dnes již dvanáctiletou Jaydou, desetiletým Maverickem a devítiletou Ember - znenadání odjel a nikomu se neozval. Devatenáct dní poté všichni nečekaně dorazili k domovu jeho rodičů. Phillips tehdy tvrdil, že děti vzal kempovat do lesa, protože si potřeboval "pročistit hlavu".
Krátce poté, před Vánocemi, Phillips společně se svými dětmi nadobro utekl do divočiny. Místo toho, aby potomci po soudním sporu skončili v péči jejich matky Cat, rozhodl se s nimi ukrýt v oblasti Waikato. V krajině, kde nechybí husté lesy, zemědělské farmy, jeskyně i dlouhé pobřeží - ideální místo k úkrytu. V lednu 2022 se pak nedostavil k soudnímu jednání a byly na něj vydány zatykače.
Brzy po jeho útěku policie vyhlásila obrovské pátrací operace a veřejnost zaplnily výzvy k poskytnutí informací, informace o vypsání odměny až do výše 80 tisíc novozélandských dolarů, apely jejich matky Cat či tipy obyvatel Nového Zélandu. Všechny získané poznatky pak vytvořily mozaiku, která ovšem často vedla ke slepým uličkám.
Honička a nejasné stopy
Roky 2022 až 2025 byly ve znamení řady spekulací a občasných spatření. Cat prý dokonce jednou Toma spatřila v převleku na parkovišti Bunnings v Hamiltonu. Prý ho poznala podle mimiky, držení těla, letmého pohledu, a to přestože byl velmi dobře maskovaný.
"Věřím, že mě poznal. Odjel a já ho začala pronásledovat. Když jsme zastavili na červené, vyfotila jsem jeho auto a zvažovala, že vystoupím, ale bála jsem se, že to třeba nebude on. Pokračovala jsem v pronásledování, ale Tom přejel před autobus a odbočil do vedlejší ulice, kde jsem ho ztratila. Zastavila jsem a ihned zavolala policii," popsala Cat. Zvláštní pak bylo i to, že auto, ve kterém jel, bylo hlášeno jako ukradené až po její sledovačce.
"Bez dětí jsem ztracená. Byly můj svět. Moje jediná práce v životě, to byly moje děti. Mám pocit, že jsem nebojovala dost tvrdě, že jsem nedělala dost velký povyk," uvedla během probíhajících pátracích akcí v roce 2023.
Policejní odměna, tipy od veřejnosti - například video, kde lovci prasat severně od Awamarina zachytili muže následovaného třemi dětmi v nepromokavém oblečení a maskáčích - přinesly několik možných stop. Žádná však nevedla k rozuzlení případu.
Rodina, informátoři a mobilita
Mnoho lidí tvrdilo, že Phillips s dětmi mohl fungovat i v takto těžkých podmínkách, protože pocházel z farmářské rodiny, takže byl zvyklý na těžkou práci. Cat však jeho pověst zručného zálesáka několikrát zpochybnila a uvedla, že s dětmi nikdy nepodnikli ani žádné dlouhodobé kempování pod širým nebem.
Přestože nebyly zveřejněny důkazy, že by mu jeho rodina přímo pomáhala s úkrytem, místní spekulovali o možném tichém přispění členů komunity. Cat a další upozorňovali, že Phillips byl také velmi dobře informovaný o pohybu policie, což naznačuje, že mohl mít nějaké informátory či pomocníky. A později se také přišlo na to, že používal mobilní zařízení, která nebyla detekovatelná.
Policie po skončení pátrání uvedla, že Phillips a děti byli velmi mobilní a často měnili místo pobytu. Jako jedno z hlavních útočišť si vybrali jednoduché tábořiště v hustém křoví, kde se našlo několik improvizovaných staveb, zbraní, plynová lahev, čtyřkolka, motorka, pneumatiky a plechovky od nápojů. I to tak nasvědčovalo tomu, že muži a jeho dětem někdo pomáhal - například s krádežemi vybavení. Otázkou však zůstává, kdo to mohl být. O cizí pomoci byl přesvědčený i Leon Wood, muž z města Taupō, který strávil téměř tisíc hodin hledáním Toma a pohřešovaných dětí.
Přestřelka a záchrana dětí
Pátrání po Phillipsovi a jeho dětech trvalo roky. Situace se konečně změnila ráno 8. září 2025, když policie obdržela hlášení o vloupání do obchodu se zemědělskými potřebami v Piopiu. Podezřelí byli dva lidé na čtyřkolce, oblečení jako farmáři.
Následně bylo zřízeno bezpečnostní opatření: na křižovatku položily policejní hlídky hřebíky, kterými čtyřkolka projela. Vozidlo se zastavilo a došlo k divoké přestřelce s tragickým koncem. Policisté byli při zásahu zaskočeni střelbou z vysokovýkonné pušky a jeden z policistů byl dokonce kriticky zraněn - ale naštěstí přežil. Phillips však takové štěstí neměl a byl zastřelen přímo na místě. Na místě, kde bylo přítomno i jedno z jeho dětí.
Zbylí sourozenci pak byli později nalezeni v odlehlém táboře asi dva kilometry od místa střelby. V bezpečí. Cat vyjádřila úlevu, že se Jaydě, Mavericovi a Ember nic nestalo, ale zároveň zdůraznila, že jakákoliv podpora Phillipse je ve skutečnosti podpora týrání dětí. "Mé děti si zaslouží lepší život než tento útěk v divočině," řekla plná emocí. Phillipsova rodina i novozélandská komunita prožívají smutek nad nelehkým osudem a koncem rodiny.
"Děti jsou zdravotně v pořádku, byly zkontrolovány odborníky a nyní mají veškerou podporu. Čeká je však dlouhá cesta k zotavení, ale útěchu vidíme v tom, že jsou nyní v bezpečí a pod dohledem odborníků," řekl policejní komisař Richard Chambers. "Cítím hlubokou úlevu, že utrpení mých dětí konečně skončilo. Nesmírně mi chyběly každý den po téměř čtyři roky a těším se, až je přivítám doma s láskou a péčí," řekla Cat krátce po nalezení a převozu jejích potomků do nemocnice.
Operace a jasný apel
Policie nyní pokračuje v operaci Cranmere, která má odhalit všechny, kdo Phillipse podporovali nebo mu pomáhali vyhýbat se spravedlnosti. Případ tak zůstává otevřenou otázkou nejen ohledně toho, jak všichni mohli tak dlouho přežít v divočině, ale i toho, jak velkou roli mohlo hrát mlčení místních obyvatel.
Příběh je také výzvou pro společnost, jak zvládat složité rodinné spory, násilí a péči o děti.
Zdroje: The Guardian, RNZ.co.nz