Psychedelika proti depresi. Vědci hledají dobrovolníky mezi onkologickými pacienty

Onkologičtí pacienti často trpí depresemi a úzkostmi, úlevu by jim mohla přinést psychedelika. Odborníci z Masarykova onkologického ústavu v Brně (MOÚ) a Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) nyní hledají dobrovolníky pro studii, která efekt ověří.

V Česku žije více než 600 tisíc lidí, kteří mají osobní zkušenost s nějakým typem onkologického onemocnění. S úzkostí nebo depresí se podle zahraničních výzkumů potýká až 40 procent z nich, a to i po vyléčení. Nová studie cílí na pacienty, u kterých nepomohla antidepresiva a kteří jsou ochotní vyzkoušet takzvanou psychedeliky asistovanou psychoterapii.

Psychedelika jsou látky, které dočasně mění obvyklý způsob vnímání, myšlení a prožívání emocí, navozují změněný stav vědomí. Účastníci studie v klinickém prostředí jednorázově dostanou psilocybin nebo ketamin, vždy za přítomnosti vyškolených terapeutů.

Nová perspektiva

"Takovému sezení předchází důkladná příprava a je následováno několika psychoterapeutickými sezeními, které integrují prožitky z podání psychedelika do konkrétní životní situace pacienta," uvedl Ondřej Sláma, vedoucí Centra paliativní medicíny a léčby bolesti MOÚ. Psychedeliky navozený stav často umožní člověku nahlédnout na svou situaci z nové perspektivy.

Studie se zatím v NUDZ zúčastnilo šest dobrovolníků. "Teď po půl roce mám pocit, že jsem na tom výrazně lépe. Cítím velkou úlevu na duši, v srdci. Jako bych z duše vysypala hromadu kamení, která mě tam tížila. Začala jsem lépe spát. Cítím to tak, jako bych se narovnala, nějak stoupla moje sebedůvěra. Dokážu chodit do práce a koukat se všem do očí s hrdostí," uvedla jedna z účastnic.

Pozitiva a nábor

"Dosavadní zkušenosti jsou velmi pozitivní a u řady nemocných léčba přinesla rychlou až okamžitou úlevu od deprese. Zlepšení psychického stavu je důležité nejen pro zachování kvality života našich pacientů, ale také pro vlastní boj se závažným onkologickým onemocněním," řekl Jiří Horáček z NUDZ, hlavní řešitel projektu.

Díky spolupráci s MOÚ chtějí vědci nabídnout účast ve studii 60 dobrovolníkům do roku 2026. Možnost je otevřená pro lidi od 18 do 75 let, kteří jsou schopní dva až tři měsíce dojíždět do NUDZ v Klecanech u Prahy či MOÚ v Brně. Další informace naleznou na webu NUDZ.