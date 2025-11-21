"Je to jako závislost," říká. A není divu. Mezi jeho největší úlovky patří kabelka Gucci v hodnotě 1 500 liber, starožitné šperky, a dokonce vánoční plechovka z první světové války - kus historie, který někdo bez váhání vyhodil.
Poklady z popelnice, peníze z bleších trhů
Jake své nálezy pečlivě třídí a ty nejlepší prodává na bleších trzích. Průměrně si tak vydělá kolem 600 liber měsíčně, tedy zhruba 16 a půl tisíce korun českých, což jeho domácnosti výrazně pomáhá. Nejde však jen o luxusní kousky - v kontejnerech pravidelně vídá hry, hračky, oblečení, vánoční dekorace, dokonce i dětský kočárek či odvlhčovač.
"Některé věci, které obchody vyhodí, mi hlava nebere," říká. "Jednu noc jsem našel šperky v hodnotě 1 500 liber," doplňuje. A aby měl své nálezy kde skladovat, pronajímá si Jake malou skladovací jednotku o velikosti zahradního domku, za niž měsíčně zaplatí 70 liber.
Jídlo na týdny - zadarmo
Kromě cenných předmětů Jake domů pravidelně nosí i zásoby jídla. Chleby, sušenky, mouku nebo vejce - vše naprosto v pořádku a stále použitelné. Díky tomu ušetří zhruba 50 liber týdně.
Nechává si toho však jen tolik, kolik jeho rodina potřebuje. Zbytek rozdává příbuzným, známým, dokonce i psovi svého kamaráda.
Jednoduché pravidlo
Jake pracuje v oblasti náboru zaměstnanců, ale jeho noční aktivita má pro něj hlubší smysl než pouhý přivýdělek. Své příběhy sdílí proto, aby ukázal, jak obrovské množství zcela použitelných věcí končí každý den v odpadu. "Charitativní obchody dostávají dary každý den a nemohou si všechno nechat - ale měly by to prodávat třeba za libru," vysvětluje. "Daroval jsem jim už několik stovek kilo oblečení," dodává.
A ne vždy se setkává s pochopením. Bezpečnostní pracovníci na něj občas vyběhnou, jako by kradl. Jake ale připomíná jednoduché pravidlo: jakmile je věc v kontejneru, už obchodu nepatří.
Nová šance pro vyhozené věci
Ještě před pár lety se na "dumpster diving" pohlíželo jako na něco podivného či nevhodného. Dnes, v době rostoucích cen a zvyšujícího se povědomí o ekologii, začíná být veřejnost otevřenější. "Množství toho, co vyhazujeme, není normální," říká Jake a dodává: "A já ten koloběh přerušuju tím, že těm věcem dávám druhou šanci."
Ať už jde o šperk, kočárek, nebo vánoční ozdobu - pro Jaka může každý takový předmět znamenat nejen přivýdělek, ale i možnost pomoci lidem kolem sebe. A zároveň ukazuje, že odpad je někdy přehlíženým pokladem.
