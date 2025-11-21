Magazín

Odpadky proměnil v poklad. Muž našel zajímavou ale nechutnou cestu, jak si přivydělat

před 46 minutami
Když většina lidí spí, vyráží Jake Stevens z Portsmouthu za velmi netradičním dobrodružstvím. Čtyřiatřicetiletý muž tráví přibližně čtyři hodiny prohrabáváním kontejnerů za obchody – a našel v nich už poklady v hodnotě tisíců liber. Z koníčku, který mnozí nechápou, se pro něj stala vášeň, způsob přivýdělku i cesta, jak upozornit na obrovské plýtvání.
"Některé věci, které obchody vyhodí, mi hlava nebere," říká.
"Některé věci, které obchody vyhodí, mi hlava nebere," říká.

"Je to jako závislost," říká. A není divu. Mezi jeho největší úlovky patří kabelka Gucci v hodnotě 1 500 liber, starožitné šperky, a dokonce vánoční plechovka z první světové války - kus historie, který někdo bez váhání vyhodil.

Poklady z popelnice, peníze z bleších trhů

Jake své nálezy pečlivě třídí a ty nejlepší prodává na bleších trzích. Průměrně si tak vydělá kolem 600 liber měsíčně, tedy zhruba 16 a půl tisíce korun českých, což jeho domácnosti výrazně pomáhá. Nejde však jen o luxusní kousky - v kontejnerech pravidelně vídá hry, hračky, oblečení, vánoční dekorace, dokonce i dětský kočárek či odvlhčovač.

"Některé věci, které obchody vyhodí, mi hlava nebere," říká. "Jednu noc jsem našel šperky v hodnotě 1 500 liber," doplňuje. A aby měl své nálezy kde skladovat, pronajímá si Jake malou skladovací jednotku o velikosti zahradního domku, za niž měsíčně zaplatí 70 liber.

Jídlo na týdny - zadarmo

Kromě cenných předmětů Jake domů pravidelně nosí i zásoby jídla. Chleby, sušenky, mouku nebo vejce - vše naprosto v pořádku a stále použitelné. Díky tomu ušetří zhruba 50 liber týdně.

Nechává si toho však jen tolik, kolik jeho rodina potřebuje. Zbytek rozdává příbuzným, známým, dokonce i psovi svého kamaráda.

Jednoduché pravidlo

Jake pracuje v oblasti náboru zaměstnanců, ale jeho noční aktivita má pro něj hlubší smysl než pouhý přivýdělek. Své příběhy sdílí proto, aby ukázal, jak obrovské množství zcela použitelných věcí končí každý den v odpadu. "Charitativní obchody dostávají dary každý den a nemohou si všechno nechat - ale měly by to prodávat třeba za libru," vysvětluje. "Daroval jsem jim už několik stovek kilo oblečení," dodává.

A ne vždy se setkává s pochopením. Bezpečnostní pracovníci na něj občas vyběhnou, jako by kradl. Jake ale připomíná jednoduché pravidlo: jakmile je věc v kontejneru, už obchodu nepatří.

Nová šance pro vyhozené věci

Ještě před pár lety se na "dumpster diving" pohlíželo jako na něco podivného či nevhodného. Dnes, v době rostoucích cen a zvyšujícího se povědomí o ekologii, začíná být veřejnost otevřenější. "Množství toho, co vyhazujeme, není normální," říká Jake a dodává: "A já ten koloběh přerušuju tím, že těm věcem dávám druhou šanci."

Ať už jde o šperk, kočárek, nebo vánoční ozdobu - pro Jaka může každý takový předmět znamenat nejen přivýdělek, ale i možnost pomoci lidem kolem sebe. A zároveň ukazuje, že odpad je někdy přehlíženým pokladem.

Zdroje: What's The JamMirror.co.uk

 
