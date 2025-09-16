Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím

Magazín

Jednadvacetiletý Seth si místo tradičního bydlení vybral život na cestách. Na korbu svého starého Fordu Ranger z roku 2003 postavil malý dřevěný domek, který ho stál jen 2200 liber (přibližně 62 tisíc korun). Dnes v něm žije se svým psem Stellou – a o své zážitky se dělí s více než 452 tisíci sledujících na Instagramu.
Původně začal se skromnou nástavbou, kterou měl na cestování po celé zemi. Záhy ale pochopil, že takový život mu dává smysl. "Připadalo mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život podle sebe, i když to znamenalo vyměnit pohodlí za nezávislost," přiznal pro What's The Jam.
Dnes žije ve druhé verzi dřevěné kabiny, kterou si opět navrhl a postavil sám.
"Pamatuju si, jak jsem ležel se Stellou, poslouchal déšť bubnující na střechu a uvědomil si, že tohle je teď můj 'dům'. Byla to směs svobody a nervozity, říkal jsem si: co jsem to vlastně udělal?," vyprávěl Seth o své první noci v novém obydlí. A právě tahle kombinace ho utvrdila v tom, že našel svůj ideální životní styl - život na cestách, který sdílí nejen se svou fenkou Stellou. Zobrazit 5 fotografií
Jeho neobvyklé bydlení, které sám navrhl, postavil a zateplil, působí na první pohled skromně. Ve skutečnosti ale nabízí něco, co většina lidí v klasických domech postrádá - absolutní svobodu. Právě pro tu se Seth rozhodl před více než rokem a neměnil by. 

Původně začal se skromnou nástavbou, kterou měl na cestování po celé zemi. Záhy ale pochopil, že takový život mu dává smysl. "Připadalo mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život podle sebe, i když to znamenalo vyměnit pohodlí za nezávislost," přiznal pro What's The Jam.

Dnes žije ve druhé verzi dřevěné kabiny, kterou si opět navrhl a postavil sám.

První noc, která všechno změnila

"Pamatuju si, jak jsem ležel se Stellou, poslouchal déšť bubnující na střechu a uvědomil si, že tohle je teď můj 'dům'. Byla to směs svobody a nervozity, říkal jsem si: co jsem to vlastně udělal?," vyprávěl Seth o své první noci v novém obydlí.

A právě tahle kombinace ho utvrdila v tom, že našel svůj ideální životní styl - život na cestách, který sdílí nejen se svou fenkou Stellou.

Stinné stránky života plného svobody

I když Seth svůj domov miluje, nezapírá, že má stinné stránky. Za největší nevýhodu považuje život bez koupelny a hlavně teplé vody. "Ale i tak bych si znovu a znovu vybral minimalistický život před tím, než být uvězněn na jednom místě," říká rozhodně.

Může se probudit při východu slunce na pobřeží, uvařit si jídlo uprostřed ničeho a kdykoli změnit místo. "Ta svoboda převyšuje rozlohu prostoru," dodává.

Život na kolech však není jen romantika - někdy je to i adrenalin. "Jednou na Aljašce jsem se probudil a kolem auta čenichal medvěd - bylo to děsivé i nezapomenutelné zároveň," vzpomíná. Za nejcennější momenty však považuje ty zcela prosté: "Některé z mých nejlepších vzpomínek jsou úplně jednoduché - vaření večeře u silnice se Stellou, sledování západu slunce," tvrdí.

Plány a vztahy

Seth zatím neplánuje svůj životní styl měnit. Jeho budoucnost ale rozhodně není jen o cestování. "Dlouhodobě bych chtěl rozšířit svůj online profil, vydat digitální kuchařku a jednou si koupit pozemek, kde si postavím trvalý srub," říká. "Ale náklaďák beru jako součást mého příběhu - ne poslední kapitolu, ale rozhodně klíčovou," říká mladík.

A co vztahy? "Vztahy na cestách jsou určitě jiné. Měl jsem tu už přátele i pár schůzek. Je vtipné pozorovat reakce lidí, když vstoupí dovnitř - je to maličké, ale má to své kouzlo. Nutí vás to k opravdovému spojení, protože tam není prostor pro rozptýlení," přiznává.

Nebojte se snít

Seth má jasný vzkaz pro všechny, kteří o podobném životě uvažují, ale váhají: "I když si lidé myslí, že jste blázen, udělejte to. Měl jsem chvíle, kdy jsem pochyboval, ale pokaždé si řeknu - žiju sen, který jsem měl už jako dítě. Ty chvíle jsou nezapomenutelné."

Mladíkův příběh inspiroval jeho komunitu sledujících a mnozí z jeho fanoušků mu zanechávají vzkazy plné podpory. "Tleskám ti za to, že si žiješ svůj nejlepší život. Když mi bylo 60, udělal jsem to samé - rok jsem žil v SUV se svým čivavou a bylo to skvělé. Lidi si mysleli, že jsem blázen, když jsem do toho šel jako důchodce. Pak jsem si koupil dům, žil v něm dva roky, prodal ho a teď jsem šťastný v malém karavanu v resortu. Pokračuj ve videích," napsal jeden z nich.

"Být šťastný je jediný druh bohatství, o který stojím," dodal jednoduché, ale výstižné životní motto, které Setha muselo potěšit, další z uživatelů Instagramu.

