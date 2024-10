Neplatí energie ani daň z nemovitosti. "Dodávka nám ušetřila polovinu nákladů," tvrdí

Německý pár Nick a Yas našli recept na to, jak spokojeně žít a zároveň ušetřit. Před pár lety si koupili dodávku a vyrazili s ní do Austrálie, kde v domečku na čtyřech kolech strávili tři roky. Když se vrátili zpět do své rodné země, rozhodli se, že si místo drahého pronájmu bytu zaplatí nový vůz. Znovu ho přestavěli na malé bydlení a dnes v něm spokojeně žijí.

Mladým dobrodruhům život na čtyřech kolech vyhovuje. Cítí se svobodní v tom, že na cesty po světě mohou vyrazit, kdykoli chtějí. "Po sérii neuvěřitelných dobrodružství jsme věděli, že sedět od devíti do pěti v kanceláři není nic pro nás. A neuspokojila by nás ani dvoutýdenní dovolená v luxusním letovisku," vysvětlují, proč si zvolili skromný život v dodávce. "Můžeme cestovat všude možně a zároveň ušetříme padesát procent životních nákladů. Oproti našim vrstevníkům, kteří se rozhodli usadit, neplatíme nájem ani některé poplatky," čítá pár výhody, které jejich alternativní dům má. Na jeho renovaci strávili sedm měsíců a i s počáteční investicí utratili 350 tisíc korun. Podle Nika mohli auto proměnit i rychleji, jsou ale puntičkáři. "Trvalo nám to déle, než jsme původně předpokládali. Ale mám pocit, že je to na tom vidět. Snažili jsme se, aby všechno fungovalo tak, jak chceme - technicky i esteticky," myslí si. Prohlédnout si přestavěnou dodávku můžete v galerii.