Neviditelná hrozba: každý desátý Čech má nemocné ledviny, ale většina o tom neví

Chronické onemocnění ledvin postihuje v Česku milion lidí, přičemž většina si toho není vědoma. Včasná diagnostika a léčba přitom mohou oddálit nutnost dialýzy i transplantace až o desítky let. Jak poznat první varovné signály a proč je důležité pravidelné vyšetření?

Jeden milion Čechů - přibližně tolik lidí se v tuzemsku potýká s chronickým onemocněním ledvin. Mnozí z nich to však neví, protože je poškozené ledviny zpočátku nebolí. Pokud se neléčí, hrozí ale nemocným řada zdravotních komplikací. V krajním případě může dojít až k selhání ledvin, které vyžaduje transplantaci nebo dialýzu.

Právě na dialýzu, při níž lékaři pacientovi čistí krev pomocí speciálního přístroje, dochází v Česku v současné době asi 6500 lidí a každý pacient na ní za rok stráví v součtu přibližně měsíc. Podle specialistů je tomu možné předejít včasným záchytem onemocnění ledvin a vhodnou terapií. Lidé by si proto měli nechat funkci ledvin pravidelně kontrolovat - na preventivních prohlídkách u praktických lékařů.

Klíčovou roli hraje čas

"Chronickým onemocněním ledvin trpí ve vyspělých zemích každý desátý člověk. U nás je to asi jeden milion lidí. Většina z nich o tom ale neví," vysvětluje doktor Ondřej Viklický, přednosta Kliniky nefrologie, Transplantcentra a vedoucí lékař Transplantační laboratoře Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). "Mírně snížená funkce ledvin je přitom dokonce rizikem dalších komplikací, zejména vzniku onemocnění srdce a cév. Pokud ledviny nefungují správně a neléčí se, může dojít v nejvážnějších případech až k jejich selhání," dodává.

Hlavními příčinami chronického onemocnění ledvin jsou cukrovka 2. typu a vysoký krevní tlak. "Týká se to přibližně poloviny pacientů. Většina z nich je navíc obézní nebo má nadváhu. Choroby ledvin však mohou být i vrozené nebo autoimunitní," říká Viklický.

Podle něj zde hraje klíčovou roli čas. Pokud se léčba zahájí v počáteční fázi onemocnění, významně se zpomalí její rozvoj.

"Česká nefrologická společnost vypracovala doporučený postup pro diagnostiku a léčbu chronického onemocnění ledvin u praktických lékařů. Ti by měli v rámci preventivních prohlídek kontrolovat, jestli ledviny fungují správně, a to každé dva roky u všech osob starších 50 let. A také u pacientů mladších 50 let s vysokým krevním tlakem, vysokým cholesterolem, fibrilací síní a srdečním selháním. K tomu slouží vyšetření krve a jednoduchý test ze vzorku moči na přítomnost bílkoviny. Zvláště u diabetiků je třeba kontrolovat ledviny jednou ročně," popisuje Viklický a dodává, že pacienti s cukrovkou by měli toto vyšetření podstupovat každý rok bez ohledu na věk.

Pokud test bílkovinu v moči odhalí, znamená to, že jsou v ledvinách poškozené drobné cévy. "Je to jasný varovný signál. Ukazuje nejenom na poškození ledvin, ale i na zvýšené riziko výskytu onemocnění srdce a cév. Nemocní se musí ihned začít léčit," říká lékař.

O pacienty s mírným poškozením ledvin se mohou starat praktičtí lékaři nebo internisté. Pokud je stav závažnější, přechází do péče nefrologů. "Nemocné v současné době léčíme pomocí terapie, která je největší revolucí v nefrologii za posledních dvacet let. Průběh onemocnění umí významně zpomalit. Podle našich odhadů oddálí selhání ledvin a následnou dialýzu nebo transplantaci o deset až dvacet let," popisuje Viklický.

Dialýza se v současné době týká v Česku přibližně 6500 pacientů. Jejich ledviny bez ní nezvládnou filtrovat stovky litrů krve denně. "Dialýza nepochybně zachraňuje a prodlužuje život, ale omezuje jeho kvalitu," říká lékařka Silvie Rajnochová-Bloudíčková, vedoucí Nefrologické a transplantační ambulance IKEM. Na dialýzu, která trvá čtyři až pět hodin, dochází pacienti třikrát týdně.

Měsíc života

"Ročně jim tak ukradne měsíc normálního života," vypočítává lékařka. Pacientům podle ní navíc po dialýze nebývá vždy, zejména zpočátku, nejlépe. Musí si také hlídat jídelníček a vyvarovat se některých potravin, například ovoce a zeleniny nebo nadměrného příjmu soli. "Omezení spojených s dialýzou je více, řada nemocných například nemůže chodit do práce. Pokud je to možné, volíme ideálnější variantu léčby - transplantaci ledviny," doplňuje lékařka.

Na důležitost včasného záchytu upozorní akce Kryjte záda ledvinám, kterou 13. a 14. března, u příležitosti Světového dne ledvin, pořádá v Praze IKEM ve spolupráci se společností Boehringer Ingelheim a pod záštitou České nefrologické společnosti. A to od 10 do 16 hodin v obchodním centru Nový Smíchov. Příchozí si mohou nechat ve stanu u hlavního vchodu změřit krevní tlak či hladinu cukru v krvi.