Nenápadný dům v sobě skrývá kavárnu i jógové studio. Místo stáje přistavěli byty

Na první pohled působí nenápadně, ale skrývá v sobě nečekané – útulnou kavárnu, jógové studio a byty. A hlavně silný příběh rodinného úsilí.
Rodinné úsilí dalo vzniknout živému městskému domu, který pomáhá oživit malé městečko na Vysočině - a to navzdory velmi komplikované rekonstrukci.
Kavárnu tvoří především nerezové prvky od firmy Neza.
Zadání bylo pestré a náročné - cílem bylo vytvořit nejen prostor pro podnikání, ale také kvalitní bydlení a místo pro komunitní setkávání.
Vše v mantinelech původní dispozice a typologie domu. Proto bylo nutné využít každý kout naplno. Zobrazit 35 fotografií
Foto: Radek Úlehla/Vladimír Běhoun
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 3 hodinami
Na náměstí v Kamenici nad Lipou stojí zdánlivě tuctový měšťanský dům. Šedivá fasáda s průjezdem by nezasvěceného nechala klidným – ale jen do chvíle, než se projde dovnitř. Za původními zdmi se skrývá komplexní rodinná vize: ze staré stáje se stala nová přístavba s moderními byty, zatímco historická část ožila útulnou kavárnou a jógovým studiem. A také silný příběh rodinného úsilí a vize.

"Totální přestavba je společným rodinným projektem: mužská část rodiny organizuje realizaci v rámci vlastní stavební firmy, zatímco část dámská je duší provozu - kavárny a jógového studia," popsal architekt Matěj Šebek.

Výsledkem je unikátní propojení starého s novým a praktického s poetickým. A tak vzniklo místo, které oživuje centrum města.

Zadání bylo pestré a náročné - cílem bylo vytvořit nejen prostor pro podnikání, ale také kvalitní bydlení a místo pro komunitní setkávání. Vše v mantinelech původní dispozice a typologie domu. Proto bylo nutné využít každý kout naplno.

Kavárna s duší

Do historické části domu směrem do náměstí byla vložena kavárna. Obnažené zdivo a původní strop přiznávají své jizvy - nesou stopy předchozích funkcí i necitlivých zásahů. Tyto nedokonalosti však nejsou skrývány - naopak tvoří autentické kulisy.

Interiér rozjasňují modré židle u stolků a do odhalené struktury byl vložen nerezový objem baru a zázemí. Kavárna se pak rozšiřuje průjezdem až na dvůr, kde dominuje dlouhá betonová lavice - ideální pro letní dny. 

Největší zásah do dispozice přinesla nová přístavba ve dvoře, která nahradila původní hospodářské stáje. Architekt dům přestavěl tak, že se nesnaží tvářit jako starý - nezastírá svou současnost, ale ctí měřítko i materiály tradiční zástavby. "S ohledem na sevřenost úzkého venkovního prostoru je pak samotná přístavba artikulována přesahy, pavlačí i samotným členěním konstrukce a fasády tak, aby prostorový dojem zjemňovala a v letních měsících odrážela minimum slunce. Dvůr se stává útulným venkovním pokojem," popisuje architekt.

V přízemí, za prosklenou stěnou přístavby, se ukrývá multifunkční sál pro jógu, semináře nebo přednášky. Nad ním se vine pavlač, kterou drží dřevěné trámy a ocelové schodiště. Z pavlače je přístup nejen do horních bytových jednotek, ale i do nového podkroví původního domu. 

Střecha směrem do náměstí si zachovala původní figuru - stejný sklon i výšku hřebene. Do dvora však architekti vložili velkorysý vikýř, díky kterému zde vznikl plnohodnotný byt 3+kk. Ten nyní obývá jeden ze synů, který tak bydlí nad kavárnou. Z pavlače jsou přístupné ještě další dvě nájemní jednotky - terapeutovna se zázemím a malý jednopokojový byt s vlastní střešní terasou na zelené střeše.

Energie pro město

Celý projekt se podařilo dokončit v roce 2025. Za návrhem stojí nejen architekt Matěj Šebek, ale i spoluautor architekt Matěj Bělohlávek. Rodinná stavební firma I. Kamenická stavební se pak postarala o samotnou realizaci.

S celkovou zastavěnou plochou 200 m² a užitnou plochou 262 m² se podařilo vytvořit nejen krásný dům, ale i místo, které přináší novou energii nejen rodině Zahradníkových, ale i městu samotnému.

