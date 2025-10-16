Nenápadný dům v sobě skrývá kavárnu i jógové studio. Místo stáje přistavěli byty

"Totální přestavba je společným rodinným projektem: mužská část rodiny organizuje realizaci v rámci vlastní stavební firmy, zatímco část dámská je duší provozu - kavárny a jógového studia," popsal architekt Matěj Šebek.
Výsledkem je unikátní propojení starého s novým a praktického s poetickým. A tak vzniklo místo, které oživuje centrum města.
Zadání bylo pestré a náročné - cílem bylo vytvořit nejen prostor pro podnikání, ale také kvalitní bydlení a místo pro komunitní setkávání. Vše v mantinelech původní dispozice a typologie domu. Proto bylo nutné využít každý kout naplno.
Kavárna s duší
Do historické části domu směrem do náměstí byla vložena kavárna. Obnažené zdivo a původní strop přiznávají své jizvy - nesou stopy předchozích funkcí i necitlivých zásahů. Tyto nedokonalosti však nejsou skrývány - naopak tvoří autentické kulisy.
Interiér rozjasňují modré židle u stolků a do odhalené struktury byl vložen nerezový objem baru a zázemí. Kavárna se pak rozšiřuje průjezdem až na dvůr, kde dominuje dlouhá betonová lavice - ideální pro letní dny.
Největší zásah do dispozice přinesla nová přístavba ve dvoře, která nahradila původní hospodářské stáje. Architekt dům přestavěl tak, že se nesnaží tvářit jako starý - nezastírá svou současnost, ale ctí měřítko i materiály tradiční zástavby. "S ohledem na sevřenost úzkého venkovního prostoru je pak samotná přístavba artikulována přesahy, pavlačí i samotným členěním konstrukce a fasády tak, aby prostorový dojem zjemňovala a v letních měsících odrážela minimum slunce. Dvůr se stává útulným venkovním pokojem," popisuje architekt.
V přízemí, za prosklenou stěnou přístavby, se ukrývá multifunkční sál pro jógu, semináře nebo přednášky. Nad ním se vine pavlač, kterou drží dřevěné trámy a ocelové schodiště. Z pavlače je přístup nejen do horních bytových jednotek, ale i do nového podkroví původního domu.
Střecha směrem do náměstí si zachovala původní figuru - stejný sklon i výšku hřebene. Do dvora však architekti vložili velkorysý vikýř, díky kterému zde vznikl plnohodnotný byt 3+kk. Ten nyní obývá jeden ze synů, který tak bydlí nad kavárnou. Z pavlače jsou přístupné ještě další dvě nájemní jednotky - terapeutovna se zázemím a malý jednopokojový byt s vlastní střešní terasou na zelené střeše.
Energie pro město
Celý projekt se podařilo dokončit v roce 2025. Za návrhem stojí nejen architekt Matěj Šebek, ale i spoluautor architekt Matěj Bělohlávek. Rodinná stavební firma I. Kamenická stavební se pak postarala o samotnou realizaci.
S celkovou zastavěnou plochou 200 m² a užitnou plochou 262 m² se podařilo vytvořit nejen krásný dům, ale i místo, které přináší novou energii nejen rodině Zahradníkových, ale i městu samotnému.