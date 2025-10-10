Magazín

Z "ořechů na stole" luxusní solitér. Staroměstský byt prošel radikální proměnou

Rekonstrukce bytu v centru Prahy byla náročná, ale výsledek stojí za to.
V samém srdci historické Prahy se skrýval byt s rozmazanými hranicemi mezi minulostí a přítomností. Místo připomínalo labyrint plný nánosů času, a tak bylo jasné, že ho čeká radikální proměna.
Díky architektům se z něj stal vzdušný a promyšlený prostor, kde se drzost potkává s jemností – a kvalita s formou neztrácí pevný rámec.
"Realizace byla od začátku zajímavá už samotným zadáním. Investor měl v úmyslu byt pronajímat, nicméně vzhledem k jeho silné vazbě na místo se ho také nechtěl úplně vzdát - a to je výchozí úvaha nad změnou dispozice - vyčleněním garsonky jako samostatně funkční jednotky," popisují realizaci v centru Prahy architekti z ateliéru Facha.
Aby se tvůrci mohli pustit do radikální proměny, byt nejprve museli kompletně vyklidit. "V kuchyni se na stole ještě dosušovaly ořechy, všechen nábytek byl plný knih, jídelních servisů i osobních věcí, které bylo potřeba vytřídit, schovat, nabídnout nebo vyhodit," dodávají. Zobrazit 19 fotografií
Foto: Honza Zima
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 3 hodinami
O spolupráci s charitami a bazary se postarali společně s investorem a mnohé z původních věcí byly pečlivě zakonzervovány pro pozdější využití. Některé z těchto kusů se nakonec do bytu vrátily - repasované, zrestaurované, zasazené do nového kontextu.

Z architektů uklízečky a totální přestavba

Samotná rekonstrukce byla totální - architekti se společně s řemeslníky pustili do nových rozvodů vody, topení i elektroinstalací, vykopali podlahy, odvezli suť, na nové podklady položili parkety a v chodbě a koupelnách dlažby z teraca. Vzhledem k lokaci v centru Prahy se ale každý krok potýkal s náročnou logistikou. Přistavení kontejneru, vynášení materiálu nebo jen prostý pohyb dělníků po společných prostorách byl výzvou - tím více, že rekonstrukce tohoto bytu byla v domě jednou z posledních.

"Sousedé byli unavení a také méně tolerantní vůči pohybu stavby a zvýšené prašnosti ve společných prostorách. Nezřídka jsme po skončení práce dozoru napustili kýbl s vodou a vytírali chodby," přiznávají architekti.

Hlavní byt a garsonka využita na maximum

Dispozice bytu byla navržena jako dvě samostatně fungující jednotky - prostorný hlavní byt a menší garsonka, přičemž každá část má svůj charakter i logiku. V každé místnosti hlavního bytu dominuje výrazný solitér - v kuchyni modrý ostrůvek, v obývacím pokoji oranžově čalouněná pohovka otočená do více směrů, v ložnici zelená manželská postel zasazená před okno. Prostor zůstává světlý, velkorysý, ale neztrácí na intimitě.

Garsonka je pak řešena jako souvislý obytný objekt - kuchyňská linka přechází ve schodiště vedoucí na vyvýšenou spací platformu, pod kterou se nachází koupelna. Dispozičně je vše maximálně využito, aniž by prostor ztratil svou vzdušnost nebo lehkost.

Napětí, tisíc detailů a spolupráce

Barevnost i materiály jsou záměrně výrazné. Někdy drzé, jindy jemné, ale vždy v napětí mezi starým a novým. Výrazná barevná plocha se potkává s původními repasovanými kazetovými dveřmi, profilovanými zárubněmi a restaurovanými okenními špaletami. 

Architekti z ateliéru Facha během stavby spolupracovali s řadou odborníků a řemeslníků. Na zednických a štukatérských pracích se podílel Jaroslav Kozohorský a dřevěné prvky, dřevostavby i renovace nábytku realizovalo Amanoriginal. Dokončovací a instalační práce řešili samotní architekti, velký podíl práce realizovali Dattone Praha. Ale tím výčet nekončí. 

Výslednou atmosféru dotváří pečlivě vybrané doplňky - koberec od Maimana, květiny od studia Anemone, skleněné prvky Františka Jungvirta, textilie od studia Geometr a umělecká díla od autorek a autorů jako Sarah Dubná, Tereza Štětinová, Roman Štětina, Monika Martykánová, Barbora Fastrová, Tomáš Němec nebo Antonín Nykl.

"Byl to tisíc a jeden detail, dořezávání a pasování na místě, skládání, obkládání, natírání, zasklívání. Regály, do kterých jsme vkládali Jiroutkovy knihovny a péřáky - jsme montovali po nocích, s velkou nervozitou jsme čekali na dokončení zámečnických prvků, které se zpozdily v lakovně," popisují autoři projekt i proces, který se nesl v duchu trpělivosti a neustálého dolaďování.

Zásadní zlom a kontrola nad kvalitou i formou provedení

Zlom nastal po dokončení podlah: "Nejdůležitější bylo hlavně to, že skončila ta největší "raubířina" - z hrubé stavby jsme konečně šli "na čisto"," doplňují se smíchem. Obklady koupelen, montáž vestavného nábytku, instalace jednotlivých solitérů i návrat zrestaurovaných prvků daly prostoru jeho konečný výraz. "Nové kusy nábytku jsme umisťovali do středu jednotlivých místností jako výrazné solitéry, kdy se to důležité odehrává právě tam. Intimnější zákoutí nabízí zátiší v arkýřích - v obývacím pokoji je to pracovní kout, v kuchyni očalouněná platforma," doplňují architekti.

"Od celkové koncepce, k překopání vnitřností a realizace funkčních sítí - až po zazoomování k poslednímu detailu - se podařilo, co se nepodaří vždy - udržet kontrolu nad kvalitou a formou provedení. A to nejen naší zásluhou, nekonečnou trpělivostí investora, ale také vůlí všech řemesel i dalších zúčastněných na tom, aby všechno dobře dopadlo," uzavírají tvůrci realizace.

VIDEO: Korec: Bytů je ohromný nedostatek, cena dolů nepůjde. Zdanění druhých bytů je nesmysl (08. 06. 2021)

Ceny průměrných bytů dolů nepůjdou, poptávka pořád stoupá. Cena bytů za posledních pět let se v Praze zdvojnásobila, říká developer Evžen Korec. | Video: Daniela Drtinová
Prohlédnout si 19 fotografií
 
Další zprávy