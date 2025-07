Nejtemnější "role" hvězdné herečky. Vůdci sekty sháněla sexuální otrokyně

Neohrožená novinářka a věrná kamarádka Supermana. Tak si Allison Mackovou pamatují televizní diváci ze seriálu Smallville, kteří si ji v roli Chloe Sullivanové okamžitě zamilovali. Ve skutečném životě však hrála roli úplně jinou. Stala se pravou rukou vůdce NXIVM. Všechno přitom začalo nevinně.

Do půvabné blondýnky by nikdo neřekl, že fungovala jako pravá ruka vůdce kultu NXIVM. | Foto: Shutterstock

Allison Macková se narodila americkým rodičům v Německu, kde její otec působil jako operní pěvec. Už ve čtyřech letech začala hrát v reklamách a později v seriálech. Průlom přišel v roce 2001 s rolí v americkém seriálu ze zapadlého městečka Smallville, která tehdy osmnáctiletou Allison vystřelila mezi hvězdy. Přestože zvažovala studium divadla v Londýně, upřednostnila kariéru v Hollywoodu.

S chybějícím vzděláním se však těžce smiřovala. Hledala proto alternativní zdroje moudrosti. "Jsem věčná studentka a miluji všechny příležitosti k růstu, které mám," napsala v roce 2007 na svém blogu. Ve snaze o seberozvoj se tak zúčastnila víkendového semináře NXIVM, organizace, která se navenek prezentovala jako vzdělávací a motivační program pro osobní růst.

Skrývala však mnohem temnější stránku.

Oblíbenkyně řady fanoušků představovala pro skupinu cenný hollywoodský úlovek. Na konci semináře tak dostala osobní pozvání k samotnému vůdci Keithu Ranierovi, který jí slíbil, že jí pomůže s hereckou kariérou. Allison sice proslavil, avšak způsobem, o který rozhodně nestála. Brzy se stala jeho pravou rukou a fungovala jako druhá nejvyšší osoba v rámci tajné podskupiny DOS (z latinského Dominus Obsequious Sororium, což by se dalo přeložit jako Pán otrokyň), která sexuálně zneužívala ženy.

Macková v ní sehrála roli rekrutky a prostřednictvím psychologické manipulace a slibů sebezdokonalování do ní verbovala naivní ženy. Zneužívala přitom svou popularitu, charisma a také důvěru, kterou k ní měly. Vůči členkám byla krutá, manipulativní a neúprosná, označovaly ji jako zrůdu. Organizovala ceremoniály cejchování, při kterých se ženy značkovaly iniciálami vůdce Keitha Raniera, nutila je hladovět a sbírala na ně kompromitující materiály, které sloužily jako "pojistka" v případě jejich odchodu.

V roce 2017 vyšly díky několika bývalým členkám najevo praktiky, které v NXIVM vládly. O rok později "spadla klec", Raniere byl zatčen a odsouzen na 120 let. Mackovou sebrali měsíc po něm, byla obviněna z vydírání, kuplířství a spiknutí v souvislosti s jejím působením v tajné skupině DOS. Hrozilo jí až 17 let vězení. Během soudního procesu se však k obvinění přiznala a předložila také cenné důkazy, které vedly k odsouzení Raniera. Před vynesením rozsudku se od svého bývalého mentora a milence distancovala, a napsala dokonce omluvný dopis, ve kterém uvedla, že byla zmanipulována a že její zapojení do sekty bylo největší chybou jejího života. Vyjádřila zároveň hlubokou lítost vůči obětem, které "vystavila hanebným a citově zneužívajícím plánům zvráceného muže".

"Vrhla jsem se do učení Keitha Raniera se vším, co jsem měla. Z celého srdce jsem věřila, že jeho mentorství mě vede k lepší a osvícenější verzi sebe sama. Věnovala jsem mu svou loajalitu, své zdroje a v konečném důsledku i svůj život," napsala ve svém prohlášení federálnímu soudci v Brooklynu. Macková nakonec byla odsouzena na tři roky, zaplatit musela pokutu 20 tisíc dolarů a vykonat musela tisíc hodin veřejně prospěšných prací. Na svobodu se nakonec dostala už v roce 2023, tedy po dvou letech, kdy se dočkala podmínečného propuštění.

Zůstává však pod dozorem. Přerušila veškeré vazby s organizací NXIVM a vypadá to, že začíná znovu. Brzy po propuštění potkala muže, za kterého se letos v červnu provdala. Na obnovení svého života pracuje mimo svět mediálního zájmu, bez jakéhokoli nového veřejného vystoupení.