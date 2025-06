Místo jeptišky vražedkyně. Členka Mansonovy rodiny se nyní kaje a chce na svobodu

Tichá, plachá a málo sebevědomá dívka, která přemýšlela, že se stane jeptiškou. Nakonec je však jméno Patricie Krenwinkelové spjato s brutálními vraždami kultu „Mansonovy rodiny". Dnes, po 56 letech za mřížemi to ale vypadá, že se 77letá ženě otevřou dveře ke svobodě.

Než se na osudném večírku v roce 1967 setkala s Mansonem, měla 19letá Patricia Krenwinkelová úplně jiné plány. Pracovala jako úřednice v kanceláři a bydlela s nevlastní sestrou v Kalifornii na Manhattan Beach. V dětství kvůli nadváze a zdravotním problémům čelila šikaně, která se podepsala na jejím sebevědomí. Stáhla se do sebe a útěchu hledala v náboženství. Když pak potkala Mansona, který jí jako první člověk řekl, že je krásná, zamilovala se do něj. Vzdala se svého dosavadního života, opustila práci a byt a za tři dny s ním odcestovala do San Francisca.

O dva roky později, když bylo Patricii 21 let, se stala fanatickou součástí Mansonova plánu "Helter Skelter" a byla ochotná naplno vyhovět jeho přáním. S dalšími členy Mansonovy rodiny se podílela na sedmi brutálních vraždách, včetně herečky Sharon Tateové. Přiznala se k ubodání Lena La Biancy a k nápisu "Smrt prasatům", který načmárala na zeď jeho krví.

Během soudního procesu přitahovala pozornost - i s dalšími členkami Leslie Von Hautenovou a Susan Atkinsovou tím, že se neustále usmívaly a zpívaly, dokonce si oholily hlavy a po vzoru Mansona si na čele vyryly písmeno X. Odsouzeny byly k trestu smrti. V roce 1972 ale Nejvyšší soud rozhodl, že trest smrti je protiústavní, a tak jim byl změněn na doživotí s možností podmínečného propuštění.

Po letech v ženské věznici ve městě Chino v Kalifornii se Patricia naprosto distancovala od Mansona, opakovaně vyjadřovala hlubokou lítost nad svými činy a plně za ně přijala odpovědnost. "Tolik se stydím za své činy. Jsem si stále vědoma toho, že oběti, které zahynuly, měly před sebou ještě tolik života." Za zdmi věznice zvládla vystudovat vysokou školu a také se stala členkou mnoha programů. Za celých 56 let ani jedinkrát neporušila pravidla věznice.

O podmínečné propuštění žádala celkem šestnáctkrát. Nejblíže k němu měla v roce 2022. Avšak kalifornský guvernér, kterým je v současnosti Gavin Newsom, má při propouštění vězňů právo veta. Její propuštění tak zablokoval s tím, že Patricia nadále představuje pro společnost potenciální riziko. Proti tomu, aby se ocitla na svobodě vystupují také rodinní příslušníci obětí, například sestra Sharon Tateové, Debra.

"Tahle žena se u soudu smála vraždám a neprojevila žádnou lítost. Společnost nesmí dopustit, aby se sériová vražedkyně vrátila mezi lidi," řekla u posledního slyšení. Zároveň kritizovala odmítání přímé konfrontace ze strany odsouzených. "Mohli by si sednout tváří v tvář a říct, že je jim to líto, ale neudělají to. Když odmítáte mluvit a rodiny vašich obětí o to znovu a znovu žádají, není to jen další druh mučení?" ptá se Tateová.

Na stranu Krenwinkelové se však postavili nejen psychologové, ale také její přátelé, včetně Jane Dorotikové, která strávila ve vězení skoro dvacet let, než bylo její odsouzení prohlášeno za justiční omyl. "Musíme si uvědomit, že lidé se mění. Pat vyrostla ve vězení a je to tak milá, pokorná, laskavá a komunikativní osoba. To, co teď vidíme, je ta pravá Pat," řekla . "V 19 letech byla vtažena do šíleného světa Charlese Mansona, ale to není ona a nemělo by ji to definovat. Tyto ženy žily v kultu, byly jim vymývány mozky."

Patricii Krenwinkelové je teď 77 let a patří jí rekord nejdéle vězněné ženy v dějinách Kalifornie. Spolu s Charlesem "Texem" Watsonem, který vraždy koordinoval, jsou posledními členy Mansonova kultu, kteří zůstávají ve vězení. Sám Manson zemřel ve věku 83 let za mřížemi v roce 2017. Susan Atkinsová zemřela ve vězení v roce 2009 a Leslie Van Houtenová byla v roce 2023 propuštěna na svobodu.

Rozhodnutí o podmínečném propuštění Krenwinkelové teď přezkoumá právní oddělení komise, což může trvat až 120 dní. Teprve pak se dostane ke slovu guvernér, který ve 30denní lhůtě může rozhodnutí zvrátit, nebo ho vrátit k dalšímu přezkoumání.