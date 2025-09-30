Jídla z pekla, nebo nebe? Stoleté vejce či Hákarl aneb šokující delikatesy světa

Vítejte ve světě, kde se odvaha pojí s chutí, ale i nezapomenutelným odérem. Kde jedna miska dokáže rozdělit národy, hranice mezi delikatesou a nechutností se rozmazává při každém přičichnutí, a kde se jídlo stává zkouškou. Pro mysl i žaludek.
Ačkoliv se to možná na první dobrou nezdá, nejde jen o bizár, ale o hluboce zakořeněné tradice, historii přežití kultur i odvahu přijmout to, co nám instinkt radí odmítnout.
Odlišné kultury a výzvy
To, co Evropan nepozře, může být pro Asiaty běžnou a zdravou rutinou. A to, co je pro běžné strávníky pokrm na hranici poživatelnosti, je pro členy určitých kultur vrcholem sezony. A právě v tom spočívá krása i výzva jídla. Pod slupkou zápachu či texturou, která provokuje, se tak často ukrývá mnohem víc.
Nejde o to, abychom všechny tyto pokrmy milovali, ale rozhodně bychom se měli pokusit je pochopit. Protože každý z nich nese příběh - o přežití, o identitě, o odvaze. A to stojí za to.
O jaká jídla konkrétně jde? To zjistíte v naší galerii.