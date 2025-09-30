Magazín

Jídla z pekla, nebo nebe? Stoleté vejce či Hákarl aneb šokující delikatesy světa

I děsivá jídla mohou být delikatesou.
Galerii uzavírá Surströmming - švédská specialita z fermentovaného baltského sledě, známá jako jedno z nejintenzivněji páchnoucích jídel na světě. Fermentace pokračuje i po uzavření do konzervy, což vede ke tvorbě plynů a častému vydouvání obalu. Konzerva se doporučuje otevírat venku, ideálně pod vodou, aby se omezil únik silného zápachu. Tradičně se podává na švédském chlebu tunnbröd s vařenými bramborami a cibulí.
Kiviak je tradiční fermentovaný pokrm severogrónských Inuitů, připravovaný z malých mořských ptáků – alkounů tlustozobých. Stovky těchto ptáků se vkládají v celku (včetně peří a vnitřností) do vyprázdněné tulení kůže, která se zašije, zatíží kameny a nechá fermentovat po dobu 3 až 7 měsíců. Výsledný pokrm se konzumuje syrový při výjimečných příležitostech, jako jsou svatby, Vánoce či slavnosti. Chuť bývá popisována jako intenzivní, ostrá a připomínající zrající sýr nebo zvěřinu. Pokud fermentace neprobíhá správně, hrozí riziko otravy.
Korejský pokrm San-nakdži jsou čerstvě nasekaná chapadla malé chobotnice, která se na talíři reflexivně pohybují i po smrti zvířete. Pokrm je ochucený sezamovým olejem a semínky. Konzumace je riskantní, protože funkční přísavky mohou způsobit udušení, pokud se sousto důkladně nerozžvýká.
Casu Marzu neboli „shnilý sýr“ je tradiční sardinská specialita, která vzniká ze sýra Pecorino Sardo osídleného larvami masařky sýrové (Piophila casei). Jejich trávicí enzymy rozkládají tuky a bílkoviny, čímž se sýr mění v měkkou, krémovou hmotu s intenzivní chutí i vůní. Přestože je jeho prodej v EU z hygienických důvodů zakázán, pro Sardy zůstává kulturním dědictvím. Zobrazit 18 fotografií
Sýr s živými larvami, jedovaté ryby či vejce s vyvinutým embryem. Zní to přímo děsivě, přesto jde o vyhledávané delikatesy. Prozkoumejte s námi 18 nejextrémnějších pokrmů světa, které testují hranice odvahy a mění pohled na gastronomii. A asi není překvapující, že tahle výprava je jen pro otrlé.

Vítejte ve světě, kde se odvaha pojí s chutí, ale i nezapomenutelným odérem. Kde jedna miska dokáže rozdělit národy, hranice mezi delikatesou a nechutností se rozmazává při každém přičichnutí, a kde se jídlo stává zkouškou. Pro mysl i žaludek.

Ačkoliv se to možná na první dobrou nezdá, nejde jen o bizár, ale o hluboce zakořeněné tradice, historii přežití kultur i odvahu přijmout to, co nám instinkt radí odmítnout. 

Odlišné kultury a výzvy

To, co Evropan nepozře, může být pro Asiaty běžnou a zdravou rutinou. A to, co je pro běžné strávníky pokrm na hranici poživatelnosti, je pro členy určitých kultur vrcholem sezony. A právě v tom spočívá krása i výzva jídla. Pod slupkou zápachu či texturou, která provokuje, se tak často ukrývá mnohem víc. 

Nejde o to, abychom všechny tyto pokrmy milovali, ale rozhodně bychom se měli pokusit je pochopit. Protože každý z nich nese příběh - o přežití, o identitě, o odvaze. A to stojí za to.

O jaká jídla konkrétně jde? To zjistíte v naší galerii.

