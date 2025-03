Jaro přichází a slibuje nezapomenutelnou podívanou. Alespoň ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě Praha, kde začne už 11. dubna oblíbená každoroční výstava živých tropických motýlů. Tentokrát s názvem "Motýli: Kouzlo přitažlivosti".

"Tato výstava patří k nejnavštěvovanějším akcím naší botanické zahrady a v posledních letech ji zhlédne vždy okolo sto tisíc zájemců," popisuje ředitel zahrady Bohumil Černý a pokračuje: "Jako každý rok v jarním období se návštěvníci mohou těšit na přehlídku několika desítek druhů motýlů z tropických oblastí."

Do Prahy totiž doputuje na pět tisíc kukel motýlů z různých tropických oblastí, které pro trojskou zahradu zajišťuje motýlí farma ve Stratfordu nad Avonou, s níž tuzemská botanická zahrada už několik let spolupracuje.

Noční martináči i motýlí cestovatel

Ve skleníku se pak vylíhnou pestrobarevní krasavci. Když budou mít návštěvníci štěstí, mohou jejich přerod v dospělého jedince sledovat zblízka a stát se tak svědky zázračného okamžiku. Mezi tropickými zástupci nebudou chybět nádherní Morpho peleides s blankytně modrými křídly, noční martináči Attacus atlas, velcí soví motýli rodu Caligae nebo známý motýlí cestovatel monarcha stěhovavý.

Letos se výstava zaměřuje na téma vábení. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do světa, ve kterém rostliny lákají jemné motýlí opylovače, kteří hrají důležitou roli v přírodním ekosystému. Pestrobarevná stvoření totiž patří mezi mistry v opylování. K přenášení pylu využívají na rozdíl od včel celé tělo, takže se dostanou i k těžko přístupným květům a mohou pokrýt širší oblast a opylovat rostliny vzdálené od sebe.

Interaktivní expozice i tvořivé workshopy

Chybět nebude také doprovodná interaktivní expozice Tajemství motýlího života ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, která nabídne detailní pohled na motýlí tělo i na svět těchto křehkých stvoření, z nichž některá patří mezi ohrožené druhy naší přírody.

"Chceme návštěvníkům poskytnout ještě větší zážitek a více informací," vysvětluje ředitel Černý, který zároveň zve malé i velké návštěvníky na výtvarné dílny a víkendové tvořivé workshopy, které budou součástí programu. Zájemci mohou na výstavu do botanické zahrady zavítat až do 25. května, a to od úterý do neděle vždy od 9 do 19 hodin.