Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Jana Harmáčková Jana Harmáčková
před 5 hodinami
Listopad už tradičně patří kampani Movember, která upozorňuje na zdraví mužů a význam prevence rakoviny varlat a prostaty. Dvě onemocnění, jež postihují různé generace, spojuje jedno zásadní poselství – včasné odhalení může zachránit život. Na důležitost prevence dlouhodobě upozorňuje i nezisková organizace Loono.
Foto: Martin Faltejsek, Loono.cz

"Muži se obvykle o své zdraví nestarají tak jako ženy a často přicházejí k lékaři pozdě. Listopad a s ním spojený Movember je proto ideálním časem připomenout si, že starat se o své zdraví není slabostí, ale projevem zodpovědnosti nejen vůči sobě, ale i svým blízkým," říká Kateřina Šédová, zakladatelka Loona, která už přes deset let vzdělává veřejnost v oblasti prevence.

Rakovina varlat: nemoc mladých mužů

Rakovina varlat je nejčastější nádorové onemocnění u mužů mezi 15 a 35 lety. Každoročně se v Česku objeví zhruba 500 nových případů, ale více než 95 procent pacientů se zcela uzdraví. Včasná diagnóza přitom závisí na tom, jak dobře muži znají své tělo. Pravidelné samovyšetření zabere pár minut měsíčně - ideálně po teplé sprše, kdy jsou varlata uvolněná. "Vzhledem k tomu, že nádory varlat se mohou objevit už v období puberty, je důležité, aby se o samovyšetření mluvilo otevřeně i mezi mladými muži," dodává Šédová.

Rakovina prostaty: tichý zabiják po padesátce

Zatímco varlata ohrožují mladší ročníky, rakovina prostaty se objevuje hlavně u mužů po padesátce. Lékaři ji v Česku ročně diagnostikují více než devíti tisícům mužů, přičemž u části z nich bývá odhalena až v pokročilém stádiu. Rizikovými faktory jsou věk, genetika a životní styl. Vyšší riziko mají muži, jejichž otec nebo bratr onemocněli rakovinou prostaty nebo ti s genetickými mutacemi BRCA1 a BRCA2.

Screeningový program umožňuje zachytit nemoc dříve

V Česku běží preventivní program včasného záchytu rakoviny prostaty, která patří mezi nejčastější zhoubné nádory u mužů. Nemoc bývá dlouhou dobu bez příznaků a její projevy mohou být zaměňovány například za zvětšenou prostatu. Nárok na bezplatné vyšetření mají muži v rizikovém věku od 50 do 69 let, a to u svého praktického lékaře nebo ošetřujícího urologa. Pro odhalení rizika onemocnění stačí odběr krve pro stanovení hladiny tzv. PSA ukazatele. Na základě výsledků pak lékař riziko rakoviny buď rovnou vyloučí, případně navrhne další postup či dodatečná vyšetření.

Jak probíhá preventivní vyšetření prostaty a koho se týká?

Od 1. 1. 2024 je v ČR spuštěn pilotní populační program časného záchytu karcinomu prostaty (screeningový program). V případě časného záchytu a diagnostiky rakoviny prostaty v tzv. počátečním stádiu existuje reálná šance na úplné vyléčení. Základním vyšetřením a odhalením případného rizika onemocnění je laboratorní rozbor krve, z něhož se stanoví hladina tzv. PSA (prostatický specifický antigen).

Co je to hladina PSA?

PSA je protein produkovaný v tkáni prostaty. Zpravidla je hladina PSA v krvi velmi nízká, proto její zvýšení může odhalit případné onemocnění - nejen rakovinu prostaty, ale např. také zánět nebo zvětšení prostaty. Hladina PSA v krvi se s věkem zvyšuje, proto jsou stanoveny referenční hodnoty pro interpretaci výsledků.

Pokud by byla PSA hladina vyšší než stanovená hodnota pro daný věk, je pacient doporučen na vyšetření do certifikovaného pracoviště ambulantní urologie - tj. do péče urologa s příslušným certifikátem, který umožňuje provádět screeningové vyšetření prostaty. Urolog s pacientem absolvuje krátký pohovor, během kterého si doplní potřebné informace v anamnéze (s důrazem na prodělaná onkologická onemocnění). Následuje komplexní fyzikální urologické vyšetření včetně palpačního (pohmatem) vyšetření prostaty a laboratorní vyšetření moči. Součástí je také sonografické vyšetření ledvin, močového měchýře a prostaty, vyšetření TRUS (transrektální ultrazvukové vyšetření prostaty), měření prostaty atd.

Na základě výsledků těchto vyšetření lékař stanoví, zda bude pacient indikován ke sledování nebo k provedení magnetické rezonance. Muži indikovaní k provedení magnetické rezonance prostaty jsou odesláni na akreditované radiologické pracoviště. Muži indikovaní ke sledování jsou poučeni o průběhu dalšího sledování.

VIDEO: Jak na samovyšetření varlat

Video: Loono

Zdroj: FNHK, VZPLoono, nzip.cz

 
