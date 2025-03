Mohla být v televizi, místo toho rozjíždí gastro podnik. "Moe" potěší nejen Letenské

Vůně seškrábané barvy, jílu a hlíny vítá všechny, co vejdou do momentálně rekonstruovaného podniku Moe, který na pražské Letné koncem dubna nahradí dříve slavné Bistro 8. Do puntíku a s velkým nadšením ho plánuje a zařizuje Kristýna Doupovcová. Ta se zamilovala do kvalitního jídla i tohoto místa. I když cesta k němu byla trnitá.

Za lepší život se musí bojovat, tvrdí majitelka momentálně připravovaného podniku Moe. Ačkoliv se Kristýna Doupovcová v dětství musela potýkat s nelehkou finanční situací, díky píli se vypracovala až k vlastnímu byznysu na Letné - místě, kde se nachází asi největší počet trendy pražských podniků.

Skutečnost, že se nenarodila se stříbrnou lžičkou v puse, považuje za výhodu. Díky tomu se totiž už od mládí může spolehnout sama na sebe.

Dveře podniku, jehož název podle majitelky pochází ze špatně artikulovaného slova "moje", se pro zákazníky otevřou posledního dubna. Tedy alespoň za předpokladu, že rekonstrukce dopadne tak, jak má. S názvem chystaného prostoru se pojí i další zábavná historka. "Kdo je fanouškem Simpsonových, ví, že bar u Vočka je v originále Moe's. Takže jsme to tady tak začali nazývat. Chytlo se to ale až moc a já z toho šílím. Kamarádi proto dostali zákaz a název u Vočka už nesmí používat," směje se.

I když se Kristýna nyní těší na otevření podniku a řeší pouze úskalí spjatá se stavbou jako třeba předělání toalet a rozvodů, celý příběh Moe započal nečekaným střetem.

Průtahy ji neodradily

Majitelé domu se v minulosti potýkali s problémy s nájemci a z dalšího pronájmu měli obavy. Proto s předložením nájemní smlouvy k podpisu váhali, ale Kristýna se odradit nenechala. "Časem se náš vztah zcela změnil. Majitelé nás začali častěji navštěvovat a pozorovali, jak postupujeme s rekonstrukcí. Jak jsme se poznávali, tak ten vztah začal být vřelý a věřím, že vše bude jen lepší, protože jde o opravdu milé lidi, kteří se akorát bojí o vlastní majetek. Což je zcela pochopitelné," svěřuje se Kristýna.

"Jsem taková nespoutaná střela. Střelec duší i znamením, takže skoro do všeho jdu po hlavě," dodává.

"Funky" prvky, pomoc a odvaha

I přes překážky se Kristýna do prostoru zamilovala. Jenže, aby se sen mohl stát skutečností, potřebovala investora. Společně s ním nyní usiluje o vytvoření podniku, kde si lidé pochutnají na jednoduchých, ale výborných jídlech, výběrové kávě a třeba naturálním vínu.

Prostor, kterého se chopila budoucí architektka Elizabeth Haywardová, bude mít "funky" a kovové prvky, jako třeba barevný kávovar, a stěny ozdobí oblíbená betonová stěrka. Život a barevnost pak interiéru dodá i nádobí, které speciálně pro tento podnik vytvořila studentka UMPRUM Veronika Maříková.

Kristýna není v oboru nováčkem, stojí za ní letité zkušenosti z kavárny Letka, kde působila jako kuchařka i manažerka. Doupovcová díky tomu ví, jak nastavit byznysmodel tak, aby podnik vydělával, a pro své zákazníky plánuje menu s položkami, které jinde obvykle nemají. Miluje vařit minimalisticky a z neobvyklých surovin. Například lahodnou omáčku vykouzlí z kefíru. Proto budoucí zákazníci najdou v Moe podobně pojatá jídla třeba v obědové nabídce.

Do zmíněné kavárny se před lety dostala díky své odvaze a možná i drzosti. Ačkoliv neměla extra velké zkušenosti z gastra, věřila si, že to ve vyhlášeném pražském podniku zvládne. Její instinkt ji nezradil a po čase se v Letce vypracovala na vysoké pozice. Odvaha a určitá dávka drzosti jí nechybí od mládí, kdy kvůli nelehké rodinné situaci neměla respekt k autoritám a toužila po dospělosti. To se zčásti propsalo i do jejího pracovního života - vždy toužila po vlastním podniku, který by vytvořila od nuly.

Srdcaři

V Moe by si přála, aby vznikla přátelská komunita lidí, mezi kterou se určitě zapojí i její blízcí, u nichž konečně našla útěchu i lásku. Co v dětství neměla, si chce nyní co nejvíce vynahrazovat a přiznává, že to někdy může být extrémní. "Na jednu stranu strašně toužím po lásce a zájmu, na druhé straně po velké svobodě, a to především v profesní sféře. Takže je to těžké. Nyní mi ale opravdu pomáhá to, že jsem se rozhodla otevřít tenhle prostor, a strašně se těším na tu zpětnou vazbu od lidí, kterým chci dopřát ten nejlepší servis," říká Kristýna, jejíž pravou rukou je budoucí barista Moe Daniel Vejvara.

Kristýna nebyla otevřená jen během rozhovoru pro Aktuálně.cz. Se svými niterními pocity se totiž svěřuje i na svém Instagramu, přičemž její sdílnost jí mnozí přátelé vytýkají. Kvůli zálibě ve psaní a sdílení momentálně pracuje i na knize. Čtení i psaní může lidem pomáhat s psychikou, proto přemýšlí nad tím, že ve svém podniku bude časem pořádat autorská čtení. I tímto způsobem tak může posílit komunitu, o kterou stojí a chce pečovat.

Kromě komunity také touží po kvalitních zaměstnancích. "Jsou alfou a omegou, můžete mít sebelepší kafe nebo jídlo, ale jakmile tam nemáte dobré lidi, tak se vám do toho podniku ti zákazníci prostě nevrátí," říká s tím, že lidé v gastronomii musí být srdcaři. "Je to hrozné klišé, ale je to tak," dodává.

Mohla být hvězdou reality show

Doupovcová sice nyní překonává své hranice a s budováním podniku se vrhla do neznáma, ale přiznává, že totální výstup z komfortní zóny mohla zažít díky účasti v reality show Hell's Kitchen. "Ze začátku jsem si říkala, že to bude sranda, takže jsem tam šla. K mému neuvěření mi asi po měsíci volali, že mě hrozně chtějí do dalšího kola, takže jsem si říkala, že jsem asi větší exot, než jsem si myslela. Nakonec jsem z toho ale vycouvala, protože jsem si uvědomila, že tenhle styl slávy vlastně nechci," přiznává se smíchem. Zároveň dodává, že jí dodnes vrtá hlavou, kam až by se v rámci show probojovala a co by asi následovalo.

Reality show jí kvůli vlastnímu rozhodnutí slávu nepřinesla. Zda se proslaví její Moe, kde se těší na známé i neznámé tváře, ruch a radost lidí z dobrého pití a jídla, uvidí zanedlouho. Zda podnik u zákazníků boduje, je totiž vidno okamžitě, což šlo vypozorovat třeba u nedávných otvíraček několika pražských gastronomických míst. "Úspěch je vlastně hrozně subjektivní, pro každého znamená něco jiného. Samozřejmě chci, aby Moe mělo rádo co nejvíc lidí, ale hlavně si chci tohle všechno vyzkoušet a užít. Také chci poukázat na to, že nic perfektního neexistuje. Jde o to, jestli to sedne té konkrétní osobně," uzavírá.